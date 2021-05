Administrerende direktør Håkan Rudels i Bonnier Books (f.h.), administrerende direktør Alexander Henriksen i Strawberry Publishing og Petter Stordalen var alle fornøyde da Bonniers oppkjøp av Strawberry ble kjent i fjor høst. Foto: Caroline Andersson

Endrer eierfordelingen i oppkjøp av Stordalen-forlag

Konkurransetilsynet ville stoppe Bonnier Books kjøp av det norske forlaget til Petter Stordalen, men nå har Bonnier justert ned andelen de ville kjøpe opp fra 70 prosent til 45.

Av Camilla Norli

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Samtidig har Bonnier Books orientert Konkurransetilsynet om at selskapet trekker meldingen om foretakssammenslutningen mellom og Bonnier Books og Strawberry Publishing etter at Konkurransetilsynet tidlig i mai varslet partene om stans av oppkjøpet.

Istedet kjøper nå Bonnier Books 45 prosent av det norske forlaget.

«Partene har valgt å endre eierfordelingen, slik at Bonnier blir minoritetseier», skriver Strawberry publishing i pressemeldingen.

– Da det viste seg vanskelig å få godkjent majoritetservervet av Strawberry publishing, har vi isteden blitt enige om denne minoritetsløsningen, sier Håkan Rudels, administrerende direktør Bonnier Books, i pressemeldingen.

Bakgrunn: Bonnier ville kjøpet 70 prosent av Stordalen-forlaget

Oppkjøpet på 45 prosent skal være gjennomført, og er ifølge Strawberry publishing ikke meldepliktig til Konkurransetilsynet.

Konkurransetilsynet kan derimot pålegge partene å melde transaksjonen.

Strawberry og Bonnier hadde frist på å svare på Konkurransetilsynets varslede stans av oppkjøpet i morgen. Nå faller dette bort.

– Ja, dette betyr at forlagene trekker den opprinnelige meldingen om foretakssammenslåing, og dermed avslutter vi saksbehandlingen, sier Gjermund Nese, avdelingsdirektør for finans og kommunikasjon i Konkurransetilsynet, til VG.

Tilbake til start

Han bekrefter overfor VG at det er riktig at når det gjennomføres et minoritetskjøp - slik Bonnier nå har gjort med 45 prosent av Strawberry publishing, så er ikke det meldepliktig.

– Det er ikke meldepliktig i utgangspunktet, men konkurranseloven gir Konkurransetilsynet mulighet til å pålegge melding også av minoritetservervinger. Dette vil vi nå vurdere. Dersom vi vil pålegge en melding av dette kjøpet, vil vi første sende ut et varsel - og så starter en ny saksbehandling. Det er tilbake til start, sier Nese.

Han kan ikke si noe om Konkurransetilsynet vil gjøre dette.

– Nei, nå tar vi dette til etterretning, og vurderer om vi vil sende et varsel om vi vurderer å pålegge melding av oppkjøpet, sier Gjermund Nese.

Petter Stordalen sier seg fornøyd med salget.

– Bonnier Books er vår drømmepartner - de har tyngden, historien og forlagsmusklene vi trenger for å fortsette vår vekst og drive konkurransen i den norske bokbransjen, sier Petter Stordalen, medeier i Strawberry publishing.

Foreslo å droppe fastpris

Det var i november i fjor at det ble kjent at Petter Stordalen og de andre eierne av Strawberry publishing solgte 70 prosent av forlaget til den svenske bokgiganten Bonnier Books. Det skal ha dreid seg om det dyreste forlagsoppkjøpet i nordisk historie.

Men siden dette har oppkjøpet vært til behandling hos Konkurransetilsynet som har vært bekymret for at Bonnier ville bli en for stor aktør, og det har vært flere runder. Bonnier eier også 50 prosent av Norges største forlag, Cappelen Damm.

Blant annet kom selskapene med forslag til såkalt «avhjelpende tiltak», og i et konfidensielt brev til Konkurransetilsynet kom det frem at forlagene ville forplikte seg til å ikke sette fastpris på bokutgivelser som et tiltak for at den svenske bokgigantens oppkjøp av Stordalen-forlaget skulle gå gjennom.

Men i starten av mai varslet Konkurransetilsynet stans av oppkjøpet. Fristen til å svare på dette, gikk ut torsdag denne uken - men nå er saken trukket på grunn av Bonniers nedjustering av andelen i Strawberry.