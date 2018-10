Ny norsk barnebok som passer for aldersgruppen 10–12 år.

Lyver på seg syden-ferie. Bokanmeldelse: Marianne Kaurin: «Syden»

«Syden» er en bra barnebok om å finne de rette vennene, men hadde tjent på å ha variasjoner i tempo og temperatur.

Kristine Isaksen

Publisert: 09.10.18 08:30

Melankolsk barnebok om å godta seg selv gjennom å finne den rette gjengen å henge med.

I siste skoletime før sommerferien lyver Ina og sier at hun og moren skal til Syden. Sannheten er at moren stort sett holder sengen, og ferien skal tilbringes i det litt slitne blokkborettslaget de bor i.

Barnebok 10–12 år Forfatter: Marianne Kaurin Tittel: Syden Forlag: Aschehoug Sider: 223 Pris: 279 kr.

Forskjellen mellom Ina og de andre i klassen er stor. Det er vondt å lese når Ina er på klassefest hos vellykkede Mathilde. Den store og skinnende, hvite eneboligen. Mathildes stilige mor, som «er en sånn som følger med, leser e-poster og går på foreldremøter». Alt Ina merker seg, er det hun selv ikke har.

«Syden» er en sosialrettsferdig roman som vil Ina vel. Jeg krymper meg over hvor unnfallende moren er. « Det er ikke noe bry med deg. Og det er jeg stolt av», forteller hun datteren sin. La oss håpe at verden går fremover ved at foreldre leser om foreldre som svikter. Romanen går veldig detaljert til verks i hverdagen – sikkert for å vise hvor mye Ina kjeder seg og hvor mye tid hun tilbringer alene. Men det kjennes tungt å lese.

Om forfatteren: Marianne Kaurin (f. 1974), har gått forfatterutdanningen ved Norsk barnebokinstitutt. Hun debuterte med ungdomsromanen "Nærmere høst" (2012). For den ble hun tildelt bl.a. Uprisen – årets ungdomsbok i regi av Foreningen! les. Barneboken «Deres Majestet" kom i 2016, og «Syden» er hennes tredje bok.

Stemningen boken gjennom er utvilsomt melankolsk, også når dramatiske øyeblikk skildres. Som da Ina blir konfrontert med Syden-løgnen sin av de polerte jentene i klassen og svikter sin ferske bestevenn. Dramatikken er ikke utbrodert, slik som hverdagene fulle av gjentagelser er. De viktige øyeblikkene er over på et blunk og lite føles forandret.

Da Ina har vunnet tilbake bestevennen sin, og kanskje også fått seg en kjæreste, er jeg rett og slett usikker på om hun er glad.

Ina er opptatt av å få venner som kan dra henne opp – som gir henne oppdrift. Det er godt formulert og noe alle kan kjenne seg igjen i. I løpet av romanen skal hun endre synet på hvem som løfter henne opp og drar henne ned. Å ikke være ensom, er en evig problemstilling i litteraturen og livet.

«Syden» viser på en interessant – om enn litt tyngende – måte hva ekte og varig vennskap her. Og at det kan være en hel vennegjeng i én venn.