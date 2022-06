SOMMERBØKER: Her er noen av bøkene VGs anmeldere og bokredaksjon tipser om til årets sommerferie.

VG anbefaler: De beste sommerbøkene!

Trenger du boktips til ferien? Her tipser VGs anmeldere og bokredaksjon om de beste sommerbøkene - enten du leter etter den store romanen, en spennende krim eller noe florlett. Tre gode barnebøker til slutt!

Valérie Perrin: «Å vanne blomster om kvelden»

Roman: Rundt gravlundsvokter Violette Touissaint blomstrer det, og hun er omkranset av en stor verden av levende og døde – et eventyrlig menasjeri av mennesker. Velkommen inn i Valérie Perrins verden og en god lesestund. Fra gravlundens mange besøkende og tause graver stiger det opp et mylder av skjebner, også rundt Violettes eget liv som har vært barskt. Og sannelig er her et aldri så lite mysterium. Dette er boken som har solgt mest i Norge i vår, og den er vel verdt en sommerferie! Anbefalt av: Guri Hjeltnes

Les VGs anmeldelse: En deilig bok!

Lars Elling: «Fyrstene av Finntjern»

Roman: En lesefest, full av kreative formuleringer, elleville historier og nærmest visuelle inntrykk. Bildekunstneren Lars Elling brakdebuterte tidligere i år med denne eventyraktige og dypt originale romanen om to brødre som sommeren 1914 ble sendt ut i Nordmarka for å lære å klare seg selv. Det ble et dramatisk vendepunkt som skulle komme til å prege livet deres i alle år siden. En historie fortalt i et språk som på samme tid er lyrisk og sprudlende, alvorlig og tøysete. Sterk tidskoloritt og fengende personligheter! Anbefalt av: Sindre Hovdenakk

Terningkast 6-anmeldelse: Lesefest!

Nita Prose: «Stuepiken»

Feelgoodkrim: En klassisk krimhistorie med Agatha Christie-vibber, ispedd elementer av feelgood, utgjør kjernen i denne fortellingen som The New York Times har omtalt som «en sjarmerende, eksentrisk debut». Molly Gray har lagt sjelen sin i arbeidet som stuepike på et hotell i New York. Da en av de rikeste gjestene blir funnet død, blir Molly raskt politiets hovedmistenkte. En herlig og fascinerende hovedperson som ikke er som alle andre, og flere medrivende mysterier, gjør dette til den perfekte ferieboken når du skal slappe av. Jeg slukte den på én dag. Ute i pocket! Anbefalt av: Elin Brend Bjørhei

Guzel Jakhina: «Zulejkha åpner øynene»

Roman: En storslagen roman om en ung kvinnes reise og livsløp. Handlingen utspiller seg i Sovjetunionen på tredvetallet, der bondekona Zulejkha lever et hardt liv sammen med en betydelig eldre mann og hans gamle, tyrraniske mor. Etter at Stalins menn har drept ektemannen, settes Zulejkha og resten av landsbyen på et tog til den sibirske ødemarken, der et helt nytt liv venter henne og tusenvis av andre «fiender av revolusjonen». Boken er spennende som en kriminalroman, og hver linje skrevet med gullpenn. Anbefalt av: Ingvar Ambjørnsen

Terningkast 6-anmeldelse: Storartet russisk bestselger!

Colleen Hoover: «Det ender med oss»

Roman: Få med deg det som akkurat nå er verdens mest populære bok, i alle fall på sosiale medier. #Itendswithus har over 850 millioner visninger på TikTok, og Hoover innehar hele tre bøker på toppen av New York Times bestselgerliste - der «It ends with us» troner helt øverst etter 52 uker på listen! Nå kommer snart oppfølgeren «It starts with us», eller «Det starter med oss» som den skal hete når den kommer på norsk i november. Lille Gursli Berg forlag kan opplyse om at boken som opprinnelig kom på norsk i 2018 er trykket i tre nye opplag bare i vår. Finn frem lommetørkle, for her er det mye romantikk, drama og hjertesmerte! Anbefalt av: Camilla Norli

Amor Towles: «Lincoln Highway»

Roman: Bli med brødrene Emmet og Billy på et heseblesende eventyr, i en periode av USAs historie som svært mange har et voldsomt nostalgisk forhold til: nemlig 1950-tallet! «Lincoln Highway» formelig bobler over av klassiske episke referanser, skarpe betraktninger og fortellerglede. Boka er en både underholdende og rørende beretning om vennskap, familie og håp – og ikke minst en påminnelse om at det tross alt er livet sjøl som er det største eventyret av dem alle. Anbefalt av: Oda Faremo Lindholm

Terningkast 6-anmeldelse: Svært underholdende og rørende!

Åsa Larsson: Rebecka Martinsson-serien

Krim: Åsa Larsson har skrevet seg inn i nordisk krimhistorie med denne fabelaktige serien om advokat Rebecka Martinsson. Nylig ble den femte boken, «Fedrenes Misgjerninger», lansert på norsk til strålende kritikker. Sommeren er en ypperlig anledning til å lese hele serien, som starter med «Solstorm». Handlingen i bøkene foregår i Kiruna. Her er det gode mysterier og interessante karakterer som må takle den barske naturen og hverandre. Det er både spennende og troverdig. Når Larsson i tillegg skriver svært godt, har man alt man kan ønske seg av en krimserie for sommeren. De første fire finnes i pocket! Anbefalt av: Elin Brend Bjørhei

Les VGs anmeldelse: Kriminell kvalitet!

Natalia Ginzburg «Familieleksikon»

Roman: Mamma mia for en herlig bok! Hvis du elsker Elena Ferrante, men har lest alt som finnes på norsk, ta heller med deg Ferrantes forbilde Natalia Ginzburg på stranden i år. I denne selvbiografiske klassikeren fra Italia tegner forfatteren opp et kjærlighetsfullt og uforglemmelig portrett av sin italienske familie og samfunnet forøvrig i midten av forrige århundre. Fortellingen veksler mellom humor og dypt alvor og vil garantert både underholde og by på innsikter. Oversettelsen til Astrid Nordang er dessuten helt glimrende og vant Kritikerprisen for beste oversettelse. Ute i pocket! Anbefalt av: Gabriel Michael Vosgraff Moro

Les terningkast 6-anmeldelsen: Sjeldent gripende!

Jenny Colgan: «Den lille bokhandelen på stranden»

Feelgood: Jakter du på en ny feelgood-serie å drømme deg bort i på stranden, kan denne serien være en vinner. Skotske Colgan bor selv med mann og barn på et ekte slott nord for Edinburgh, og er bestselger i England, Tyskland og Sverige. Hun har gjort seg bemerket med «Velkommen til Floras kafé» - som ble kåret til Beste romantiske komedie i England i 2018. «Den lille bokhandelen på hjørnet» kom rett i pocket på norsk tidligere i år, og nå er nummer to, «Den lille bokhandelen på stranden», akkurat ute i tide til sommerferien. Til høsten kommer hun til Norge to ganger - og skal blant annet ut på Feelgood-turné. Ute i pocket! Anbefalt av: Camilla Norli

Michel Houellebecq: «Tilintetgjøre»

Roman: Jeg gleder meg alltid stort når franske Michel Houellebecq kommer med bok, og årets «Tilintetgjøre» var intet unntak. Hvis du skal lese en roman i sommer, ville jeg valgt denne. Det er en glimrende bok om de store tingene: politikk, kjærligheten og døden. Dessuten er den 653 sider lang, så den varer en stund. Jeg må lese den en gang til, når jeg tenker meg om. Anbefalt av: Trine Saugestad Hatlen

Les VGs anmeldelse: Politikk, sex, død og kjærlighet

Kristin Vego: «Se en siste gang på alt vakkert»

Noveller: I mars mottok Kristin Vego fullt fortjent Tarjei Vesaas debutantpris for denne novellesamlingen som består av ni solide noveller det rett og slett er en fryd å lese. Hovedkarakterene står overfor forskjellige former for endring og baler med universelle følelser som ensomhet, fremmedgjøring og sårbarhet. Men som tittelen hinter mot, så glimter det vakre i tilværelsen stadig igjennom, ikke minst i Vegos stilsikre språkføring! En perfekt bok å lese på sommeren, tiden der mange av oss nettopp står på randen av store valg og omveltninger. Boken er ute i pocket og får herved terningkast 5! Anbefalt av: Oda Faremo Lindholm

Tre tips til barn og ungdom

Julia Kahrs: «Familien Brattbakk»

Barn fra 9 år og oppover: Denne familien er så rar og annerledes at romanen blir komplett uforutsigbar og utrolig morsom å lese. Spennende er det også, siden stormen nærmer seg og det vanligvis forsvinner noen barn med den. Boken er full av absurde situasjoner og lakoniske kommentarer, denne legges ikke igjen på hytta halvlest. Soleklart terningkast 6! Anbefalt av: Kristine Isaksen

H.I. Phoenix: «Håpet»

Tegneserie for barn 9–12 år: Den andre boken i den norske portalfantasy-serien «Arkin - Lysets vokter», er enda bedre enn den første. En magisk og nydelig fortalt historie full av spenning og mysterier, og ikke minst håp. Tegneserien setter fokus på flere tema barn i dag kan oppleve, alt formidlet gjennom noen av de vakreste illustrasjonene jeg så langt har opplevd i en norsk tegneserie de siste årene. Anbefalt av: Elin Brend Bjørhei

Alice Oseman: «Hjertestopper 1 + 2»

Tegneserie for ungdom: Du har kanskje fått med deg TV-serien som er blitt en hit på Netflix? Også bøkene om Charlie, som forelsker seg i bestevennen Nick, er kjempepopulære for tiden. Ikke uten grunn: Oseman tegner og skriver godt om mental helse, vennskap og utfordringer knyttet til seksuell legning. Og hun gjør det så troverdig, vakkert og hjertevarmt. Denne boken er myntet på ungdom, men passer også for foreldregenerasjonen som ønsker mer innsikt i temaet. Bok 2 ble akkurat lansert på norsk, og det anbefales å ha den klar - for den første ender med en skikkelig cliffhanger. Anbefalt av: Elin Brend Bjørhei