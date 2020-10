SONNY: Skuespiller Jake Gyllenhaal skal spille hovedpersonen i filmatiseringen av «Sønnen». Foto: ANGELA WEISS / AFP

Jo Nesbø om HBO-serie: − En ære

HBO skal lage tv-serie av Jo Nesbø-romanen «Sønnen».

Oppdatert nå nettopp

Det opplyser Jo Nesbø til VG tirsdag kveld.

Hollywood-stjernen Jake Gyllenhaal er bekreftet til prosjektet, mens Denis Villeneuve skal regissere.

Planen er å lage en miniserie av Nesbøs roman, som på engelsk skal hete «The Son», skriver bransjenettstedet Deadline.

– En ære at disse toppfolka hadde lyst til gjøre serie av boken. Jeg ønsker dem lykke til med jobben, sier Nesbø til VG.

Ifølge Deadline skal også stjernemanusforfatter Jonathan Nolan være tilknyttet prosjektet som produsent. Han har blant annet jobbet med den kritikerroste HBO-serien «Westworld».

les også Treg Nesbø-krim! Bokanmeldelse: Jo Nesbø: «Kongeriket»

Regissør Villeneuve er et kjent navn for mange fra science fiction-filmene «Blade Runner 2049» og «Arrival». Han er også regissør for storfilmen «Dune» som nylig fikk utsatt premieredatoen.

Lisa Joy, som også er en av manusforfatterne bak suksessen «Westworld» er med som produsent.

– Dette er stort! sier Nesbø om navnene som er tilknyttet prosjektet.

Forfatteren er også selv nevnt av Deadline som en av produsentene til serien.

FILMFORFATTER: Forfatter Jo Nesbø. Foto: Gisle Oddstad

Ga boken til regissøren

Boken skulle opprinnelig bli filmatisert i 2017. Også da var Jake Gyllenhaal og Denis Villeneuve tilknyttet prosjektet.

Ifølge Deadline brukte Gyllenhaal og Villeneuve flere år for å finne det neste samarbeidet dem to mellom.

Nesbø-prosjektet skal ha startet med at Gyllenhaal ga boken til Villeneuve, som leste den i løpet av natten.

De forsøkte først å utvikle boken til film, men kom frem til at de mente den ville passe bedre som miniserie.

Lunken anmeldelse

«Sønnen» fikk terningkast fire av anmelderen til VG da den kom ut i 2014, som kalte boken «overlesset og overforklarende».

Boken forteller historien om Sonny Lofthus, en mann som har sittet i fengsel nesten hele sitt voksne liv.

– Fyren er en rusmisbruker som soner straffen for handlinger som noen andre har begått, mot at de sørger for å gi ham dopet sitt. Men så en dag skjer det noe ..., forklarte forfatteren selv til VG i forbindelse med lanseringen av boken.

Les også: Nesbø oversatt til over 50 språk

«Snømannen»-filmen slaktet

I 2017 kom filmatiseringen av Nesbø-boken «Snømannen» på kinoer. Da uttalte forfatteren:

– «Snømannen» på film er ikke min historie.

Nesbø sa også at han så på boken som inspirasjon til regissør Tomas Alfredson, og at det nå var historien til regissøren.

les også OBS! Plottblottere! «Snømannen»: Her er boka forskjellig fra filmen

Nesbø var, slik som han nå er for HBO-serien, ført opp som produsent for filmatiseringen av «Snømannen». Navnet hans ble imidlertid fjernet fra listen over produsenter.

Filmen fikk slakt av en samlet norsk presse. Både VG, Adresseavisen og NRK ga filmen terningkast to. Regissør Alfredson uttalte da at han ikke hadde lest norske anmeldelser.

Allerede i 2014 møttes Jo Nesbø og Hollywood-skuespiller Channing Tatum for å snakke om film og «Sønnen»:

Publisert: 20.10.20 kl. 20:13 Oppdatert: 21.10.20 kl. 10:58

Les også