SAMARBEID: Isabella Löwengrip sier hennes nye bok kommer på Petter Stordalens forlag. Foto: MAGNUS SANDBERG/ JAN JOHANNESSEN

Blondinbella gir ut bok hos Stordalen: Min venn Petter eier det

Den svenske entreprenøren Isabella Löwengrip (29) forteller at hennes kommende bok skal utgis på Strawberry forlag.

Det er i et blogginnlegg Löwengrip forteller at hun jobber på en ny bok.

«Jeg har en kjempeflink redaktør som heter Anders Sjöqvist. Tidligere jobbet han på Forum, men så byttet han til Strawberry forlag, og jeg fulgte etter. Dessuten eier jo min venn Petter det.», skriver Löwengrip der.

Hun legger til at det en gang i tiden var meningen at hun skulle være deleier der, men at hun måtte prioritere å bruke tid på eget selskap.

Det har stormet rundt Löwengrip, som først ble kjent som bloggeren Blondinbella, de siste årene. Hun har gått på flere økonomiske smeller.

Ifølge Expressen måtte hun skrinlegge planer om å utvide til USA.

I desember ble hennes selskap Hermine Hold begjært konkurs. Selskapet Löwengrip Invest er nedlagt, og det kriserammede sminkeselskapet Löwengrip Beauty er solgt til norske Dermanordic.

I 2019 ble det klart at hun måtte selge luksusvillaen hun kjøpte kun ett år tidligere. Også på kjærlighetsfronten har det vært svært turbulent, i tillegg til at hun er blitt beskyldt for å jukse med tall.

I fjor var hun i et blogginnlegg åpen om at hun fikk oppfølging av profesjonelle, og at hun trengte beroligende piller samt andre medisiner for både søvnløshet og magekatarr.

I et innlegg på bloggen i februar, etter salget av Löwengrip Beauty, skrev hun:

«Jeg kommer til å ha ett eller to rolige år. Dette innebærer at jeg har null ansatte (Löwengrip Invest har blitt avviklet i løpet av høsten) og ikke noe kontor å gå til lenger.»

Det var på starten av 2018 at Petter Stordalen gjorde sitt inntog i norsk bokbransje sammen med blant andre Jørn Lier Horst - som forlot Gyldendal og startet Capitana. Bare to uker senere sa Tom Egeland takk og farvel til Aschehoug og ble en del av Stordalens nye forlagsfamilie. I januar ble det kjent at Unni Lindell meldte overgang til Strawberry etter 25 år i Aschehoug.

Publisert: 06.05.20 kl. 15:57

