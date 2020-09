BOKKLAR: Barack Obama her avbildet på sin aller siste pressekonferanse i Det hvite hus 18. januar 2017. Nå kommer første del av hans memoarer. Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP

Obama bok-klar: – Jeg er stolt av denne!

Første bind av Barack Obamas presidentmemoarer kommer på norsk – og 25 andre språk – 17. november i år.

Boken har fått tittelen «Et lovet land» – og i dag ble bokomslaget offentliggjort. Det skal se likt ut i alle land boken slippes.

Barack Obama skriver selv på Twitter at det er ingenting som å bli ferdig med en bok.

– Og jeg er stolt av denne. I «Et lovet land» prøver jeg å gi en ærlig redegjørelse for presidentskapet mitt, kreftene vi sliter med som nasjon, og hvordan vi kan helbrede splittelsen vår og få demokratiet til å fungere for alle, skriver den tidligere presidenten på Twitter.

Han sier også at han vil gi leserne innblikk i hvordan han og Michelle Obama personlig opplevde disse årene.

– I boken har jeg også prøvd å gi leserne et innblikk i hvordan Michelle og jeg personlig opplevde disse årene, fulle som de var av utrolige opp- og nedturer. (...) I tillegg til å være underholdende og informativ håper jeg mer enn noe annet at boken kan inspirere unge mennesker over hele landet – og verden – til å ta over stafettpinnen, la stemmen sin bli hørt og gjøre det de kan for å skape en bedre verden, sier Obama i en pressemelding.

OFFENTLIGGJORT: Barack Obamas er klar med sine memoarer, og første av to bind slipper samtidig over hele verden 17. november. Foto: Cappelen Damm

Det er ikke kjent når andre og siste bind av memoarene skal utgis, men etter planen skal Obama ut på et større bokturné – slik også hans kone Michelle Obama gjorde i forbindelse med sin bok i 2018.

Michelle Obamas bok «Becoming» solgte hele 1,4 millioner eksemplarer bare første uken den var i salg - og er nå solgt i over 10 millioner eksemplarer, ifølge BBC.

Paret fikk sammen den mest gullkantede bokavtalen noensinne for en presidents erindringer. De signerte i 2017 med forlaget Penguin Random House - og avtalen sikret dem 60 millioner dollar.

I Norge var det Cappelen Damm som sikret seg avtalen med paret, og i lys av de vanvittige salgstallene til Michelle Obama, har de skyhøye forventninger til presidentens bok.

– Det er ikke lett for Obama å komme etter konas bok – i alle fall hvis målet er å selge flere bøker. Men det er all mulig grunn til å være optimistisk, sier redaktør for den norske utgivelsen, Erik Møller Solheim i Cappelen Damm.

Han er en av de få i verden som faktisk har lest boken.

– Jeg kan ikke røpe noe om innholdet, men kvaliteten er som forventet skyhøy. Obama er forfatter, han skriver selv, og har tidligere skrevet to kritikerroste bøker. Denne boken kommer til å føye seg naturlig inn i forfatterskapet han har startet på, sier Møller Solheim.

Det er særlig knyttet spenning til hva Barack Obama kommer til å si om den politiske situasjonen i USA i dag.

– For selv om denne boken tar for seg oppvekst og hans første tid i det hvite hus, så vil nok alle lese den i lys av den situasjonen som USA står i nå. Den vil kunne leses som en indirekte kommentar på dette, sier Møller Solheim.

Ifølge forlaget forteller Barack Obama om sin reise fra «identitetssøkende ung mann til lederen for verdens mektigste land, og skildrer, spekket med personlige detaljer, både hva som formet ham som politiker, og de store øyeblikkene i den første perioden av hans historiske presidenttid – år fulle av turbulens og dramatiske endringer.»

Psst! Barack Obama var USAs 44. president. Han ble valgt i november 2008 og satt i to presidentperioder. Han har tidligere skrevet to New York Times-bestselgere, «Å leve en drøm» og «Mot til å håpe», og ble i 2009 tildelt Nobels fredspris. Han bor i Washington, D.C. med sin kone Michelle. De har to døtre, Malia og Sasha.

Publisert: 17.09.20 kl. 15:38

