INGEN OVER, INGEN VED SIDEN: Det skriver VGs anmelder om Siri Pettersen som er ute med første bok i en helt ny trilogi - etter suksessen med «Ravneringene». Foto: Julie Loen

Mesterlig fra Norges fantasydronning! Bokanmeldelse: Siri Pettersen: «Jernulven»

Siri Pettersens «Jernulven» er begynnelsen på en fortidsfantasy så intens og mesterlig satt sammen, at den nesten ikke er til å holde ut.

Kristine Isaksen

Nå nettopp

Mange har gledet seg til den nye triologien «Vardari», som springer fra det samme universet som Siri Pettersens suksessfantasyserie «Ravneringene» (2013–2015).

Og den første boka lover gull!

Strøk for strøk maler Siri Pettersen fram et bilde som er så rikt på skjebner og sammenhenger at man blir stående å beundre det lenge etter endt lesning.

FAKTA: «Jernulven. Vardari 1» Forfatter: Siri Pettersen Sjanger: Fantasy/ungdomsroman Forlag: Gyldendal

Sider: 494

Pris: 329 kr. Vis mer

Hovedpersonen er nittenårige Juva, som stammer fra en kjent spåkoneslekt hun ikke vil vedkjenne seg. Dette er ikke en ufeilbarlig actionheltinne, men en veldig overbevisende framstilling av en tenåring. Følelsesstyrt, full av selvtillit og selvforakt, kåt og i opposisjon til familien.

Hennes oppnøsting av barndomsminner og hva som egentlig skjedde, er like spennende å følge som en detektivhistorie.

Juva forandrer seg i løpet av boka, og gjør hele fortellingen organisk og vanskelig å forutse. Hun er full av uro, som leserne kan kjenne seg igjen i, og boka er også dedisert til de engstelige i en ualminnelig fin introtekst.

Siri Pettersen er rå på detaljer og sammensying. En viktig del av lesegleden er å sette sammen puslespillet og sakte, men sikkert forstå universitet og hva som står på spill.

Året er 1447 og ulvesjuka herjer. Forfatteren bruker norrøn mytologi og språk på en måte som gjør at alt føles litt kjent, men er likevel magisk. Hvem som er de onde og hva de vil, er lenge uklart for Juva og leserne. Djevelen har mange avarter i storbyen Náklav, som fremstår som syndens pøl der «mynter for lengst hadde byttet plass med guder».

Folk tenkte først og fremst på seg selv, likevel sank de til bunns – som det så presist står.

I sentrum står varigene (Vardari), som trilogien er oppkalt etter. Disse lever til evig tid om de får djevelblod. En av de skumleste scenene er når Juva plutselig står ansikt til ansikt med selveste djevelen. Jeg kan ikke huske sitrende lesning på samme måte siden djevelen dukket opp i Moskva i romanen «Mesteren og Margarita» av Mikhail Bulgakov.

Flere steder er spenningen så ulidelig at man bare må sniklese noen sider lenger fram. Forfatteren er god på å holde leseren engasjert med få ord. «Alt var bedre enn hjemme» står det liksom tilfeldig midt i en setning. Og leseren logrer etter

med en gang: hvorfor det, hvordan var det hjemme?

Boken er terningkast 6 helt til vi kommer mot slutten der viktige opplysninger blir avdekket gjennom lange dialoger mellom Juva og diverse motstandere. Det er uforståelig hvorfor de onde tar seg tid til å svare så utførlig på spørsmålene til Juva. Det er som i krimbøkene når morderen avslører alt for offeret, og slipper det unna i siste sekund gang på gang. Det kan gå utover spenningen.

Trass i en litt plaprete avslutning: Dette er boka du vil se storproduksjonen av på lerret. Ingen over, ingen ved siden av.

Siri Pettersen er fantasydronningen som gjør samtidslitteraturlesing til en mer sanselig, mer uforutsigbar og flere hakk skumlere plass å være.

Anmeldt av: Kristine Isaksen

Publisert: 30.10.20 kl. 09:29

