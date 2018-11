JOBBER VIDERE: Klaus Hagerup skriver på «Den levende boken» mens han er kreftsyk. Her er han fotografert på sykehuset i Østfold. Foto: Randi Kristoffersen/ Fredriksstad Blad

Klaus Hagerup kreftsyk: – Tankene blir klarere

BOK 2018-11-29T12:22:30Z

Den folkekjære forfatteren fikk påvist kreftdiagnosen for ett år siden.

Publisert: 29.11.18 13:22 Oppdatert: 29.11.18 14:31

Hagerup, blant mye annet kjent for bøkene om Markus Simonsen, snakker om kreftdiagnosen i Fredriksstad Blad. Den allsidige forfatteren fikk påvist tarmkreft for et år siden, og det har nå spredd seg til flere organer.

Hagerup mottok Brages ærespris tidligere i måneden, og jobber med en ny bok på tross av den alvorlige sykdommen.

– Fordelen med kreft, eller en annen alvorlig sykdom, er at tankene blir klarere. Livet blir tydeligere, sier forfatteren til en podkast som avisen produserer.

Boken han jobber med har tittelen «Den levende boken», som han altså ikke har vanskeligheter med å skrive.

– Alt grums i følelseslivet forsvinner. Følelsene mine blir renere, og det hjelper meg i jobben med boken.

VG har vært i kontakt med Hagerup. Han er innforstått med at vi omtaler saken, men sier han prioriterer hvile nå.

Han blir i intervjuet med Fredriksstad Blad spurt om han er redd for å dø.

– Ja, men ikke på samme måte som da jeg var frisk. Da var det mer en hylende redsel. Men alle skal dø, det skal jeg også – og kanskje er det ikke så lenge til, sier han.

Hagerup, som er sønn av Inger Hagerup, har vært både skuespiller, regissør, dramaturg og forfatter i sin lange karriere, som startet med diktdebuten «Slik tenker jeg på dere» i 1969.

Han er også mannen bak teksten til den norske 70-talls klassikeren «Ellinors vise», som Sverre Kjelsberg tonsatte. Den populære TV-serien «Snøfall», som han lagde sammen med Hanne og Hilde Hagerup og Synne Teksum, går nå som teaterstykke på Oslo Nye Teater.

Teaterstykket fikk full score hos VGs anmelder Yngve Kvistad som trillet en sekser.