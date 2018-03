KAGGE-TRIO: Forlagsgründer Erling Kagge med sine to nye sjefer: Jorunn Sandsmark (t.h) blir ny forlagssjef i Kagge og Tuva Ørbeck Sørheim får ny rolle som forlegger.

Her er Kagges nye forlagssjef og forlegger

Publisert: 13.03.18 16:03

Erling Kagge får ny sjef: Jorunn Sandsmark er ansatt som ny forlagssjef i Kagge, og Tuva Ørbeck Sørheim får ny rolle som forlegger.

Etter at Anne Gaathaug sa opp stillingen som forlagssjef i Kagge i starten av februar for å starte Gloria forlag - med Petter Stordalen som investor - har Erling Kagge vært på jakt etter ny sjef.

Han fant to nye sjefer i egne rekker. Jorunn Sandsmark har frem til nå vært forlagssjef i Kagges datterselskap J.M. Stenersens forlag, og Kagge sier til VG at hun var et opplagt valg.

– Ja, Jorunn er best. Jeg er glad og takknemlig for at vi fant frem til en usedvanlig dyktig intern kandidat, sier Erling Kagge som ser frem til å få en sjef på plass etter selv å ha fungert som forlagssjef i noen måneder.

– Det har vært meget nyttig og morsomt å være sjef i noen måneder, men Jorunn er over tid en bedre leder enn meg. Jeg elsker å arbeide i Kagge Forlag, være med kolleger og forfattere, men jeg tror jeg er en bedre forlegger enn forlagssjef. Det er viktig å innse egne begrensninger, sier Kagge.

Flere bestselgere

Kagge kjøpte Stenersen forlag i 2003, og Sandsmark har vært med siden 2004. Hun ble ble forlagssjef i 2008 - og under henne har Stenersen gitt ut den største enkeltselgeren i Kagges 22-årige historie, «Bli best med mental trening» av Erik Bertrand Larssen - som har et totalopplag på 175 000. Det er også Stenersen som s tår for en av de største sakprosasuksessene de siste årene, nemlig strikkebøkene «Klompelompe» som har et totalopplag på hele 271 000.

Jorunn Sandsmark sier til VG at det var en kombinasjon av folkene og bøkene - som gjorde at hun hadde lyst på jobben.

– Jeg blir en forlagssjef som de ansatte kjenner - og en forlagssjef som kjenner de ansatte og vet hva de er gode for. Og det er ikke lite. Hvis du ser på bestselgerlista nå, så har Kagge og Stenersen tre av de seks første på sakprosalisten. Jeg tenker at de ansatte i Kagge forlag gjør mye riktig, og at vi skal gjøre mer av det.

Ny forlegger

Et av de første grepene Sandsmark gjør - sammen med Erling Kagge - er å gi redaktør Tuva Ørbeck Sørheim ny rolle som forlegger.

– Noen forandringer blir det. Tuva Ørbeck Sørheim får nå ansvar for utvikling av nye bokprosjekter og tettere oppfølging av forfattere. Kagge har et utrolig bra lag som jeg gleder meg til å jobbe videre med, sier Sandsmark.

Hun starter offisielt i jobben 3. april - og fortsetter som forlagssjef for Stenersen.