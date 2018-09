TIL TOPPS IGJEN: Jon Michelets bok «En sjøens helt. Krigerens hjemkomst», som kom ut fem måneder etter hans død, går til topps på Boklista etter bare få dager i salg. Foto: Trond Solberg

Jon Michelet går til topps på Boklista

BOK 2018-09-21T06:52:48Z

Boken Jon Michelet fullførte på sitt eget dødsleie, går i dag helt til topps på den norske bestselgerlisten.

Publisert: 21.09.18 08:52

Jon Michelets «En sjøens helt. Krigerens hjemkomst» skyver dermed ned Lars Mytting og hans nye roman «Søsterklokkene» ned på andreplass på Boklista . Andy Griffiths og hans nye bok i den populære barnebokserien «Gutta i trehuset» går inn på tredjeplass.

Les anmeldelsen av Jin Michelets bok her!

Forlagssjef Ingeri Engelstad i Oktober, som gir ut Jon Michelet, gleder seg stort over førsteplassen.

– Det er fantastisk fint! Nå er avslutningen på Jon Michelets store livsverk ute i verden, sier Engelstad - som også sier at det ikke er uten vemod at de ser boken på listene.

– Jon Michelet gjorde jo en umenneskelig innsats for å få boka ferdig før han døde, og det har vært sterkt - og vemodig - å lansere denne boka. Det var nesten 600 mennesker til stede under lanseringsarrangementet på Vippa forrige torsdag, og det er utrolig mange lesere som har ventet på denne boka. På lanseringen sa Fredrik Wanderup at han håpet Jon satt øverst i en mastetopp og fulgte med - og det er det bare å slutte seg til, sier Engelstad.

Bakgrunn: Slik var Jon Michelets siste kapittel i livet (VG+)

Jon Michelet gikk bort 14. april i år etter lengre tids sykdom - og fikk ikke holdt den aller siste boken om Halvor Skramstad i hendene. Men Ingeri Engelstad tror Michelet selv hadde blitt svært glad over både førsteplassen på Boklista, og ikke minst de strålende anmeldelsene sisteboken har fått - uten at det ville ha utløst noen særlig feiring.

– Jon var jo en nøktern person som ikke hvilte på laurbærene. Det hadde han jo heller ikke tid til, for han skrev jo kontinuerlig på dette store verket. Men plasseringen på bestselgerlista var helt klart viktig for ham. Han ringte hver fredag morgen for å høre hvordan det lå an, og gledet seg ekstra over å ligge foran Jan Guillou og Jojo Moyes, forteller Engelstad.

Hun trekker også frem at Michelet mottok en utrolig mengde med fanbrev og fanmail helt til det siste.

– Han sendte alt videre til oss, det var veldig ofte sterkt å lese. Det var fra mennesker som følte at livet deres hadde forandret seg etter at de hadde lest «En sjøens helt» - bøkene, og fått muligheten til å forstå mer av sin egen familiehistorie. Og forstått mer om hva en far, bestefar, onkel eller bror som hadde seilt under krigen, hadde gått gjennom og levd med av traumer som de aldri snakket om, sier Engelstad.

Boken fikk terningkast 5 i VG, og anmelder Sindre Hovdenakk mener det står sjøsprøyt fra boksidene! Han skriver også at «den aller siste boken fra Jon Michelets hånd er en strålende avslutning på det storslåtte romanverket om krigsseilerne. Og for en finale på det enorme forfatterskapet!».

Det siste årets boksalg har utløst bekymring i bransjen , for salget av papirbøker har gått kraftig ned. Nå ryktes det at Jon Michelets siste bok har fått fart på salget den siste uken.

Bakgrunn: Uro i bokbransjen: Boksalget går kraftig nedover

– Michelet bidrar bra for å holde det oppe. Nå skal det også nevnes at september 2017 var veldig svak med ganske stor nedgang. Slik sett er det positivt at nedgangen ikke fortsetter i september i år. Vi håper dette bærer bud om en god høst der vi ser at nedgangen flater ut, sier Norli Libris-sjef John Thomasgaard til VG.

Men selv om man ser en liten bedring i utviklingen i forhold til slik det har vært tidligere i år, fastslår han:

– Bokmarkedet er fortsatt ikke i stor vekst.