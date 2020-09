NY BOK: VG-journalist Øystein Milli og Olav Næss har skrevet krimdokumentar om Orderud-saken.

Solid og oppsiktsvekkende: Bokanmeldelse: «Orderud»

Øystein Milli og Olav Næss presenterer nye og oppsiktsvekkende spor i denne solide kriminaldokumentaren om Orderud-saken.

Kan drapsmannen være en navngitt mann, «Skytteren», som Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker mente det var skjellig grunn til å mistenke? Og er 180-mannen en person som politiet hadde i søkelyset, og som med mer grundig etterforskning kunne vært avslørt?

Dette er noen av de nyeste sporene VG-journalist Øystein Milli og researcher Olav Næss bringer til torgs i denne solide kriminaldokumentaren om en av Norges største drapsgåter.

FAKTA: «Orderud. Avhørene, løgnene, de nye sporene» Sjanger: True Crime/Kriminaldokumentar

Forfatter: Øystein Milli & Olav Næss

Tittel: «Orderud»

Forlag: Kagge

Sider: 391 Om forfatterne: Øystein Milli er krimkommentator i VG. Da Orderud-drapene skjedde, arbeidet han i Romerikes Blad, men startet i VG rett før den første rettssaken. Han har vært med på NRKs dokumentar «Gåten Orderud» og Krimpodden i VG.

Olav Næss er journalist og researcher, og har blant annet bidratt i «Gåten Orderud» og NRKs Folkeopplysningen. Med «Orderud» debuterer de begge som forfattere. Vis mer

2002: Per Orderud og kona Veronica Orderud i retten under ankesaken i 2002. Foto: Trond Solberg, VG

Natt til 22. mai 1999 ble ekteparet Marie Orderud og Kristian Orderud, samt deres datter Anne Orderud Paust skutt og drept i kårboligen på Orderud gård i Sørum. To rettsinstanser dømte Per Orderud, Veronica Orderud, Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød til lange fengselsstraffer for medvirkning til drapene. Det er så langt ikke brakt på det rene hvem som faktisk skjøt og drepte ofrene.

Orderud-saken er mer fascinerende enn en kriminalroman. Gjentatte attentatforsøk, et ektepar som var innblandet i en rettslig konflikt med hans foreldre, hennes kriminelle søster, som attpåtil hadde stilt opp i ulike pornoblader og kjøpmannssønnen fra Bærum som havnet utpå

skråplanet.

Boken innledes dramatisk med det første attentatforsøket mot Anne, før leseren føres videre inn i saken.

Vi får innblikk i avhør, og etterforskningsleder Asbjørn Hansens tanker om de ulike bevisene. Vi leser om gårdskonflikten, den oransje ullsokken, våpenbevis og kampen for troverdighet i rettssakene.

Foto: BOKOMSLAGET

Noe er utelatt, som dramaet innad i juryen under den andre rettssaken. Mest oppsiktsvekkende er de nye opplysningene om «Skytteren» og 180-mannen, og ikke minst at det fortsatt er nye ting å melde etter at saken har vært gjenstand for en årelang rekke medieoppslag, dokumentarserie på NRK og podkasten «Familiene på Orderud».

To bøker har også vært utgitt, begge i 2002. Kristin Kirkemo skrev «Fanget og fri» og VG-journalistene Erik Tumyr og Frank Gander: «Da døden kom til Orderud».

Siden da har det vært flere bevegelser i saken, Per og Veronica Orderud har blant annet begjært sin sak gjenopptatt. «Orderud» gir en grundig og balansert innføring i det mangfoldige sakskomplekset. I ekte True Crime-tradisjon retter forfatterne også kritikk mot deler av politiets arbeid.

Fortellerstilen er nedtonet. Personene karakteriseres gjennom sine sitater. Nøkterne fakta fra åstedet gjør dette tidvis til uhyggelig lesing.

Forfatterne lener seg ikke tungt i noen retning når det kommer til skyldspørsmålet, men presenterer etterprøvbare fakta og lar leseren trekke egne konklusjoner. Det hele så medrivende fortalt, uten å bli spekulativt, at selv undertegnede som kjenner saken godt blir oppslukt. Noen steder blir imidlertid forfatterne vel insisterende når de hamrer inn informasjon for at leseren ikke skal gå glipp av noe.

Boken kunne også vært tjent med en innholdsfortegnelse, og en mer original forside enn en som minner om kriminaldokumentaren fra 2002. Det er også uforståelig at forlaget ikke har språkvasket manuset bedre. For mange skrivefeil trekker ned et ellers solid helhetsinntrykk.

I 2021 skal Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker bestemme seg for om Per og Veronica får sin sak gjenopptatt. «Orderud» viser at det er god grunn til å fortsette å sette søkelys på saken og at siste ord neppe er sagt. Et must for alle som er interessert i å sette seg godt inn i saken.

Anmeldt av: Elin Brend Bjørhei

NB: Bokanmelder Elin Brend Bjørhei er frilanser og har ikke jobbet sammen med VG-journalist Øystein Milli.

Publisert: 23.09.20 kl. 17:48 Oppdatert: 23.09.20 kl. 18:08

