SENTRAL: Emilia Clarke spiller rollen som Danaerys Targaryeni i TV-serien «Game of Thrones». Foto: Paul Schiraldi/HBO

Ny «Game of Thrones»-bok – men det er ikke den alle venter på

Publisert: 26.04.18 08:46

BOK 2018-04-26T06:46:01Z

Fansen som har ventet i over seks år på fortsettelsen av bokserien, er skuffet over forfatterens nye kunngjøring.

Den svært etterlengtede boken «The Winds of Winter» – den sjette i rekken av den berømte sagaen – lar nemlig fortsatt vente på seg. Det har vært antatt at George R.R. Martin (69) ville lansere boken i år, men den gang ei.

I stedet melder den amerikanske forfatteren nå at det kommer en annen bok, hvor handlingen utspiller seg flere hundre år før « Game of Thrones », men i samme fantasiverden – Westeros.

«Fire and Blood» havner i butikkhyllene 20. november i år. Martin har for lengst varslet at det kommer en slags slektshistorie om Targaryen-familien. Han har også servert jevnlige smakebiter på sin blogg de siste årene. Men det altså først nå han blogger om at det er denne boken som er i anmarsj.

Om «The Winds of Winter» skriver han på bloggen :

«Nei, vinteren kommer ikke ... I hvert fall ikke i 2018. Dere må fortsette å vente.»

Den første boken i serien kom i 1996 og den femte og foreløpig siste i 2011. Seks år er lenge å vente for ihuga fans, og nå må de altså vente enda lenger. Opprinnelig var planen at den sjette boken skulle komme i 2014.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg på Twitter. «Game of Thrones»-elskere uttrykker frustrasjon over forsinkelsen, her er et knippe:

Samtidig som forfatteren har jobbet med «Winds of Winter» og «Fire and Blood», skriver han også på bok syv, «A Dream of Spring».

69-åringen skriver alle fantasybøkene sine i et tekstbehandlingsprogram mange av oss er for unge til å huske: WordStar 4.0, som kjører på operativsystemet MS-DOS.

I 2011 så også TV-serien basert på bøkene, dagens lys på HBO. Serien, som er forventet å runde av etter sesong åtte i 2019 , har trollbundet TV-seere verden over og vunnet en rekke priser, deriblant 38 EMMY-trofeer.

