Tidenes influencer! Bokanmeldelse: Harald Stanghelle: «Kongen forteller»

Kong Harald viser seg med all sin varme medmenneskelighet i denne lojale intervjuboken av Harald Stanghelle.

Ideen er like god som den er krevende: La kong Harald snakke om de viktigste utviklingstrekkene i det moderne kongerikets historie, reflektert i sin egen biografi.

For å få til dette må man ikke bare ha en konge som er villig til å åpne seg litt, man må også ha en forfatter som er i stand til å balansere naturlig journalistisk nysgjerrighet opp mot en intuitiv lojalitet til sitt objekt.

Slik sett er navnebror Harald Stanghelle det perfekte valg.

Den tidligere Dagbladet- og Aftenposten-redaktøren er på sitt beste en fremragende skribent, men kan også fremstå som konvensjonell og en smule pompøs.

Ja, på mange måter mer stiv i kantene enn kongen selv, en mann som i Stanghelles penn nærmest fremstilles som en mann uten feil og lyter. Noe som står i kontrast til en av de mest påfallende karakteregenskapene ved kongen, nemlig at han nærmest konsekvent snakker ned sin egen betydning.

Men dette er likevel stilistisk småpirk.

Først og fremst er «Kongen forteller» en bok som får frem den ekte varmen og medmenneskeligheten som mer enn noe har preget Harald den femtes kongsgjerning. Og som har gitt hans regenttid en helt egen karakter. Legg til en solid dose humor og humør, samt en smittende sportsinteresse, og du får selve essensen av den majestetiske personligheten vi alle kjenner.

Det er fortsatt engasjerende å lese om de mest avgjørende øyeblikkene i kongens liv, som når vi enda en gang får historien om hvordan han i en årrekke måtte kjempe for å få giftet seg med den «borgerlige» Sonja Haraldsen.

Det begynner å bli lenge siden 1960-tallet, men boken får fint frem hvordan denne personlige erfaringen er med på å forklare kongeparets tolerante og inkluderende forhold til sine noe ukonvensjonelle svigerbarn. Kongen er i det hele tatt svært familiekjær. Den eneste som glimrer med sitt fravær i denne gjennomillustrerte boken er Durek Verrett, men akkurat dét kan jeg vanskelig holde mot verken Harald R eller Harald S.

Talen er kongens viktigste plattform når han skal snakke til sitt folk. Også her har kong Harald funnet sitt eget høye, medmenneskelige nivå. Gjennombruddet kom nok da han i 1992, ganske ny i kongerollen, holdt tale ved partisanmonumentet i Kiberg. Det var en historisk anerkjennelse av motstandsfolkene som hadde samarbeidet med Sovjetunionen under krigen.

Talen ved minneseremonien etter 22. juli-terroren 2011 kommer ingen til å glemme. «Nå er nesten alle ord brukt opp», sa kongen gråtkvalt. Og alle gråt med ham.

Og endelig er det talen fra september 2016, der kongen vår slo et slag for det mangfoldige Norge ved å fastslå at nordmenn i dag er «jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre».

«Nei, jeg har kanskje innflytelse, men ikke makt», sier kong Harald mot slutten av boken. Det må være tidenes understatement.

Tidenes norske influenser er nemlig helt konge!

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk

Publisert: 14.10.20 kl. 15:47

