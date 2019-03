PSYKOLOG MED PSYKOLOGISK THRILLER: Helene Flood (36) år er psykolog og forsker. Nå har hennes psykologiske thriller blitt en av de største snakkisene på bokmessen i London - lenge før boken er utgitt i Norge. Foto: Julie Pike

Hun er Norges nye krim-stjerneskudd

Merk deg navnet Helene Flood først som sist: Den norske ukjente forfatteren er en av årets største snakkiser på bokmessen i London - der krimboken hennes er solgt til flere land flere måneder før den kommer ut i Norge.

Bare iløpet av onsdag, bokmessens første dag, solgte Oslo Literary Agency rettigheter for over én million norske kroner bare på Helene Floods bok «Terapeuten» som kommer ut på Aschehoug forlag til høsten.

– Ja, dette utrolig gøy og usedvanlig hektisk. Boken til Helene Flood er solgt i en tre-bokdeal til det tyske forlaget BTB, en tobokdeal til Spania, samt til Nederland - og vi har pågående budrunder i andre land. Vi oppgir jo aldri summer, men vi er godt forbi et sekssifret Euro-beløp allerede på bokmessens første dag, opplyser agent Annette Orre i Oslo Literary Agency til VG.

Forlagene i Tyskland, Spania og Nederland sikret seg rettighetene til boken på såkalt pre-emt - som betyr at man byr store summer for å ta en boktittel av bordet før en eventuell auksjon eller budkrig.

– Uvirkelig

Her hjemme i Norge sitter 36 år gamle Helene Flood lettere sjokkert.

– Dette er bare helt utrolig kult. Det er nesten uvirkelig. Jeg har jo fått signaler fra forlaget om at dette er noe de har tro på, men jeg prøvd å ikke ta noe for gitt. Så det som skjer nå, er over all forventning. Vi måtte sprette champagnen for å feire, sier Helene Flood Aakvaag - som hun egentlig heter. Hun har valg å bruke Helene Flood som forfatternavn for å skille det fra forskeren og akademikeren. Til vanlig er hun nemlig psykolog og forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Og «Terapeuten» beskrives som en psykologisk thriller om nettopp en ung kvinnelig psykolog som jobber med ungdommer. Hun bor med mannen sin i Oslo, men en dag blir mannen borte - og så begynner det å skje ting.

– Mer kan jeg vel ikke røpe nå, ler Helene Flood som ikke er direkte inspirert av sin egen jobb.

– Nei, jeg har ikke jobbet så mye klinisk, men jeg har nok brukt mye av den psykologiske fagkunnskapen i boken. Det som er spennende med denne sjangeren, er jo at det handler mye om hva som får oss til å gjøre de tingene vi gjør - om hva personer som er under press over lengre tid kan få seg til å gjøre.

Brukte pseudonym

Helene Flood har tidligere utgitt sakprosaboken «Hei, skam» (Cappelen Damm 2018) og ungdomsromanen «Heis med Houdini» (Gyldendal 2008). Hun bor på Bjølsen i Oslo med to barn og ektemann. Og det var da hun var hjemme i permisjon med førstemann at ideen om en bok kom:

– Jeg hadde en baby som bare ville sove med noen ved siden av seg, så jeg fikk veldig mye tid til å tenke i mørket. Det ble på mange måter et overskuddsaprosjekt som jeg ville se om kunne funke.

SKREV I PERMISJON: Helene Flood klekket ut ideen til thrilleren da hun var i permisjon med en baby som kun ville sove om hun lå ved siden av. Foto: Julie Pike

Da hun til slutt sendte det inn til forlag, var det under pseudonym.

– Jeg vet ikke helt hvorfor, men jeg visste ikke om det funket, så det ble til at jeg brukte et pseudonym. Men da forlaget likte manuset, hadde jeg jo lyst til å bruke mitt eget navn, sier Flood.

Når BTB Random House, som regnes som et av verdens ledende forlag, signerer en stor treboksdeal med en uutgitt, norsk debutant, er det er sterkt signal og et svært godt grunnlag for veien videre, sier Annette Orre til VG.

Begeistrede forleggere

Og det tyske forlaget var ikke i tvil:

– Jeg er sikker på at dette er starten på et betydelig forfatterskap. Dette er en ung forfatter med en sterk, original stemme som tilfører den psykologiske krimsjangeren noe nytt og interessant, sier den anerkjente forleggeren Regina Kammerer i BTB til VG. Hun representerer også Maja Lunde i Tyskland - og det vet vi jo hvordan gikk: Maja Lundes bok «Bienes historie» ble den mest solgte boken i Tyskland i 2017.

Mens den spanske forleggeren i Planeta beskriver krimboken som «elegant og intelligent» og «besettende», sier den nederlandske forleggeren Marjolein Schurink at årets bokmesse gikk fra «bra» til «fantastisk» - nettopp på grunn av «Terapeuten».

– Det som er forskjellen på en bra og en fantastisk messe, er om man er en del av høydepunktene på messen. «Terapeuten» er en av de største snakkisene på årets messe, og gjør dette til en av de beste messene de siste årene for vår del, sier den nederlandske forleggeren som sikret som boken på pre-emt.

Bokmessen i London er en av verdens største bokmesser - og en av de viktigste arenaene for kjøpe og salg av bokrettigheter. Det var her Aschehoug skjønte at de hadde gull mellom hendene da de solgte Maja Lundes «Bienes historie» til seks land et halvår før utgivelse. Og her solgte de også Simon Strangers «Leksikon om lys og mørke» til tre land lenge før utgivelse.

Stjerneredaktør

I likhet med Maja Lunde og Simon Stranger, jobber Helene Flood med redaktør Nora Campbell i Aschehoug. Hun er også kjent for å være Jo Nesbøs redaktør. Campbell sier til VG at hun gleder seg veldig til boken kommer på norsk i høst.

– Det er alltid spennende å få testet en bok på internasjonale forleggere før utgivelse i Norge, og alltid en fantastisk følelse når andre lesere blir like begeistret som en selv, sier Campbell.

Norske forlag har i flere år drømt om å finne en norsk kvinnelig krimforfatter innen sjangeren psykologisk thriller, en norsk variant av Gillian Flynn («Flink Pike» eller Paula Hawkins («Piken på toget»). Nå tror Nora Campbell de har truffet blink - og at Helene Flood med «Terapeuten» oppfyller denne drømmen.

– Men samtidig: Når man leter etter nye suksesser, tror jeg ikke det nytter å starte med ytre kriterier. Det handler til syvende og sist om hvilke fortellinger som sitter, som treffer noe i en når man leser. Det er det viktigste, og det var derfor jeg falt for Helenes manus. Jeg mener vi har funnet et stort talent. At romanen også ser ut til å gå så rett inn i sin tid, er selvfølgelig en deilig bonus, sier Campbell.

Boken skal etter planen ut i Norge i starten av august.