Oppskrytt thriller - Bokanmeldelse: Laura Dave: «Det siste han fortalte meg»

Laura Daves storselger «Det siste han fortalte meg» blir snart TV-serie med Jennifer Garner i hovedrollen og har fått mye skryt. Helt uforståelig, for boken er like lettglemt som den er lettlest.

Av Elin Brend Bjørhei

Publisert: Nå nettopp

Men du kommer sikkert til å høre om denne psykologiske thrilleren fremover likevel.

Snart skal boken bli serie på Apple TV. Reese Witherspoons selskap Hello Sunshine, som har hatt suksess med bokbaserte tv-serier som «Big Little Lies» og «Little Fires Everywhere», står for produksjonen, og Jennifer Garner er ansvarlig produsent og hovedrolleinnehaver.

Etter at Gillian Flynn revitaliserte domestic noir med sin fantastiske suksess «Flink pike» i 2012, har det kommet ut en mengde psykologiske thrillere som utforsker farene og hemmelighetene i ekteskapet, og i våre aller nærmeste relasjoner. Her hjemme har for eksempel Helene Flood gjort seg bemerket med «Terapeuten» (2019).

I «Det siste han fortalte meg» forsvinner Hannahs ektemann Owen brått, og det eneste sporet Hannah har, er en lapp med ektemannens håndskrift hvor det står «beskytt henne».

Hannah forstår at Owen viser til sin datter Bailey. Spørsmålene tårner seg opp når Bailey finner en bag full av penger i skapet sitt på skolen, og det samtidig kommer frem at Owens sjef er satt i varetekt og firmaet er under etterforskning av føderale myndigheter.

Dette interessevekkende anslaget sender Hannah og Bailey ut på en reise som ikke blir særlig spennende, og hvor leseren aldri får følelsen av at hovedpersonene befinner seg i reell fare.

Å kalle dette «en thriller uten like», slik som det norske forlaget gjør i sitt markedsføringsmateriell, er en grov overdrivelse.

En thrillers viktigste forutsetning er at den er «thrilling». «Det siste han fortalte meg» er mer et familiedrama hvor utviklingen av hovedpersonenes relasjoner står i sentrum, snarere enn spenningen.

Jeg synes rett og slett det er vanskelig å forstå at denne boken har blitt kåret til «Best Book of Summer» av blant annet CNN, og at den i tillegg er stemt frem som beste krimbok i 2021 i nettstedet Goodreads årlige brukerbaserte kåring.

For beste krimbok i 2021 er den ikke.

Boken har lyspunkter. Jeg har nevnt starten, som øyeblikkelig kaster leseren inn i handlingen. Hannah er også en fin karakter, og bakgrunnshistorien mellom henne og Owen driver deler av handlingen fremover.

Innimellom får jeg følelsen av å lese en chick lit, som var den sjangeren Laura Dave startet sin karriere med.

Dave har en insisterende skrivestil med gjentakelser som blir mer irriterende enn effektfulle. Plottet er forutsigbart, og hever seg aldri over det middelmådige. Vendepunktene, som en thriller er så avhengig av, er verken sjokkerende eller overraskende.

Dave makter å vekke leserens følelser helt mot slutten av historien, men fortellingen som helhet setter få spor.

