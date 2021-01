OM FORFATTEREN: Kiley Reid (f. 1987 i Los Angeles) har studert ved Iowa Writers Workshop, der hun ble tildelt Truman Capote Fellowship. «Litt av en tid» er hennes debutroman. Den gikk rett inn på bestselgerlisten til The New York Times, ble anbefalt i bokklubben til Reese Witherspoon og langlistet til Bookerprisen. Romanen er under oversettelse til en rekke språk. Foto: David Goddard

Brennaktuell roman! Bokanmeldelse: Kiley Reid: «Litt av en tid»

Debutromanen til det litterære stjerneskuddet Kiley Reid stiller ubehagelige spørsmål om sosial status, hvite privilegier og rasisme i dagens USA.

Gabriel Michael Vosgraff Moro

Publisert: Nå nettopp

Den amerikanske forfatteren Kiley Reid debuterte med romanen «Litt av en tid» for ganske nøyaktig ett år siden. Boken ble en New York Times-bestselger og kom på langlisten til Bookerprisen.

Romanen behandler brennaktuelle temaer som raseprofilering, klasseforskjeller og hvite privilegier. Handlingen foregår i Philadelphia i 2015, en tid som allerede føles fjern og uskyldig etter det seneste årets heftige raseopptøyer og dype politiske splittelser i USA, som toppet seg da pøbler stormet kongressen på Capitol Hill.

Fått med deg: Sjekk ut forfatteren som solgte mest bøker i Norge i 2020!

«Litt av en tid» Forfatter: Kiley Reid

Tittel: «Litt av en tid»

Oversetter: Vibeke Saugestad

Sjanger: Roman

Forlag: Aschehoug

Sider: 346

Pris: 379 kroner Vis mer

Emira Tucker er tjuefem år og den første i familien som har gått på college. For å få endene til å møtes må hun ha to underbetalte jobber, og snart er hun ikke lenger dekket av foreldrenes sykeforsikring.

Den jobben Emira liker best er å sitte barnevakt for Briar på tre år. Jentas mor, Alix Chamberlain, er en hvit kvinne som er vant til å få det som hun vil. Den feministiske bloggeren og tobarnsmoren har skapt seg et navn i sosiale medier som foredragsholder og debattant. En kveld Emira er på fest med vennene sine, blir hun oppringt og bedt om å passe Briar etter en krise hos familien Chamberlain. Emira takker ja til oppdraget og tar med seg treåringen til en fancy matbutikk i nærheten.

les også VG kårer: Årets beste bøker 2020!

De danser og morer seg, men plutselig blir hun mistenkt for å ha kidnappet den vesle jenta og vekteren holder henne tilbake. En annen kunde filmer det ubehagelige opptrinnet, men når saken er oppklart, krever Emira at filmen slettes. Hun ønsker verken å saksøke butikken eller få filmen spredt på nettet. Etter den fæle hendelsen blir Alix nærmest besatt av å bli venn med barnevakten og innlemme henne i familien. Men hva er motivasjonen hennes for å gjøre seg til venns med sin svarte barnevakt og kan man egentlig bli venn med det mennesket man betaler for å elske sitt barn?

Stort mer bør ikke sies om den videre handlingen, som hviler tungt på et tilfeldig sammentreff. Historien er stramt komponert med et filmatisk sug, gode dialoger og talende detaljer.

Sjekk også denne: Blodig aktuell erindringsbok

Kiley Reid veksler mellom å fortelle fra perspektivet til de to kvinnene og har brukt sin egen erfaring som barnevakt for rike new yorkere under skrivingen. «Litt av en tid» går rett inn i de talløse debattene om rase og klasseskiller, hva som er innafor å si og hvem som har rett til å tale på vegne av andre.

Er så dette en roman norske lesere trenger? Både ja og nei. På sett og vis er det en veldig amerikansk roman, med spesifikke amerikanske problemer som ikke uten videre kan overføres til norske forhold. Under lesningen tok jeg meg i å tenke: Hvorfor finnes det ingen roman om en au-pair som tjener i et bedrestilt norsk hjem? Det burde være en gullgruve for ubehagelige spørsmål knyttet til sosial status, klasse og rasisme.

Inntil den romanen foreligger, er «Litt av en tid» en roman som trygt kan anbefales og garantert vil skape diskusjon i lesesirkler over det ganske land.

Anmeldt av: Gabriel Michael Vosgraff Moro