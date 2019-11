OMSTRIDT: Cappelen Damm stoppet boken «Spirit Hacking», men fortsetter å utgi bøker av det selverklærte medisinske mediumet Anthony Williams - som nå skriver om det «hemmelige helseremediumet» stangsellerijuice og alt den kan helbrede. Foto: Cappelen Damm

Cappelen Damm utgir omstridt selleri-bok

Cappelen Damm stoppet Durek Veretts bok «Spirit Hacking» av etiske grunner, men om to uker kommer de med en omstridt bok som hevder at sellerijuice kan fikse Alzheimers, depresjon, diabetes, spiseforstyrrelser - og en rekke kroniske sykdommer.

Nå nettopp







Boken som ved første øyekast ser ut som en trendy juice-bok, er skrevet av instagram-influenceren Medical Medium som hevder at en ånd gir ham medisinske råd og en evne til å se hvilke helseproblemer folk lider av.

Fikk med deg? Cappelen Damm stopper Durek-bok: – Boken kan være skadelig

På nettsidene til Cappelen Damm og forlagets bokklubb Energica kan vi lese at det selverklærte medisinske mediumet, som heter Anthony Williams, aldri har lagt skjul på hvor han henter sin innsikt i sykdom og helse fra:

«En høytstående ånd forteller ham om den bakenforliggende årsaken til en rekke helseplager – og veien til helbredelse. Han er blitt en uvurderlig ressurs for leger som trenger hjelp til å løse vanskelige tilfeller», skriver Energica - som er Cappelen Damms bokklubb for det de selv omtaler som «indre vekst».

Blant annet skal denne ånden angivelig ha gitt Williams en innsikt i helseeffektene ved stangsellerijuice. Ikke bare kan den visstnok hjelpe mot sure oppstøt, kviser og tørr hud; men den skal ifølge forfatteren også fikse alzheimers og demens, angst, autoimmune sykdommer, blærekatarr, depresjon, diabetes, spiseforstyrrelser og gallestein for å nevne noe.

På Wiliams egen hjemmeside står det også at sellerijuice kan hjelpe mot kreft. Han skriver at sellerijuice kan helbrede folks helse selv når alle odds er i mot det:

«Sellerijuice er overalt av en grunn: fordi den redder liv, ettersom den gjenoppretter folks helse ett symptom av gangen».

Professor i ernæring, Stine Marie Ulven, mener boken er problematisk. Les mer om hva hun mener senere i artikkelen.

FÅR RÅD AV ÅND: Anthony Williams hevder han siden han var fire år har hatt kontakt med en ånd som gir ham årsaken og veien til helbredelse for en rekke helseplager. Foto: Cappelen Damm

– Naturlig å gi ut

Cappelen Damm havnet nylig i stormen i forbindelse med Durek Verretts bok «Spirit Hacking» som de skulle utgi på norsk. Forlaget valgte etter mye om og men å stoppe boken av etiske årsaker. Det var særlig avsnittene som omhandler årsakene til kreft og behandling av kreft som fikk forlaget til å stoppe boken bare dager før planlagt utgivelse.

Sjaman Durek-boken: Kreft-avsnittene som fikk forlagssjefen til å se rødt

18. november utgir de likevel boken om stangsellerijuice. Boken har undertittelen: «Om den sterkt anti-inflammatoriske saften av stangselleri som vår tids mest kraftfulle medisin».

Redaksjonssjef Nina Normann Ferguson i Energica har ikke svart på VGs henvendelser på telefon, men på mail via informasjonssjef Tone Hansen i Cappelen Damm, viser hun blant annet til Williams tilhengerskare i Norge (to Facebook-grupper på 2000 medlemmer hver) som en av årsakene til at de utgir boken.

HEMMELIG HELSEREMEDIUM: «Listen over hva sellerijuice ifølge forfatteren fikser, er lengre enn lang!» skriver Energica om boken. De kaller også sellerijuice for «et hemmelig helseremedium - inntil nå». Her er redaksjonssjef for Energica, Nina Normann Ferguson. Foto: Energica

– Som forlag finner vi det naturlig å følge opp forfatterens tidligere utgivelser med «Stangsellerijuice», skriver Ferguson.

– Dere stoppet nylig Durek Verretts bok av etiske årsaker, hvilke etiske vurderinger har dere gjort her?

– Innholdet i «Stangsellerijuice» er skrevet fra samme ståsted som forfatterens tidligere bøker. Som det tydelig fremgår i boken, er den ikke ment som erstatning for medisinsk veiledning.

– Ifølge det dere skriver om boken, er det ikke grenser for hva denne juicen kan kurere: Alzheimers, diabetes, spisefortyrrelser. Er dette noe dere synes det er greit å spre til folk som lider av disse sykdommene?

– Forfatteren hevder at stangsellerijuice kan ha en avhjelpende virkning på en rekke plager, og juicen er ment som et tillegg til hva man ellers måtte velge å innta, skriver Ferguson.

Cappelen Damm har gjennom Energica en lang historie med å utgi alternative bøker. NRK omtalte tidligere denne uken den tre år gamle boken «Medisinsk klarsynt» av den samme Anthony Williams der han hevder at han har oppskriften på hvordan man kan helbrede MS.

– Ett av punktene er å takke nei til tilbudene fra helsevesenet, og der går han veldig langt i å gjøre det jeg mener er bekymringsverdig, sier Atle Fretheim, leder for Senter for informerte helsebeslutninger ved Folkehelseinstituttet, til NRK.

– Skadelig og villedende

Professor Stine Marie Ulven i ernæring ved Universitetet i Oslo sier til VG at boken om sellerijuicens helbredede kraft, er et stort problem.

– For sårbare grupper kan det være svært uheldig å ta til seg denne type råd som ikke er basert på vitenskap. Det å dokumentere helseeffekt av mat skal være basert på solide metoder og vitenskapelig ernæringskompetanse. At en person uten denne kompetansen forteller folk at du kan bli frisk av en rekke sykdommer ved å drikke stangsellerijuice, er feilinfomasjon, sier Ulven - som understreker at hun ikke har lest boken.

Hun har derimot lest det Cappelen Damm og Energica skriver om boken - og er blant annet skeptisk til at de skriver at sellerijuice kan «fikse» spiseforstyrrelser. Og ikke minst er hun skeptisk til hvor Anthony Williams henter sin informasjon fra.

– Det kan i ytterste konsekvens være direkte farlig om sårbare pasienter kjøper boken og tenker at dette kan være et alternativ til ikke å fortsette medisinsk behandling. At denne forfatteren hevder han får sin informasjon fra en ånd, blir jo fullstendig villedende og veldig synd for pasienter som er i en desperat sårbar situasjon - og kanskje vil prøve hva som helst for å bli friske.

Etisk ansvar

Professoren mener forlaget Cappelen Damm må kjenne på et etisk ansvar her, slik de gjorde da de stoppet Durek Verretts bok.

– De har et ansvar for at bøkene de utgir skal ha visse etiske prinsipper. Bøker bidrar til kunnskapsgrunnlaget som folk får, og det å utgi bøker som bare er tull, kan ikke være i noens interesse. Vi ser at folk er veldig opptatt av mat og kosthold, og mange kjøper bøker for å opplyse seg og ta riktige valg. Her har både forlag og media et ansvar for ikke å spre villedende informasjon.

For ordens skyld: Det er ikke slik at stangsellerijuice i seg selv er dårlig for deg.

– Nei, det er jo en grønnsak som inneholder vitaminer og mineraler, det er ikke noe galt i det. Men det som blir feil er budskapet og den behandlende effekten juicen skal ha, sier Ulven.

Anthony Williams har ikke medisinsk bakgrunn.

Sjekk hva Min Mote skrev: En grønn bølge av stangsellerijuice skyller over Norge og Instagram-verden.

«Medfødte evner»

Ifølge Cappelen Damms bokklubb er selleriboken i likhet med hans forrige bøker «basert på hans medfødte evne som klarsynt medisinsk medium.»

De reklamerer slik for bøkene på sine nettsider: «Et must for den helsebevisste»:

Williams skapte også debatt med sin bok «Sunn skjodkjertel» som også ble utgitt på Cappelen Damm-forlaget. Lege Wasim Zahid sa til Aftenposten at forlaget sprer farlige helseråd ved å gi ut boken.

Redaksjonssjef Nina Ferguson i Energica fremhever at forfattere på feltet kropp, sjel og sinn har et annet og utradisjonelt ståsted.

– Det vil kunne bidra til å kaste et annet lys over livssituasjoner vi kan komme i. Den som oppsøker denne type bøker er fullt klar over det og velger selv å lese og eventuelt lytte til forfatterens ord, skriver Ferguson.

– Har det at dere stoppet boken til Durek Verrett, satt i gang noen interne prosesser i forhold til å se på egen praksis når det gjelder denne type bøker?

– Det forlaget vil se på, er hvordan det på omslagene kan fremgå enda tydeligere at dette er bøker i kategorien sjel, kropp og sinn - som er et etablert utgiverområde som også Cappelen Damm ønsker å tilstede være på, skriver Ferguson.

Publisert: 05.11.19 kl. 19:22