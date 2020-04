ADELIG: Niklas Natt och Dag (40) har gjort stor suksess med sine historiske krimbøker. Selv tilhører han en av de eldste adelsfamiliene i Sverige - derav etternavnet Natt och Dag. Foto: Kiefer Lee

Sadistiske svensker! Bokanmeldelse: Niklas Natt Och Dag: «1794»

Niklas Natt Och Dag fortsetter sin saga om perversitetenes og ondskapens historie.

Skal vi tro denne romanen så var Stockholm på slutten av 1700-tallet en pøl av blod, gørr, sadisme og ussel fattigdom. En by full av mennesker overlatt til seg selv og sin egen fornedrelse.

Dette er altså den andre boken i det som er blitt kalt Bellman-trilogien, fra et Sverige slik det var for drøyt 200 år siden. Men vi befinner oss milevis unna den glade trubadur Carl Michael Bellmans muntre drikkeviser og lystige harselas over samtidens kvinner og menn.

I stedet føres vi på en ferd inn i bestialitetens historie, der bare den menneskelige fantasi – og knapt nok den – setter grenser for hvilke perversiteter og ren ondskap man kan påføre hverandre.

Som i den forrige boken, «1793», har den enarmede soldatveteranen Mickel Cardell en av hovedrollene. Hans kompanjong fra forrige bok, juristen Cecil Winge, er død. Men i hans sted dukker det opp en yngre bror. Som for øvrig skal vise seg å ha mer enn nok av egne demoner ridende på ryggen.

De to høyst ulike mennene ender med å etterforske det mystiske drapet på unge og vakre Linnea Charlotte. Ble hun virkelig overfalt og maltraktert av en ulveflokk på bryllupsnatten sin, eller var det noe ganske annet som skjedde? Og hvorfor endte egentlig med hennes nybakte ektemann Erik Tre Rosor på galehuset?

Før vi nærmer oss et svar på gåten blir vi tatt med lange omveier, blant annet til den svenske kolonien Saint-Barthélemy, også kalt Antillenes største slavemarked. Her introduseres leseren og Erik Tre Rosor blant annet for den mystiske Tycho Ceton. Er han virkelig den humanistiske velgjøreren han framstår som, eller skjuler det seg mon tro noe helt annet bak den høflige fasaden?

Like under det tilgjort gammelmodige språket til Natt Och Dag, ligger det hele veien noe illevarslende. Som om vold og unevnelige grusomheter stadig truer med å bryte frem. Det er effektivt og stort sett vellykket gjort, men etter hvert som handlingen skrider frem blir også volden og bestialitetene vi gradvis introduseres for mer og mer grafisk. Helt til det mest ender med å ligne en form for litterær splatter. Det er et dristig litterært grep, balanserende mellom det perverst nytelsesfulle og det virkelig skremmende.

Dette fortellergrepet kolliderer av og til med noen oppsiktsvekkende sentimentale innslag, noe som gjør helhetsinntrykket litt haltende. For ikke å si overtydelig. Derfor er årets bok av Niklas Natt Och Dag ikke helt på høyde med den første i serien.

Jeg satser på at den tredje og avsluttende boken bringer forfatteren tilbake på galskapens virkelig ville veier igjen.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk

Publisert: 18.04.20 kl. 11:14

