10 TIPS: VG guider deg i strømmen av krimbøker som slippes i vår - og tipser om 10 bøker du kan glede deg til.

Stor krimguide: 10 krimbøker å merke seg i vår

BOK 2019-01-20T14:01:52Z

Norske forlag gir ut nærmere 100 krimbøker bare denne våren - og VG guider deg gjennom krimjungelen. Her er 10 høydepunkt!

Publisert: 20.01.19 15:01 Oppdatert: 20.01.19 15:51

Jo Nesbø: «Kniv»

Vi kommer ikke utenom det som blir krimkongen Jo Nesbøs 12. bok om Harry Hole - og visstnok den mest dramatiske og mørkeste til nå. I tung bakrus våkner Harry Hole med blod - mye blod - på hender og klær, og han husker ingenting. Det er visst mye som står på spill i denne boken, og Jo Nesbø har uttalt til VG at den var «helt jævlig» å skrive.

Kommer: 6. juni.

John Kåre Raake: «Isen»

Her er en norsk thrillerdebutant du definitivt bør merke deg: Raake er mannen som skrev manuset til suksessfilmene «Bølgen» og Skjelvet» - nå kommer han med sin første krimroman. En bok som visstnok utløste budkrig mellom norske forlag. Handlingen er lagt til Nordpolen der isen stadig blir tynnere. Boken er allerede før norsk utgivelse solgt til Tyskland for et sekssifret beløp i euro.

Kommer: 1. februar

Leila Slimani: «Vuggesang»

En bok som har tatt helt av i hjemlandet Frankrike: Den vant Goncourt-prisen og har ifølge forlaget solgt over 700.000. Den ble også en suksess i Storbritannia under tittelen «Lullaby» (en av årets beste krim, ifølge the Guradian) og USA - og boken skal nå utgis på totalt 35 språk. Det handler om det perfekte paret, Myriam og Paul. De har perfekte jobber, perfekt bolig - og nå tror de også at de har funnet den perfekte barnevakten til barna. Helt til hun en dag viser seg å være noe helt annet.

Kommer 1. mars

Håkan Nesser: «De venstrehendtes forening»

Det har gått 15 år siden Håkan Nessers siste bok om Van Veeteren og seks år siden forrige bok om Gunnar Barbarotti. I «De venstrehendtes forening» møtes de to for første gang - og det er duket for det VGs anmelder Sindre Hovdenakk kaller mestermøte mellom to mesterdetektiver i en skikkelig mesterkrim. «Snart 69 år gamle Håkan Nesser er som vellagret vin av den riktige sorten: Han blir bare bedre med årene», skriver Hovdenakk om boken som kom ut på norsk denne helgen.

Camilla Läckberg: «Gullburet»

En av de svenske yndlingsforfatterne til mange norske krimelskere. Nå skal hun ut med en splitter ny krimserie. Vi snakker hevnthriller! Vi møter Faye - en kvinne som tilsynelatende har alt: Perfekt mann, en elsket datter og en luksusleilighet i Stockholms beste strøk. Men hun har gitt opp egne ambisjoner for mannens skyld, føler seg fanget - og da han en dag sviker henne, raser verden sammen. Hun bestemmer seg for å ta hevn av verste sort.

Kommer 22. mars

Hideo Yokoyama: «64»

Denne japanske krimboken har vakt oppsikt både hjemme (der ble det solgt én million eksemplarer bare de første fem dagene) og ute i verden. New York Times kaller Yokoyama «en mester» og The Guardian skrev: «Det snakkes mye om binge wathing av TV-serier. Her er noe å binge-lese». I 1989 slipper en kidnapper unna med løsepenger akkurat i det liket av den syv år gamle jenta han har tatt blir funnet. Saken gikk under navnet seks fire - og ble aldri løst - men får nytt liv da en ny jente forsvinner 14 år senere. Og ingen kunne ha forestilt seg det som avdekkes.

Kommer 22. februar

Arne Dahl: «Åpen sjø»

Denne tredje og siste (?) boken om politimannen Sam Berger og hans mystiske medhjelper Molly Bloom fikk Jyllandsposten til å skrive at «det er ingen i nordisk krim som er bedre enn Arne Dahl nå». En fryktinngytende konspirasjon som strekker seg helt opp i toppen av det svenske politiet går mot sin løsning. Jegeren er blitt den jagede, men er det nå han endelig skal slå tilbake? Svenske Arne Dahl skriver på sitt beste intenst spennende bøker, der intrigene alltid har flere, overraskende lag.

Kommer 18. januar

Tom Egeland: «Falken»

Politikk og hevn står i sentrum i produktive Egelands kommende thriller. Dette er ikke en Beltø-roman, for nå henter Egeland frem journalisten Kristin Bye - 14 år etter at hun var hovedpersonen i «Ulvenatten» - som fikk terningkast 6 i VG. Nå er hun tilbake i nok et gisseldrama. I «Falken» blir Ljabrutrikken kapret, og Kristin får en direkte kanal inn til trikken.

Kommer 18.3

Michael Hjorth og Hans Rosenfeldt: «En høyere rettferdighet»

Nå blir det mange krimsvensker her, men denne MÅ med (noen som husker cliffhangeren i den forrige boken?): Det er klart for enda en runde i historien om den sexavhengige kriminalpsykologen Sebastian Bergman. Egentlig har han trukket seg tilbake fra jobben på Riksmord for å hengi seg til forelesninger og bokskriving. Men en serie overfallsvoldtekter bringer ham tilbake i rampelyset. Mange har fått et forhold til Sebastian Bergman, også på grunn av TV-serien med Rolf Lassgård i tittelrollen.

Kommer 1. mars

D.B. John: «Nordstjernen»

En britisk thriller av «Jeg er Pilegrim»-format som blant annet har fått Asbjørn Slettemark til å kalle den «Årets beste thriller» i A-magasinet (i fjor). Nå kommer den på norsk - og det hele starter med at en koreansk-amerikansk tenåringsjente blir kidnappet fra en strand i Sør-Korea. 12 år senere leter tvillingsøsteren hennes fortsatt etter henne. Hun blir etterhvert CIA-agent som blir sendt på hemmelig oppdrag i Nord-Korea.

Kommer 10. mai

PS! Noen av utgivelsesdatoene er foreløpige og kan bli forandret.

Det var 10 høydepunkt, men se også opp for:

** Alle som elsker Lewis-trilogien til Peter May : Sjekk ut ny bok i hans nye Enzo-serie: «Ualminnelige mennesker» .

** Vi er spente på «Enkebyen» - en krim for ungdom skrevet av Thomas Enger som omtales som en «norsk hunger games». Enger fortsetter også samarbeidet Jørn Lier Horst og kommer med «Røykteppe» - bok to i serien om journalisten Emma Ramm som vi møtte i fjorårets «Nullpunkt» .

** CJ Tudor slo gjennom i fjor med «Krittmannen» - nå kommer «Gullungen» som høres like nifs ut som den første.

** Den norske politiadvokaten i Kripos, Terje Bjøranger , fikk god kritikk for fjorårets «Barcode» , nå kommer han med «Business» - der det handler om menneskehandel i de mørkeste avkroker på internett.

** Anders de la Mottes «Vinterild» har solgt ekstremt bra i hjemlandet Sverige, nå kommer den på norsk. Den forrige, «Høstdåd», fikk terningkast 5 i VG.

** En god outsider er dessuten norske Asle Skredderberget med boken «Hevnen tilhører meg» - der en av Norges rikeste menn blir funnet drept samtidig som det legges ut en video på internett av hans siste grufulle timer som ender med henrettelse.