Vigdis Hjorth: – Du må bare forsøke å bevare deg selv

Vigdis Hjorth (59) angrer ikke på «Arv og miljø». Nå er en ny bok klar, om en lærer som må takle offentlighetens søkelys. Selv har Hjorth rømt landet.

Når Vigdis Hjorths roman når bokhandlerdiskene, har forfatteren stukket av. Det gjør hun alltid når en ny bok er på plass.

– Det er gammel vane, og en måte å få litt perspektiv på det hele, i stedet for å fortape seg i aviser og lure på hva den og den skriver.

Ikke minst: Skjer det noe uventet, er det deilig å ha reist langt vekk. Hjorth drar til Montenegro, der hun jobber, går turer på stranden, bader – og slipper unna offentligheten.

Det gjør også Lotte Bøk, hovedpersonen i «Lærerinnens sang». Hun er lærer på Kunsthøgskolen i Oslo, der hun foreleser i dramatikk for skuespillerstudentene. Hun vet hvem hun er, hva hun jobber med og hvor hun står politisk. Så sier hun ja til å delta i avgangsfilmen til en student. Sakte, men sikkert, begynner livet å rakne for Lotte Bøk.

– Jeg tror at hun aner at det er noe som skurrer, ellers ville hun ikke blitt så satt ut. Det er noe i henne som lengter etter å slås i stykker.

– En gammel rev i gamet

Vigdis Hjorth har skapt overskrifter i over 30 år. Lenge var det erotikk, fyll og fanteri som var hennes følgesvenn på avisforsidene. Høsten 2016 forandret det seg. Romanen «Arv og miljø» utløste en stor debatt om virkelighetslitteratur. Hadde hun gått for langt i sin omtale av familie og faktiske hendelser i fiksjonen? Sammen med romanen dukket søsteren Helga Hjorth opp. Året etter kom motromanen «Fri vilje», ført i pennen av søsteren.

– Du forsvinner i stedet for å ta til motmæle. Får du ikke behov for å rette opp i inntrykket andre har av deg?

– Nei, nei. Der kommer det veldig til gode at jeg er en gammel rev i gamet. Jeg har hatt flere forsider i mitt liv, jeg tror den første var i Dagbladet. 25 år, tror jeg, og så ikke så verst ut.

Det er 1986 og Vigdis Hjorth studerer litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun har en samtale med en studievenn, tenker hun, men så dukker Dagbladet-forsiden opp: «Vigdis Hjorth blir opphisset når hun skriver». Selv mener Hjorth at hun hadde snakket om å bli revet med.

– Inne i Dagbladet sto det, på en dobbeltside, «Å skrive er ren erotikk». Med bilde opp mot shortsen og halvlukkede øyne fordi han var dårlig til å ta bilder. Hele den sommeren ble jeg ringt opp av middelaldrende menn som spurte «sitter du og skriver eller?». Jeg skrev i et leserinnlegg at jeg faktisk ble mer opphisset av å lese Dagbladet i går enn av å skrive. Det ble satt på nest bakerste side sammen med sexannonsene.

Det er rett og slett ikke vits å prøve å styre mediebildet av deg, mener hun.

– Du greier det aldri, du får ikke kontroll over det. Du må bare forsøke å bevare deg selv. Jeg tenker at det viktigste er min yrkesutøvelse, det er de romanene jeg skriver. Når du først finnes som en mediefigur som lever sitt eget liv, så kan jeg være litt i fred.

– Hva med «Arv og miljø»? Ville du gjort alt igjen?

– Ja, jeg ville gjort alt det samme. Jeg angrer ikke et eneste ord i den boken. Det er litt viktig å si at all den turbulensen som er rundt, den tilsvarer ikke noe turbulens eller følelsesmessig kaos i meg. I motsetning til en sånn bloggreie som bare pøses ut, så har det vært en mye tenkning og forberedelse. Det er ikke noe som er skrevet i hui og hast.

– Politikere burde få sammenbrudd

I sin nye roman vender hun tilbake til sitt livs kjærlighet, mannen som gjorde uutslettelig inntrykk på 12 år gamle Vigdis Hjorth: Den tyske dramatikeren Bertolt Brecht.

På Kunsthøgskolen forteller Lotte Bøk om Brechts teaterstykker, men de store spørsmålene hans stiller plager henne mer enn studentene. Hvordan er man et godt menneske? lurer hun.

– Det er utgangspunktet: Problemet med tilværelsen er ikke lett. Brecht problematiserer jo det i «Mutter Courage», poengterer at du er nødt til å være slem og kynisk, hvis ikke overlever du ikke. I «Det gode mennesket fra Sezuan» går det gode mennesket går til grunne, fordi hun bare gir fra seg alt. Da det ble skrevet fantes det skarpe politiske fronter, i dag er det politiske landskapet mye mer uoversiktlig. Hva skal vi gjøre?

Mange forteller seg selv at de er gode, mener Hjorth. Både pene, dresskledde forretningsmenn med dokumentmappe og det politisk korrekte, sopplukkende Amnesty-medlemmet Lotte Bøk som messer om Brecht.

– Mange politikere burde få et sammenbrudd på samme måten som Lotte Bøk, så de bare ristes ut av det.

Kanskje skulle hun og studenten Tage Bast samtalte ærlig, ordentlig og dypt.

– Å legge til rette for gode samtaler, der du skjønner mer eller klarer å fortelle din historie eller det du har på hjertet, alle har vi opplevd hvor befriende, lindrende og sunt det er.

– Det tror jeg er noe jeg prøver å si i denne romanen, som er litt betegnende i forhold til vår tid. Wittgenstein sier at hvis vi løste alle den tradisjonelle filosofiens spørsmål, har vi likevel ikke løst våre livsproblemer. Og det er jo de det handler om! Så sitter filosofene og lager sånne rare systemer som ingen skjønner, men Wittgenstein sier at det daglige språket vårt, det er nok til å snakke sammen og finner litt ut av ting.

– Avskrekkende i våre metoo-tider

Ikke all kjærlighet i Hjorths liv har vart så lenge som den for Brecht.

– Jeg så «Det gode mennesket fra Sezuan» første gang jeg var på teater, da jeg var 12 år.

Hun gikk ut, oppløftet av teateret, men rystet av budskapet.

– Hva hvis det ikke nytter å være god? Jeg tenkte at løsningen på alt var at alle var gode.

Nå, nesten 50 år senere, er Brecht fortsatt med. I boken – og som sjarmør. Litt Che Guevara og litt kvinnebedårer, forteller Hjorth.

– Han er en livsvarig kjærlighet. En av de få som har vart i mitt liv. Det er avskrekkende i våre metoo-tider, men han var helt rev etter damer og hadde mange elskerinner. Jeg må innrømme at jeg alltid bare har tenkt at det var fordi han var så sjarmerende. Det var en annen tid. Konklusjonen må være at på noen områder går verden fremover.