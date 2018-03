Brøggers Norges-reise: Bokanmeldelse: Suzanne Brøgger: «Omelette norvégienne»

LETT OMELETT: Danske Suzanne Brøgger, som er nominert til Nordisk råds pris to ganger, har reist rundt i Norge for å finne ut hvem vi nordmenn er - på oppdrag fra Erling Kagge. I Norge er hun mest kjent for «Fri oss fra kjærligheten», «Crème Fraiche» og «Ja». Foto: Ketil Olav Sand

Så er hun tilbake igjen, Suzanne Brøgger, på nytt forlag med velopplagt blikk. I en elegant tour de force saumfarer hun sitt naboland, vårt Norge.

Danske Brøgger vil lete og bore etter de kulturbærende lag i landet Norge, gjerne se etter «originaler», i en lett omelett-bok, forklarer hun.

Oppskriften på omelette norvégienne finnes også her: sukkerbrød, marengslokk og fyll og pynt med bær. Joda, resultatet er velsmakende Brøggersk. En lettlest bok og ferd med bil, buss, tog og fly, i bygd og by i dette litt rare landet nord for Danmark.

Er det så kulturløst som mange sier, undrer hun? Boken oppgis å være epistler og notater, og er en hybridsjanger i spennet kladd, skarp skisse og mer bearbeidede perler.

Fakta Sakprosa Forfatter: Suzanne Brøgger Tittel: «Omelette norvégienne. Reiser i Norge. Epistler og notater» Forlag: Kagge Sider: 339 sider Pris: 399 kroner

Det hadde gått 20 år siden hun hadde hatt kontakt med Norge etter at redaktøren hennes i norske Cappelen Damm (Aase Gjerdrum,) gikk av med pensjon. Så lyktes altså forlagsredaktørens sønn, Erling Kagge, å lokke henne inn i et nytt bokprosjekt.

For, denne boken er sannelig ikke noe den danske forfatteren har funnet på selv slik det står på bokens bakside, at hun «reiste til Norge i et forsøk på å undersøke hvem vi nordmenn er….» Suzanne Brøgger fikk nytt forlag etter at energiske Erling Kagge reiste ned og klarte å overtale henne.

Et sted tidlig i boken spør hun om hvordan dette kjempelange landet Norge henger sammen. Og hun konstaterer at det er politikk, å opprettholde periferien. Og dermed reiser Brøgger til periferien. Selv om hun sukker litt, etter å ha måttet reise fra Bergen til Lyngør via Oslo, at Norge ikke er skapt for transport, ut over ski og båt.

Hun finner litteraturfestivaler i avkroker, bokbyer, litteraturhus og forfattere og kulturhistorie overalt. Joda, Norge ligger nok i periferien i forhold til kontinentet Europa, men evner også å gjøre seg til «et kulturelt sentrum på verdensbasis».

Som når hun lander i Kristiansand og kjøres gjennom Sørlandet av han som driver bokbyen i Tvedestrand, som nylig har satt poteter, plantet jordbær og hugget ved med en flyktning fra Eritrea, så passerer hun samtidig Knut Hamsuns Nørholm, apoteket der Henrik Ibsen gikk i lære, og Arendal der Knausgård vokste opp.

Og samtidig flyr ørner over fjellet, som i Voluspå.

Brøgger er belest, turnerer norske klassikere og leser samtidsforfatterne. Hun snakker med Åsne Seierstad, Erika Fatland, Tomas Espedal, Erik Fopsnes Hansen - og det blir en namedropping av en stor skare av norske forfattere, filmskapere, andre kunstnere, akademikere som hun har møtt og diskutert med. Ressursene og researchen synes å ha vært uten ende. Her er base på Hotel Continental, lunsjer på Theatercafeen og middager, men best blir det når Brøgger er ute på tur.

Brøgger reflekterer rundt flyktninger, kulturkonflikter, Afghanistan, ISIS, SKAM, 22. juli, litteratur, politikk og kultur. På Wittgenstein-seminaret i Solvorn møter hun mange norske originaler: som språkmannen som kom ned fra fjellet og hadde gått fire mil på ski samme dag. De 30 deltakerne tenker lange tanker på hver sin dialekt, Brøgger hører 30 forskjellige språk!

La det være sagt: Brøgger på det beste er en svir å lese. «Omelette norvégienne» er sympatisk – overraskende, søkende og lekende - men i overkant oppstykket og rapsodisk. Dette er ikke Hans Magnus Enzenbergers tyngre og mer kritiske blikk på Norge i «Norsk utakt». Men Suzanne Brøggers fans gjennom mange tiår vil finne atskillig i denne omeletten - blant annet til høytlesning i festlig lag. For Brøggers bok er varm, morsom og full av one-liners.