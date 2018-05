KJENT PSYKOLOG: Hedvig Montgomery (49) er utdannet psykolog og jobber som familieterapeut. Hun har også siden 1999 arbeidet med uttak og oppfølging av deltagere til forskjellige reality-TV-program. Foto: Janne Rugland

Norsk psykolog med stjernekontrakt med Jo Nesbøs agenter

Publisert: 29.05.18 18:02

BOK 2018-05-29T16:02:36Z

Hedvig Montgomerys bok om barneoppdragelse har ligget på den norske Boklista i hele vår og er plukket opp av Salomonsson agency – som har stor tro på internasjonal suksess for den norske psykologen.

Salomonsson agency er basert i Stockholm og er mest kjent her hjemme som Jo Nesbøs agentur, men går for å være et av verdens ledende litteraturagenturer – startet av Nesbøs stjerneagent Niclas Salomonsson. Bare i 2016 solgte de bokrettigheter for 150 millioner kroner.

De har en lang rekke store krimforfattere i stallen – og er blant annet kalt «Scandinavian Crime Lords» – og det at de har plukket opp en norsk sakprosa-serie om barneoppdragelse, sier noe om hvor stor tro de har på prosjektet. Den norske psykologen og familieterapeuten Hevig Montgomery (49) går nå inn i Salomonssons forfatterstall som fra før av har navn som Leif GW Persson, Lars Kepler og Liza Marklund for å nevne noen.

– Vi synes at Hedvig Montgomerys bokserie er nyskapende, og at «Foreldremagi» er en viktig bok. Det er en liten bok om store spørsmål, og Hedvig klarer på en unik måte å gjøre det kompliserte enkelt, sier agent Federico Ambrosini til VG.

Han forteller at han lenge har lett etter en bok som kunne guide ham gjennom alle spørsmålene som kom da han selv fikk barn – og at han nå er i mål.

– Det kjennes trygt å ha funnet en bokserie som jeg kan forsette å benytte meg av under mine barns videre oppvekst, sier Ambrosini.

Tar for seg alle fasene

For Montgomerys «Foreldremagi» er nemlig bare starten på en bokserie som de kommende årene vil ta for seg barneoppdragelsens forskjellige faser. Hedvig Montgomery vil gå i dybden med egne bøker for årene 0–2, 2–6, 6–12 og 13–18 der hun vil ta for seg utfordringer foreldre møter i alle fasene, samt gi strategier som foreldre kan bruke til å forstå barnas oppførsel bedre.

«Foreldremagi» har et opplag på 6000 bøker og et nytt opp er bestilt. Boken ligger for tiden på 9. plass på den norske Boklista for generell litteratur . Fredag var Hedvig Montgomery i Stockholm i møte med flere av de ansatte ved Salomonsson agency – og samme dag la de ut en melding om at boken allerede er solgt til Ungarn. I går solgte de rettighetene til Russland, og flere store land skal være på trappene.

– Overveldende

– Det er overveldende. Det er nesten sånn at jeg ikke må tenke for mye på det, det blir som å tenke for lenge på at universet er uendelig – man blir helt svimmel. Jeg er ikke vant til dette, jeg jobber jo som terapeut og sitter med en liten familie eller én person, sier Montgomery til VG.

Henvendelsen fra Salomonsson kom helt ut av det blå.

– Jeg skjønner jo at forlaget mitt har jobbet for dette, men for meg kom det en uventet telefon mens jeg spiste frokost. Agenten hos Salomonsson sa de syntes det var en helt spesiell og annerledes bok som de tror det finnes et stort marked for internasjonalt. For meg er det en bekreftelse på at det jeg har jobbet med er interessant for andre, sier Montgomery.

For flere ganger i arbeidet med boken har hun spurt seg selv om verden virkelig trenger én bok til om foreldre og barn.

– Jeg har hatt mange kvaler underveis, men da den kom fra trykkeriet, tenkte jeg at det ikke bare er nok en bok, men noe annet. Prosjektet mitt er å skrive om det aller viktigste og nærmeste i livet vårt – med en stemme som familier føler de kan ta med seg inn i hverdagen. Ikke en ekspertbok som får deg til å føle deg liten, men en liten følgesvenn av en bok. Boken er kunnskapsbasert, men inneholder ikke ett eneste faguttrykk, sier Montgomery.

Neste bok i serien kommer allerede til høsten og tar for seg de første 24 månedene.

Stordalen: – Burde vært på blå resept

Det er Petter Stordalen-forlaget Pilar som gir ut bøkene i Norge, og Stordalen mener selv bøkene burde utgis på blå resept.

– Det gjør meg veldig stolt at en av debutantene våre blir signert til et av verdens ledende agenturer. Samtidig er jeg ikke overrasket: «Foreldremagi» burde kommet på blå resept hos alle foreldre, sier Stordalen til VG.

Etter at nyheten om Stordalens inntreden i den norske bokverdenen kom i februar, ble etter flere forfatteroverganger også spekulert i om de ville klare å sikre seg Jo Nesbø – noe Nesbø selv avkreftet senere overfor VG . Nesbøs agent Niclas Salomonsson har tidligere flyttet Nesbø fra Harper Collins i USA til Knopf – og han kjøpte ut Nesbøs kontrakt med svenske Piratforlaget for å flytte ham til Albert Bonniers. Ikke uten konflikter.

Salomonsson: Spennende med Stordalens inntog

Da VG spurte Niclas Salomonsson tidligere i år om han hadde ting på gang med de nye Stordalen-forlagene, svarte han:

– Vi har ikke noe samarbeide med Stordalen og co. utover det vi har med alle forlag som utgir våre forfattere. Det er virkelig spennende saker det som skjer i Norge nå med Stordalens inntog i bokbransjen. Jeg ser frem mot å følge utviklingen, sier Salomonsson – som nå altså har inngått en avtale med Pilar-forfatteren Hedvig Montgomery.

På spørsmål om det kan være aktuelt å representere Tom Egeland eller flere av forfatterne som er på de nye Stordalen-forlagene Pilar, Capitana og Gloria, svarte han:

– Jeg vet ikke om vi kommer til å representere Egeland eller noen andre av forlagets forfattere, sier Salomonsson – som fra før av har Capitana-forfatter og forlegger Jørn Lier Horst i stallen.