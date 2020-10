UMULIGE NORGE: Magnus Nytell i den svenske bokstrømmetjenesten Nextory har jobbet i flere år for å komme inn på det norske markedet. Foto: SOFIA PETTERSSON

Svensk konkurrent om strømmekrigen: Mener norske forlag ikke vil ha mer konkurranse

Den nest største svenske strømmetjenesten for bøker, Nextory, er tilgjengelig i hele Norden - unntatt Norge. Årsaken er ifølge Nextory at de store forlagene så langt har forhindret dette.

Strømming av bøker er i stor vekst - også i Norge. Og her er det Storytel (Eies 50/50 av Cappelen Damm og svenske Storytel) og Fabel (som drives av Lydbokforlaget som eies av Aschehoug og Gyldendal) som har størstedelen av markedet.

Før helgen kritiserte utfordreren Ebok.no (som eies av forlaget Vigmostad & Bjørke) forlagene for å boikotte deres strømmetjeneste Ebok Pluss: Ingen av de tre store forlagene leverer nemlig bøker til Ebok Pluss - til tross for at de har plikt til å levere til alle, ifølge den norske Bokavtalen.

Saken kom etter at syv forfattere - med Jørn Lier Horst, Unni Lindell, Tom Egeland og Tom Kristensen i spissen - gjorde opprør mot de tre samme forlagene som de mener, med noen unntak, har låst sine egne forfattere til hver sine strømmetjenester.

Nå melder en svensk stor aktør seg på kritikken mot de samme forlagene: Nextory, som omtaler seg som Sveriges nest største bokstrømmetjeneste etter Storytel.

Magnus Nytell, Head of International Expansion i Nextory, sier til VG at de har forsøkt å komme seg inn i Norge i flere år uten å lykkes.

– Norge er jo det eneste landet i Norden vi ikke finnes i, og det er ikke fordi vi ikke har forsøkt. For vi har forsøkt i lang tid å etablere oss i Norge. Vi ønsker å bidra til det voksende digitale bokmarkedet, og mener alle parter er tjent med at det finnes flere tjenester på markedet, sier Nytell på telefon fra Stockholm.

FAKTA: Dette er strømmemarkedet i Norge Storytel Norge eies av det svenske lydbokkonsernet Storytel AB og det norske forlaget Cappelen Damm. Fabel eies av Lydbokforlaget, som igjen eies av Aschehoug og Gyldendal. Ebok Pluss eies av Vigmostad & Bjørke. Tallene viser at strømming er i enorm vekst, markedet er nå større enn pocketbøker. Storytel har den desidert største markedsandelen, mens Ebok Pluss har den minste. Vis mer

– Hadde blitt gal

Han har lang erfaring fra bokbransjen i Sverige, han var tidligere blant annet forlagssjef i Bonnier - og har 27 år i bokforlag bak seg.

– Om jeg var forfatter, så hadde jeg blitt helt gal om jeg ikke skulle finnes på alle plattformer, sier Nytell.

Og det er nettopp det Jørn Lier Horst, Unni Lindell, Tom Kristensen og de andre forfatterne reagerer på: De sier de taper store penger på å ikke være på alle plattformer.

– Her er det to store aktører eid av de største forlagene, og som utelukker hverandres forfattere. De har brukt oss i et konkurransespill. Det taper vi millioner av kroner på. Nå er det nok, sa forfatter Tom Kristensen til VG.

SINTE: Capitana-forfatterne Jørn Lier Horst, Unni Lindell, Tom Kristensen og Tom Egeland. Foto: Frode Hansen

Les forfatternes kronikk: Gigantene styrer, forfatterne taper

Nytell i svenske Nextory sier at det er en helt spesiell situasjon i Norge.

– Norge er annerledeslandet. For i Sverige leverer alle forlagene til alle plattformer. Situasjonen i Norge er dårlig for boklesningen generelt, for forfatterne - og for kundene som skal kjøpe abonnement. Vi er opptatt av at alle parter i denne verdikjeden skal bli fornøyde og lykkelige, sier Nytell som forteller om en generell manglende interesse fra de store norske forlagene.

– Vi har tydelig merket at de ikke vil ha mer konkurranse på dette markedet. De er tydelig uinteresserte. De svarer ikke på mail eller telefoner. I forhandlinger har de presentert skyhøye økonomiske vilkår - som vi oppfatter som et hinder for å i det hele tatt kunne etablere oss i Norge.

– Frustrerende situasjon

Nytell opplyser at dette har pågått i over to år.

– De andre forlagene vi har vært i kontakt med i Norge har vært positive, dette handler om de forlagene i Norge som selv eier strømmetjenester, sier Nytell som opplyser at det virker som om det har skjedd noe i løpet av den siste tiden.

– Den siste tiden har vi sett en mer åpen holdning, og jeg håper virkelig at dette vil kunne løse seg. Det har vært en veldig frustrerende situasjon.

Forlagssjef Ann-Kristin Vasseljen i Lydbokforlaget (som eies av Gyldendal og Aschehoug) svarer ikke på om de kjenner seg igjen i kritikken fra Nextory, men opplyser til VG at de sist var i kontakt med den svenske strømmetjenesten i september i år.

– Da ble vi enige om at de skulle sende et avtaleforslag, men det har vi foreløpig ikke fått. Vi imøtekommer med velvilje videre forhandlinger og ser frem til videre samtaler. Det blir spennende, sier Vasseljen.

– Nextory mener de økonomiske vilkårene de har møtt hos de største forlagene, er så høye at de oppfatter det som et hinder for at de skal kunne etablere seg?

– Det er et tøft marked. Investeringene er høye og marginene er små, det opplever vi også, sier Vasseljen.

Hun vil ikke være med på at de vil unngå flere konkurrenter på markedet.

– Konkurranse i markedet er bra. Men jeg er usikker på om det er belegg for påstanden om at forfatterne blir tapere. Om fire-fem like aktører kjemper om det samme kundegrunnlaget, blir det ikke automatisk mer penger i omløp av den grunn. Noen forfattere vil nok kunne tjene på det, mens andre vil tape – og i forhandlinger er det nettopp dette vi er opptatt av. Vi vil sikre gode vilkår for bredden, ikke bare bestselgerne, slik at leserne får et rikt tilbud også i årene fremover, sier Vasseljen.

Jørn Lier Horst har forklart til VG at inntektene hans gikk til himmels etter at bøkene hans ble gjort tilgjengelig på både Storytel og Fabel da han gikk ut av Gyldendal - og mener også dette har stor betydning for forfattere som ikke er bestselgere.

Cappelen Damm: Strømming er ikke en marginalinntekt

Administrerende direktør Tom Harald Jenssen i Cappelen Damm svarer ikke direkte på VGs spørsmål om kritikken fra Nextory, men vil generelt si følgende:

– Cappelen Damm ønsker definitivt at Nextory skal etablere seg i Norge. Vi samarbeider med alle som er med på å bygge markedet for strømming av ebøker og lydbøker i Norge, skriver Jenssen i sitt svar på e-post.

CAPPELEN DAMM-SJEF: Tom Harald Jenssen. Foto: Åse Holte

– Cappelen Damms lydbokportefølje har stor strategisk verdi. I alt kan forlaget tilby nærmere 7.000 lydbøker. Det representerer antakelig nærmere 70% av det totale lydbokvolumet i Norge – dersom vi måler etter antall tilgjengelige titler. Vi vil at de aktører som får tilgang til denne porteføljen, på en eller annen måte, skal tydeliggjøre at de vil satse i markedet. Det burde være et rimelig mål at det norske markedet i løpet av et par år nærmer seg det svenske markedet i volum, sier Jenssen.

Han sier det er riktig at forhandlingene med Nextory har trukket ut, men går ikke inn på årsakene.

– Høsten 2019 la vi fram et tilbud til Nextory. Av flere grunner har forhandlingene trukket ut, men vi håper å komme til en avtale om distribusjon med Nextory i løpet av høsten, sier Tom Harald Jenssen.

Kritikken fra Nextory går blant annet på at de økonomiske vilkårene er av en slik art at det ikke er mulig for et nytt selskap å etablere seg. Tom Harald Jenssen svarer ikke direkte på kritikken, men skriver til VG at Cappelen Damm ikke kan betrakte inntekter fra strømming som en marginalinntekt:

– Strømmeinntektene skal sikre at forlagets ambisiøse satsning på kvalitet, bredde og mangfold innen alle sjangre videreføres, skriver Jenssen.

Magnus Nytell i Nextory sier til VG at han ønsker debatten som forfatterne startet i forrige uke velkommen.

les også Forfattere ut mot storforlagene: – Nå er det nok!

– Det er jo kjempebra det forfatterne gjør. De har helt rett - både fra et økonomisk perspektiv - og for hele lesingen. Alt begynner med forfatterne, og her har man muligheter til å nå helt nye mennesker som kanskje aldri ville ha gått inn i en bokhandel. Ethvert forlag som vil være med i kampen om leserne fremover må bevege seg fremover. Vi ser jo at leserne elsker strømmemodellen, og at det fører til flere boklesere. Det er mange ting som er bra her, for eksempel at backlisten til forfatterne også blir en stor del av virksomheten. Og slik har det jo ikke vært i vanlig bokhandel, sier Nytell.

Harald Ofstad Fougner, strategi- og markedsdirektør i Gyldendal Litteratur, mener de har hatt noen gode innledende samtaler med Nextory:

– Alle lydbokrettighetene til Gyldendal Litteratur har fram til nå har blitt forvaltet av Lydbokforlaget, så vi har ikke hatt noe å tilby dem så langt. Men vi har hatt gode innledende samtaler med Magnus Nytell, og ser fram til å komme frem til å gå inn i konkrete forhandlinger etter hvert som vi nå også blir lydbokforlag, sier Fougner til VG.

Han viser til at Gyldendal nå har bestemt seg for å ikke forvalte lydbokrettighetene gjennom Lydbokforlaget lenger, men at de skal begynne å forvalte dem selv.

Direktør Åse Ryvarden i Aschehoug Litteratur mener de har hatt en god dialog med Nextory når det gjelder e-bøker, men henviser til Lydbokforlaget når det gjelder strømming av lydbøker - som det her er snakk om. Hun ønsker likevel å si at de hadde kommet langt i forhandlingene med Nextory da fremdriften ble stoppet grunnet coronaepedemien.

– Vi har vært klare til å gjenoppta samtalene, og har nylig hatt kontakt. Vårt inntrykk er at Nextory har vært opptatt med andre territorier og har vært usikre på hvor interessant det norske markedet egentlig er. Med fast bokpris og bokavtale skiller vi oss betydelig fra det svenske markedet hvor Nextory er store, og dermed er det mange forhold som er annerledes her, skriver Ryvarden i en epost.

Publisert: 13.10.20 kl. 11:37

