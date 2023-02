BEKYMRET: Forfatter Tom Egeland sier Roald Dahl-debatten har vært en vekker.

Tom Egeland kontaktet forlaget: − Bjørn Beltø dør med meg, og han forblir albino

Først himlet han med øynene over Roald Dahl-endringene. Så ble det fullt alvor for Tom Egeland – som nå sikrer seg en formell avtale med sitt forlag.

– Bjørn Beltø dør med meg, og han forblir albino. Tenk om noen ville endre på det i fremtiden fordi de blir krenket, sier Tom Egeland til VG.

Han har nå sendt følgende mail til forlaget Bonnier:

«Det føles aldeles hypotetisk, men for ordens skyld (i kjølvannet av Roald Dahl-sensuren): Jeg forventer at mine bøker i fremtiden ikke redigeres eller endres av sensibilitetslesere.»

Forlaget har svart at dette dessverre er «aktuelt og forståelig», og administrerende direktør Alexander Even Henriksen i Bonnier kommer med følgende garanti på e-post:

«Jeg kan garantere at dine bøker i fremtiden ikke vil redigeres eller endres av sensitivitetsredaktører eller annet pakk. Vi skal vokte vel over dine tekster, spesielt det som kunne tenkes å være støtende, krenkende, sårende, infamt og provoserende.»

Mailutvekslingen er gjengitt med samtykke, og Bonnier-sjefen sier til VG at han forstår forfatternes bekymring.

FORLAGSSJEF: Alexander Even Henriksen er administrerende direktør i forlaget Bonnier.

– Vi har nå oppfordret Tom til å sende oss et formelt brev, slik at vi kan få dette inn i avtalen med ham, sier Henriksen.

Tom Egeland sier til VG at han først ikke tok det som skjer med Roald Dahls barnebokklassikere helt på alvor.

– Jeg himlet med øynene for meg selv, og tenkte: «Himmel og hav, hva er det de driver med der borte.» Jeg tenkte at dette ikke var noe som angikk meg, at dette er noe som bare skjer i England eller USA, sier Egeland.

Debatten har rast etter at avisen The Telegraph brakte nyheten om at forlaget Puffin og rettighetshaverne til Roald Dahl har gjort hundrevis av endringer i Roald Dahls barnebøker.

Bøkene er rett og slett rensket for krenkende språk – etter at såkalte «sensitivitetslesere» på oppdrag fra forlaget har gått gjennom forfatterskapet.

GYLDENDAL SNUR: Onsdag meldte Gyldendal at det er uaktuelt for forlaget å ta inn alle endringene som er gjort i de britiske utgavene.

Ingvar Ambjørnsen uttalte til VG at dette luktet svidd og at han mandag ringte sitt eget forlag Cappelen Damm for å sikre seg en avtale om at ingen skal få «ødelegge» hans bøker når han dør.

Da våknet også forfatter Tom Egeland.

– Jeg leste intervjuet med Ingvar Ambjørnsen og tenkte at fader, han har jo et poeng. Selv om dette er hypotetisk nå, så vil jeg sikre meg at ingen såkalte sensitviteslesere gjennomgår bøkene mine linje for linje og begynner å redigere dem etter min død, sier Egeland.

INNGÅR AVTALE: Tom Egeland synes det som skjer med Roald Dahls bøker er absurd, og han tar grep om fremtiden for sine egne bøker.

Forfatteren, som er mest kjent for sine krimbøker om Bjørn Beltø, vil heller at bøkene hans dør ut med ham, enn at noen skal tilpasse dem de holdninger som råder i nye tider.

– Det går jo an å tenke seg at noen vil kunne reagere for eksempel på at Bjørn Beltø er albino, sier Tom Egeland og fortsetter:

Bekymret for albino-helten

– Enhver bok reflekterer sin tid og sin tidsånd. Det er helt absurd det som skjer med Roald Dahl. Jeg skjønner ikke tenkningen. Her tar de bort detaljer og forklaringer som er ment å mane frem bilder i hodet til leserne – slik all litteratur skal. Hvis man fjerner dette, står man til slutt igjen med ingenting.

Han skal nå inngå en skriftlig avtale med forlaget.

– Det vil ikke bare handle om redigering av bøkene, men også om det som skjedde med Stieg Larsson – der hans etterkommere ga tillatelse til at andre forfattere kunne skrive bøker om hans hovedpersoner. Dette mener jeg er aldeles skjendig, og det skal ikke skje med min Bjørn Beltø.

– Han dør med meg. Og skal ikke redigeres.

Bonnier-sjef Alexander Even Henriksen i Bonnier mener forfattere bør lære noe av Roald Dahl-saken.

– Jeg oppfordrer alle forfattere til å tenke seg godt om når det gjelder hvem de overlater arven til, og hvem som skal forvalte verkene videre. Det er ikke alltid familien er best skikket, sier Henriksen og fortsetter:

– Jeg tror ikke Tom er alene om å se at dette faktisk må tas på alvor. Derfor tilbyr vi nå alle forfattere som ønsker en avtale som ikke gir rom for denne typen sensitivitetsredigering av åndsverkene deres etter deres død, sier Henriksen.