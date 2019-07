RENDYRKET KRIM: VGs anmelder imponeres av Kristine S Henningsens første rendyrkede krim, som beskrives som hennes beste bok. Foto: Roger Neumann

Kriminell sidevender! Bokanmeldelse: Kristine S. Henningsen: «Den som elsker deg høyt»

Kristine S. Henningsens nyeste bok innbyr til slukelesing.

«Den som elsker deg høyt» er første bok i en ny serie med Fie, Fredrikke Marlene Falch, en journalist med interesse for uoppklarte drapssaker. Fie, ektemannen, og deres åtte år gamle sønn Lukas flytter til en spansk fjellandsby for å få en ny start, men Fie har også en annen motivasjon for flyttingen: hun vil komme til bunns i hva som egentlig skjedde da en

høygravid kvinne i landsbyen begikk selvmord, i huset Fies familie flytter inn i.

Jakten på sannheten fører Fie i nærkontakt med det okkulte. Hun finner omvendte kors på veggene og begynner å høre stemmer. Samtidig opplever hun at noen er ute etter henne. Når Fies egne hemmeligheter kommer for en dag begynner ekteskapet å vakle.

Henningsen er en allsidig forfatter med erfaring fra flere sjangere. Noen av romanene hennes har trekk fra krimsjangeren, men «Den som elsker deg høyt» er hennes første rendyrkede krim. En psykologisk thriller, en såkalt domestic noir, med et klassisk krimmysterie i bunn: Tok kvinnen i landsbyen selvmord eller ble hun drept?

Plotmessig har vi lest dette før, blant annet i J.P. Delaneys internasjonale suksess «Den forrige jenta». Henningsens historie har likevel egenart. Hun skriver om spanske lokalmiljøer hun kjenner godt til. Fine skildringer av lokale tradisjoner iblandet spanske gloser og levesett

gir boken atmosfære.

Det er også befriende og forfriskende å lese en norsk krim hvor handlingen er satt utenfor Norge. Det skaper en spennende kontrast i historien når de uhyggelige undertonene får fritt spillerom på et varmt og tilsynelatende idyllisk sted.

Henningsen skriver med flyt og en herlig letthet. Sistnevnte må imidlertid ikke misforstås med at språket er enkelt. Det har også dybde og en underliggende nerve som driver leseren gjennom sidene. Noen klisjeer forekommer, men her er også flotte metaforer, som når Fie

beskriver samlivet med ektemannen som å «dusje med en defekt temperaturbryter».

Fie fremstår som en upålitelig forteller, gradvis avdekkes nye sider av hennes personlighet. Også andre karakterer tegnes fint i et mistenkelighetens lys, hvilket medfører at handlingen aldri blir forutsigbar.

Enkelte ting i historien fremstår imidlertid litt uforløst, som Fies

relasjon til Francesco. «Den som elsket deg høyt» tar for seg morskap, et tema Henningsen har engasjert seg i på sin blogg. Hun skriver gjenkjennelig og treffende om mange hverdagslige situasjoner, og

setter særlig fokus på hvordan kvinner glir inn i begrensende roller som de til slutt ikke kommer seg ut av.

Historien handler om det mørket som kan befinne seg bak velpolerte

fasader. Fluer brukes som en gjennomgående symbolikk, ikke bare på de menneskelige relasjonene, men også for å bygge oppunder bokens okkulte tema.

På sin Youtube-kanal har Henningsen reflektert over hva som skal til for å bli en kriminell bestselger. Med denne, hennes beste bok så langt, har hun tatt et godt skritt i den retningen. «Den som elsker deg høyt» er en super sidevendende sommerkrim som også passer for lesere som ikke leser mye krim. Slutten antyder at Fie skal til Panama i neste bok.

Vi gleder oss til å følge med videre.

