Isabell Raad-boken: Kunne sagt mye mer

Superinfluencer Isabel Raads oppvekst er på alle måter en sterk historie. Men «Det vi ikke sa» er ikke en sterk bok.

29 år gamle Isabel Raad slo seg opprinnelig opp som reality-deltager og blogger, og er i dag en av Norges største og mest innbringende influencere.

Hennes kjendisprofil har definitivt vært av det kontroversielle slaget, basert på blant annet stormende kjærlighetsliv, kosmetiske inngrep og flashy pengebruk.

I sin nyeste bok gir Raad videre innblikk i hvorfor livet hennes har blitt så turbulent. Jeg skriver videre, fordi det gjorde hun også i sin første bok, «Shirog – jenta jeg en gang var».

I motsetning til mange andre kjendisers «sterke historie», så er Raads oppvekst virkelig av den hjerteskjærende sorten.

I sin første bok, utgitt i 2018, fortalte Raad om mishandling, fosterhjem, spiseforstyrrelser, fallert barnevernshåndtering og vold.

Mange av de samme emnene går igjen i «Det vi ikke sa» – det nye her er at hennes mor også skildrer sin side av det hele. Ifølge seg selv visste Raad lite om morens barndom før inntil for få år siden.

I «Det vi ikke sa» veksler annethvert kapitel mellom de to kvinnenes respektive livshistorier.

Moren til Raad, Ahlam Khalil, forteller om en særs voldelig og turbulent oppvekst i Irak. Hun skriver også at hun ble løyet til om hvem hennes foreldre var og ble nektet å gå på skole. Hun forteller også om vold i sine voksenrelasjoner. Hun kom seg til Norge i 1993, på flukt via Iran, med et lite barn.

Men ifølge boken fortsatte dessverre den voldelige familiehistorien også for Isabel, og storesøsteren hennes, Shehed, her i Norge.

Opplevelsene både Raad og Khalil beskriver er forferdelige, og de er begge modige som er så åpne om hva som har rammet dem og som har kjempet så hardt imot den sosiale kontrollen de beskriver.

Det er skrekkelig å lese om hvordan barnevernet sviktet Raad og søsteren hennes, og de skal virkelig ha respekt for å ta kampen mot barnevernet i voksen alder (som de saksøkte og vant over).

Men utover å være tidvis gjentagende, så er den språklige formen på denne boken overraskende flat.

Raad beskriver hvordan hun har bygget en emosjonell mur rundt seg selv som resultat av alt hun har gjennomgått. Og det er kanskje det som også siver igjennom i sidene her.

Journalist Hanne Aardal skriver heller ikke noe eget inn i teksten. Boken fremstår som en ren, deskriptiv gjengivelse av det som har blitt fortalt til henne.

De gangene Raad først byr på refleksjon, så oppleves det litt på siden og bygger opp under den opplevde avstanden til hovedfortellingen.

For eksempel vies et kapitel til Raads opplevde evne av å være klarsynt ...

Formen på Raads nåtidsrefleksjoner er dessuten såpass muntlig at de fremstår mer som blogginnlegg enn som kapitler i en gjennomarbeidet bok.

Raad og Khalils åpenhet kan bety mye for mange av sine lesere, selv om mye av det som skildres i «Det vi ikke sa» vil være kjent for dem som har fulgt Raad eller lest hennes forrige bok.

«Det vi ikke sa» har mer å komme med enn din gjennomsnittlige kjendisbiografi, men det hele blir flatt og platt.

Når forlaget først ønsket å bygge ut historier Raad allerede har fortalt og skrevet mye om, så er det vrient å ikke la seg undervelde av resultatet de her har endt opp med.

Anmeldt av: Oda Faremo Lindholm