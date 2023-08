SVIK OG STRAFF: Forfatter og historiker Torgeir Sæveraas gjennomgår 100 landssvikersaker i spennet mellom Henry Rinnan og Knut Rød. Her er Rinnan tiltalte nr 1 i lagmannsretten i Trondheim tinghus i april 1946.

Prisbelønte Torgeir E. Sæveraas gir finter til flere historikere og forfattere i «Bokstaven R. Hundre landssviksaker fra Rinnan til Rød» - en bok som opplyser, egger til mer kunnskap og utfordrer til debatt.

Var arrestasjonene av jødene fra Norge en «bistand» til fienden som var nødvendig for å gjøre «betydningsfull» motstand? Kan mord på en folkegruppe veies opp mot handlinger til beste for motstandsbevegelsen?

Det er virkelig ikke enkle spørsmål i Torgeir E. Sæveraas nye bok «Bokstaven R. Hundre landssviksaker fra Rinnan til Rød».

Men historikeren gyver løs på et stort materiale.

Grepet er fikst – og ambisiøst. Sæveraas gjennomgår 100 landssviksaker etter mennesker med etternavn på R, i spennet mellom Henry Rinnan og Knut Rød.

Rinnan ble dømt til døden, Rød ble frikjent.

Rinnan var torturist med en opprørende liste over ugjerninger – blant annet 13 mord. Rød var politiinspektør i Oslo som ga ordre om arrestasjon av jødene i oktober og november 1942 – da 529 jøder ble deportert (og vinteren 1943 enda flere). Av de 773 jødene fra Norge som ble deportert ble 735 drept.

Rød var den eneste i de 100 rettssakene som ble frikjent – og det i to omganger i retten, i 1946 og i 1948, først med dissens, andre gang med enstemmig frifinnelse.

Hvordan var det mulig?

U/nasjonal holdning

Sakene er fra «Liste nr. 1 over personer som er mistenkt for grovere arter av landssvik».

Den ble utgitt av Politidirektoratet våren 1945, altså ikke vanlige NS-medlemmer.

Sæveraas setter lupen på jussen, rettsprinsipper og øvrige vurderinger. Her er frontkjempere, politifolk, ordførere, lærere, bønder, forretningsmenn, ondskap, brutalitet, svik og angiveri.

Sæveraas viser hvordan en moralsk-politisk vurdering spilte inn i dommene i skjerpende eller formildende retning. Ved siden av straffelov og landssviklov, fikk den tiltaltes nasjonale holdning stor betydning.

Hadde den tiltalte hjulpet noen motstandsfolk, varslet noen, meldt seg ut av NS i tide, vist god nasjonal holdning på annet vis? Eller hadde vedkommende kun utvist en unasjonal holdning?

Mange har studert rettsoppgjøret og Rød-saken, jurister, historikere og andre. Torgeir Sæveraas har tidligere evnet både å forske fram nytt stoff og formidle til et bredt publikum, som «I skyggen mellom trærne. Om krig og ansvar,» (2018) og det store arbeidet «Wehrmacht i Norge. På vakt i krigens skjebnesone» (2021).

Sæveraas kan formidle kompakt stoff i en lettlest prosa.

Gjennomgangen av sakene blir krevende når det er snau plass og flere tiltalte omtales samtidig – stoffet får katalogpreg. Ble det egentlig for mange saker? Sæveraas selv kan sine folk på rams og henviser fram og tilbake.

Det er vanskelig å henge med: En bok med et så stort personalgalleri bør ha et navneregister!

Jødene ikke likeverdige?

Boken avslutter med 50 sider om Rød-dommen. Begrunnelsen retten ga for frifinnelse var enkelt sagt at Rød samtidig med å være ansvarlig for å iverksette aksjonene mot jødene, i det skjulte hjalp hjemmefronten med opplysninger, og holdt en beskyttende hånd over en motstandscelle i avdelingen Rød ledet.

FRIKJENT: Forfatteren drøfter rettens formuleringer om Knut Rød-frikjennelsen inngående i sin nye bok.

Han skal ha varslet i forkant av aksjonen, altså forsøkt å motvirke effektene av ordrene han selv sto for.

Sæveraas drøfter rettens formuleringer inngående, det er intrikat. I en toneangivende artikkel fra 1982 skrev kriminolog Knut Sveri at frifinnelsen «bagatelliserer» Røds straffbare handlinger og vekket den ubehagelige tanke at domstolen ikke anså jødene «som likeverdige med andre nordmenn».

Mange har sluttet seg til dette synet – at hjelp til hjemmefronten ble vurdert viktigere enn deportasjonen av jødene. Sæveraas imøtegår at disse to settes opp mot hverandre.

Sæveraas mener Sveri ikke hadde tilstrekkelig forankring i kildegrunnlaget og antyder at han og andre dermed har skapt en myte og kan ha økt «smerten for ofrene og deres etterkommere på unødig vis».

Sæveraas gir finter til flere historikere og forfattere. Han understreker samtidig at det trengs mer og omfattende forskning for å forklare den oppsiktsvekkende frifinnelsen av Rød.

Det er en bok der man gjerne vil vite mer – var etterforskningen god nok, hva fikk retten av materiale? Hva skal til av gjerninger for å «balansere» ut et folkemord?

«Bokstaven R» er en sakprosabok som opplyser, egger til mer kunnskap og utfordrer til debatt.