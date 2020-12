FORFATTER-LEGENDE: Roald Dahl, her avbildet i 1985. Foto: NTB

Roald Dahls familie beklager antisemittistiske uttalelser: − Ubegripelig

30 år etter Roald Dahls død har de etterlatte publisert en skriftlig beklagelse på hjemmesiden hans.

Bakgrunnen er at Dahls ettermæle er blitt preget av antisemittiske uttalelser den berømte forfatteren ga i 1983 og like før han døde – i 1990.

Nå har britiske aviser kommet over en diskret og udatert uttalelse på Dahls offisielle hjemmeside.

– Ubegripelig

I en egen liten post, tilknyttet den delen av siden som tar for seg Dahls liv, står det at familien og selskapet Roald Dahl Story Company «på det dypeste beklager den varige og forståelige smerten» enkelte av forfatterens uttalelser har forårsaket.

«Disse fordomsfulle utspillene er ubegripelige for oss og står i sterk kontrast til den mannen vi kjente, og til verdiene som utgjør selve hjertet i Roald Dahls historier – som har hatt så positiv innflytelse på unge mennesker i flere generasjoner», skriver familien.

De runder av med:

«Vi håper at Roald Dahls ord – som de gjorde på sitt beste – også på sitt absolutt verste viser hvilken langvarig virkning ord kan ha.»

– Skuffende

En ikke navngitt talsmann for Campaign Against Antisemitism, sier til BBC at det er «skuffende» at familien ventet 30 år med dette, og at «det er en skam» at det gjøres på en så unnselig måte.

«Men det faktum at det i det hele tatt er kommet en beklagelse etter alle disse årene, er et oppløftende signal om at Dahls rasisme er registrert også av dem som tjener på hans kreative arbeid.»

Norskættet

Dahl, en av verdens mest populære barnebokforfattere, ble født i Wales av norske foreldre.

I et intervju med New Statesman i 1983, uttalte Dahl blant annet at han mente «det er trekk ved den jødiske karakteren som provoserer fram fiendtlighet. Kanskje det skyldes en slags manglende sjenerøsitet overfor ikke-jøder».

Syv år senere skal forfatteren ha innrømmet overfor avisen The Independent at han var «blitt antisemitt». Også The Independent omtaler den ferske beklagelsen.

I 2014 ble det foreslått å hedre Dahl med en egen minnemynt i 2016, for å markere 100-årsdagen for hans fødsel. I 2018 besluttet Royal Mint at mynten ikke skulle lages, nettopp på grunn av kontroversen tilknyttet disse uttalelsene.

Men historiene hans lever videre.

I 2018 sikret Netflix seg rettighetene til å lage animasjonsfilmer basert på en rekke av Dahls bøker, deriblant «Matilda», «SVK», «Charlie og sjokoladefabrikken», «Dustene» og «Charlie og de store glassheisen».

Forsinkede medaljer

I 2018, 73 år på etterskudd og 28 år etter at han gikk bort, ble Dahl belønnet med krigsmedaljer. Dahl var jagerpilot i Storbritannias Royal Air Force (RAF) under krigen. Enken, Felicity Dahl (81), tok imot dem.

