GJENTAR: Bak den nye romanen «Gjentakelsen» ligger «Arv og miljø» og familiestriden og dirrer. Vigdis Hjorth skriver både glitrende og grufullt om en splittet familie.

Sjokkerende god! Bokanmeldelse: Vigdis Hjorth: «Gjentakelsen»

Ah. Som hun skriver, Vigdis Hjorth. Hennes nye roman er antydende, nesten rytmisk gjentakende – og samtidig et rått og grufullt familiedrama.

Hvem kan som Vigdis Hjorth skrive en roman på 143 sider, så inntrengende levende om en 16 år gammel jente – om hennes krevende liv i en splittet familie.

Fortellingen er kompakt, tett, elegant skrevet, i et vakkert språk, godt å lese, i en gjennomarbeidet tekst.

Det hele bygges raffinert opp, hovedpersonen er forfatteren som har vært på hytta i Nordmarka, etter en slitsom høst med reise og samtaler om «romanens forhold til den såkalte virkeligheten».

Så går hun på en konsert i Aulaen og havner ved siden av en familie med en datter som åpenbart er dønn ulykkelig, og med like mistrøstige foreldre.

Det bringer jeg-personen tilbake til Grøndalsvei på Tåsen, til november 1975, da forfatteren var 16 år, med et nærgående og sjokkerende bilde av forholdet mellom mor og datter.

Denne anmelder tenkte at forholdet mellom datter og mor knapt kunne skildres mer tilspisset og hjerteskjærende enn Vigdis Hjorth gjorde det i romanen «Er mor død».

Og bak dirrer «Arv og miljø» og den store diskusjonen om virkelighetslitteratur som fulgte – og Hjorths søster Helga Hjorths motroman «Fri vilje». En familiestrid ut i offentligheten.

Dersom romanen «Gjentakelsen» har rot i virkeligheten – og det er det grunn til å tro i og med familiens reaksjoner tidligere – er det mange etiske utfordringer.

For dette er en i partier en grufull skildring.

I «Gjentakelsen» skildres en angstfylt, rasende og kontrollerende mor, en mor som lukter på datteren – har hun røkt, har hun drukket. En mor som vil vite hvor hun skal og frykter at hun skal ligge med gutter, bli gravid og skjemme seg ut.

Hele tiden må datteren lyve for å komme seg ut og vekk, til venninner og til gutter og fester i rekkehus på en annen kant av byen.

Familien på fem på Tåsen flerres nesten i stykker av forholdet mellom mor og eldstedatter.

Noe har skjedd i fortiden, en hemmelighet – som vi har lest i om i ulike vridninger i tidligere romaner, om incest, farens overgrep på datteren da hun var yngre.

Forfatteren skriver at moren «hadde grunn til å være engstelig»:

Morens redsel bunnet i at eldstedatteren uforvarende eller forvarende kunne komme til å avsløre at hun hadde et sår som omverdenen «kunne komme til å anklage henne for ikke å ha avverget». Og for at hun som mor ikke «hadde passet så godt på meg som en mor skal passe på et barn».

«Gjentakelsen» er opprivende og hjerteskjærende lesning.

FERDIG? «Blir du aldri ferdig. Nei. Gjentar og gjenkaller og gjenopplever og gjenforteller og gjengjelder, for barndommen varer ved, ungdommen varer ved (...) skriver Vigdis Hjorth i romanen «Gjentakelsen».

Utlegningene av morens hysteriske kontrollbehov for hva datteren kan havne uti, hennes «forstyrrelse» er inngående, der datteren stadig får høre at hun er årsak til morens engstelse.

«Frykten hennes diktet meg opp, for frykt og diktning hører sammen.»

Faren er en figur på avstand – som nå holder seg langt unna, men samtidig setter en stopp på morens nagging med «la nå jenta være i fred».

Datteren skriver og dikter i en dagbok, og det skjer en eskalering i romanen, og det er skildringer av familiens videre flytting til Holmenkollen, der foreldrene får mer ro til småsøstrene mens storesøster og en bror får bo for seg selv.

Det er knapt og nesten ubehagelig å lese om. Det føles som det er en hel familie som i romanen utleveres.

Vigdis Hjorth er imponerende produktiv, med ny roman årlig. Det gjentakende temaet mor-datter og havarert familie ligger henne åpenbart sterkt på hjertet. Det er noe hun bearbeider.

Alle spørsmål en leser stiller seg rundt etikk og familiekonflikt – og virkelighet kontra fiksjon – lagt til side: Som roman er det storveis og intens lesning, av beste Vigdis Hjorth-merke.