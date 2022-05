BESTSELGER: Forfatter og biolog Anne Sverdrup-Thygeson er en av Kagges bestselgere de siste årene. Hennes bøker om natur og insekter har solgt i over 100.000 eksemplarer – og er oversatt til 25 språk.

Kagge må tilbakebetale royalty: − Provosert og lei meg over omfanget

Nå må også Kagge forlag etterbetale royalty til flere forfattere: Anne Sverdrup-Thygeson oppdaget at hun i flere tilfeller bare hadde fått utbetalt halvparten av lønnen hun mener hun skulle ha hatt.

– Da jeg skjønte omfanget, ble jeg både overrasket, provosert og lei meg, sier forfatteren og biologen som de siste årene har gjort stor suksess med blant annet «Insektenes planet» og «På naturens skuldre».

Anne Sverdrup-Thygeson har blant annet gjestet «Skavlan» sammen med Oasis’ Noel Gallagher, og før jul kunne Kagge melde at de har trykket over 100.000 eksemplarer av hennes bøker om natur og insekter som også er oversatt til 25 språk.

Men da debatten om royalty, forfatterlønnen, raste i vår, skjønte hun at det var noe som ikke stemte med utbetalingene fra Kagge.

I mange tilfeller hadde den populære sakprosaforfatteren ifølge Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) bare fått halvparten av royaltyen hun ifølge avtalen skulle ha hatt:

Kagge forlag hadde ifølge foreningen ikke beregnet royaltyen ut fra utsalgsprisen i butikk slik de skal ifølge bransjeavtalen som gjelder mellom forlag og forfatter.

De hadde i stedet regnet royalty ut fra forlagets nettopris som bare er cirka halvparten av utsalgsprisen, opplyser NFFO.

– Da fastprisperioden var over, endret Kagge beregningsgrunnlaget for royalty slik at forfatteren satt igjen med bare rundt halvparten av det hun skulle ha hatt i lønn.

– Forlaget hadde skrevet dette inn som unntaksbestemmelser, men slike brudd på viktige prinsipper i normalkontrakten går det ikke an å avtale seg bort fra, sier generalsekretær Arne Vestbø i NFFO til VG.

Kagge forlag innrømmer at de har etterbetalt royalty til tre forfattere, men vil ikke gå med på at dette skyldes brudd på normalkontrakten. Les forlagssjef Jorunn Sandsmarks svar lenger ned i saken.

NFFO opplyser at foreningen har bistått rundt 15 forfattere på fire forlag som følge av debatten om royalty-rotet som har pågått siden nyttår.

– Disse får nå tilbakebetalt royalty. Det er snakk om betydelige summer, i flere tilfeller beløp som utgjør en god del av en årslønn for en forfatter. Dette viser bare hvor viktig denne kampen har vært, sier Vestbø som ikke vil gå inn på konkrete beløp.

VIKTIG KAMP: Generalsekretær Arne Vestbø i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening er glad for søkelyset som er satt på royalty-rotet i bokbransjen.

Allerede i januar lovet Oktober forlag gjennomgang og etterbetaling, det samme gjorde Gyldendal i februar. Sist ut var Aschehoug som snudde i april etter påtrykk fra forlagets egen forfatterklubb.

Nå bekrefter NFFO at Kagge også er blant forlagene som har fått flere krav mot seg.

– Flere av forfatterne vi har bistått er på Kagge. Forlaget har endelig vist imøtekommenhet – og dialogen har ført frem. De etterbetaler nå flere forfattere, og det er fint, sier Vestbø som håper at forlaget vil ta en større gjennomgang av tidligere inngåtte kontrakter.

– Vi er ikke kjent med at Kagge har gjort dette ennå, sier han.

Anne Sverdrup-Thygeson er en av forfatterne som nå får etterbetalt royalty fra Kagge.

– Jeg vil understreke at Kagge nå har ryddet opp – og at jeg fortsatt er glad for å være på forlaget. De har vært imøtekommende, vi er blitt enige, og jeg ønsker nå å se fremover og jobbe med å skrive nye bøker.

– Samtidig er det viktig å si fra, sier Sverdrup-Thygeson til VG.

INSEKTS-KJENDIS: Professor Anne Sverdrup-Thygeson at hun selv har vært. Hun oppdaget etter mediesakene om royalty at hun selv i flere tilfeller bare hadde fått halvparten av det hun skulle ha ifølge normalkontrakten.

– Jeg er opptatt av rettferdighet på tvers av forlag og opplagstall, vi forfattere må kunne være trygge på at forlaget følger kontrakten bransjen er enig om. Jeg vil være på et forlag jeg kan stole på, sier Sverdrup-Thygeson til VG.

Hun fulgte med på debatten som gikk i mediene om royalty, tok kontakt med fagforeningen – og ble overrasket over det de fant.

– Jeg har vært så fornøyd med forlaget mitt, vi har jobbet bra sammen. Derfor var det kjipt å oppdage at jeg hadde vært for godtroende og naiv. For alt var ikke slik det burde være, sier Sverdrup-Thygeson.

Kagges avtroppende forlagssjef Jorunn Sandsmark kommenterer saken med Sverdrup-Thygeson slik på e-post:

– Jeg er veldig lei meg for at Anne har opplevd det slik.

– Vi mener at vi har vært tydelige i vår kommunikasjon med forfatterne våre, men i løpet av denne prosessen har vi forstått at det ikke har blitt oppfattet slik av alle, og det er dette vi nå har tatt til etterretning, skriver Sandsmark.

TRER NED: Mangeårig forlagssjef Jorunn Sandsmark trer ned og skal tilbake til redaksjonen som seniorredaktør fra 1. juli.

Hun bekrefter at Kagge har etterbetalt royalty til tre forfattere, men vil ikke kommentere konkrete beløp.

Sandsmark mener likevel ikke at forlaget har brutt viktige prinsipper i normalkontrakten, slik NFFO og Sverdrup-Thygeson mener.

– Det er vi uenige i. Det er viktig for meg å understreke at forfatterne våre ikke har fått utbetalt for lite royalty. Vi inngår tydelige avtaler med forfatterne våre om hva som skal skje med nedsattsalg ved signering av kontrakten. I tillegg informerer vi skriftlig i forkant av prisnedsettelsen, ofte i flere omganger. Dette er avtaler som NFFO har kjent godt til i mange år, skriver Sandsmark på e-post.

Sandsmark opplyser at de har endret praksisen i «nye avtaler» og er i gang med å gjennomgå royaltyoppgavene for å se hva de skal foreta seg.

– Kommer dere til å varsle forfatterne på noe vis og ta en grundig gjennomgang slik andre forlag har gjort?

– Hvis vi finner at royalty bør korrigeres, vil vi ta kontakt med forfatterne.