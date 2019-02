I HARDT VÆR: Dan Mallory, aka A.J. Finn, på en filmtilstelning i New York i fjor. Foto: Jim Spellman / WireImage

«Kvinnen i vinduet»-forfatter A.J. Finn anklages for å være serieløgner

Det stormer rundt suksessforfatter A.J. Finn (39) etter at en amerikansk avis rullet opp det som skal være en massiv løgnskandale.

Dan Mallory, som han egentlig heter, gikk rett inn på Times’ bestselgerliste med romanen «Kvinnen i vinduet» i fjor, en bok som VGs anmelder belønnet med en femmer på terningen.

Sykdomshistorier

Nå melder The New Yorker at 39-åringen har løyet på seg to doktorgrader og posisjoner i forlagsbransjen. I tillegg skal han ha løyet om at han har kreft i hjernen, at moren hans er død, og at andre i familien hans er rammet av alvorlig sykdom.

Alt angivelig for å skape blest om seg selv og sitt arbeid, og for å få sympati.

Også flere usannheter skal ha blitt avduket. Mange av de påståtte løgnhistoriene strekker seg mange år tilbake i tid. I en periode skal han ha gått med lapp på løyet etter det han sa var en risikabel hjerneoperasjon som følge av kreft. Han skal også ha sagt at en av hans brødre har tatt sitt eget liv, uten at det stemmer.

«Den beste thrilleren jeg har lest i år, er ikke en bok, men en nyhetsartikkel i The New Yorker, skrevet av Ian Parker, om redaktør og forfatter Dan Mallory», skriver Constance Grady på nettstedet Vox.com.

Hun beskriver saken som «forlagsbransjens største bløff» og mener opprullingen overgår enhver fantasi.

Washington Post skriver: «Vi er fortsatt i sjokk over at mennesker som har som jobb å dikte opp historier, også serverer oppdiktede historier om sitt eget liv».

Avisen stiller også spørsmålet: «Hvis forfatteren bak «Kvinnen i vinduet» er en serieløgner, kan vi likevel elske boken?».

Skylder på mental lidelse

Mallory sier i en skriftlig uttalelse til The New Yorker at han er bipolar, og at han i perioder sliter med depresjoner og desillusjoner, morbide tanker og hukommelsessvinn.

«Det har vært helt fryktelig, ikke minst fordi jeg i min fortvilelse gjorde, sa eller trodde på ting jeg normalt ikke ville. Jeg husker absolutt ikke noe av dette».

Suksessromanen «Kvinnen i vinduet» ble lansert under pseudonymet A.J. Finn i januar i fjor, men det hadde da allerede blitt kjent at forfatteren var Dan Mallory, redaktør i forlaget som lanserte boken. Han skal ifølge de nye avsløringene ha rundlurt også sine nærmeste kolleger i en årrekke med falske historier om seg selv og egne meritter.

Blir film

«Kvinnen i vinduet» inngikk i en kontrakt om å levere to bøker, en avtale som skal ha sikret forfatteren nærmere 20 millioner kroner. Da det i tillegg ble bestemt at boken skal bli film, med lansering i oktober i år og med Amy Adams (44) i hovedrollen, trillet det inn ytterligere ni millioner kroner på Mallorys bankkonto.

The New Yorker skriver at da det under budrundene på manuset til «Kvinnen i vinduet» kom frem at det var Mallory som skjulte seg bak pseudonymet A.J. Finn, var det flere store forlagshus som trakk seg fra auksjonen fordi løgnhistoriene da skal ha vært kjent for mange.