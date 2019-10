GIR UT BOK: Lisa Aisato, her fotografert i fjor høst. Foto: Gisle Oddstad

Praktfullt om livet: Bokanmeldelse Lisa Aisato - «Livet - illustrert»

Det er ikke nødvendig med en krystallkule for å spå at Lisa Aisatos «Livet – illustrert» kommer til å ligge under mangt et juletre i år.

Gabriel Michael Vosgraff Moro

Nå nettopp







Det finnes dem som mener Lisa Aisatos illustrasjoner er kitsch. Påstanden kommer gjerne fra illustratører med et mer anemisk formspråk, der fargepaletten er gråere, streken tynnere og budskapet mindre umiddelbart tilgjengelig.

Misunnelse eller ikke, sikkert er det i alle fall at Aisato gjennom mange år har hatt eventyrlig suksess som illustratør av både egne og andres bøker. I tillegg har hun illustrert avistekster, fortrinnsvis i Dagbladets lørdagsmagasin. Fjorårets bok med Maja Lunde, «Snøsøsteren», ble en gedigen salgssuksess, det samme ble «Snart sover du» fra 2016, som Aisato laget sammen med søsteren Haddy Njie.

Livet - illustrert Lisa Aisato tanum.no 349,- haugenbok.no

les også Boksuksessen «Snøsøsteren» blir Hollywood-film

FAKTA Forfatter: Lisa Aisato Tittel: «Livet – illustrert» Sjanger: Bildebok Forlag: Kagge Sider: 190 Pris: 399 kroner

Årets bok må derfor sees som en slags kavalkade over mange års virke som tegner og forfatter. Bare et fåtall av tegningene er nye, resten er hentet fra tidligere bøker eller tekster Aisato har illustrert for andre. Det er likevel ingen utstillingskatalog dette her, selv om boken inneholder mange «greatest hits». På omslagets ene klaff skriver Aisato at hun lenge hadde hatt et ønske om å sette sammen en samlebok med sine beste tegninger, men snart oppdaget at «det rett og slett var livet som lå illustrert foran meg.»

les også De mest solgte norske bøkene i 2018

I «Livet – illustrert» destilleres således noen av livets milepæler ned til essenser de fleste kan kjenne seg igjen i. Fra barndommens magiske verden til ungdomstidens prøvelser, fra voksenlivets medgang og motgang til alderdommens ensomhet. Et bilde sier som kjent mer enn tusen ord, og en setning eller et ord på annenhver side er alt som skal til for å samle illustrasjonene til en helhet.

Boken får frem hele spekteret i Aisatos repertoar som tegner, fra det blomstrende og drømmende til det humoristisk og småfrekke. Særlig illustrasjonene som nærmer seg vitsetegninger, skaper tiltrengte avbrekk fra enkelte i overkant sukkersøte og motstandsløse tegninger, som i beste fall fremstiller en pudret og forskjønnet virkelighet.

«Livet – illustrert» er ingen barnebok, selv om mange av bildene opprinnelig er hentet fra barnebøker. Det nærmeste jeg kommer en sjanger, må nesten være gavebok. Den passer til alle aldre, slik bokens røde tråd favner livet fra barndom til alderdom.

Tor Åge Bringsværd har et fint sitat som lyder: «La ikke livet bli som en biltur med min morfar. Vi fant aldri noe sted å stoppe – for det kunne kanskje være noe enda hyggeligere rundt neste sving. Og så var det plutselig slutt på bensinen».

Lisa Aisato lar leseren stoppe opp. Boken fungerer som en katalysator for å gjenerindre egne minner, og åpner for gjenkjennelse og samhørighet. I ord og bilder er dette en elegant illustrert bok som rett og slett speiler noen typiske milepæler på livets forunderlige vei, slik det arter seg for mange. Den viser dessuten frem bredden i et kunstnerskap som i ordets beste forstand må kunne kalles folkelig. Slikt blir man folkekjær av.

Gabriel Michael Vosgraff Moro

Om forfatteren: Lisa Aisato (f. 1981) er illustratør, billedbokforfatter og billedkunster. Siden debuten i 2008 har hun utgitt en rekke populære barnebøker, blant annet «Odd er et egg» og «En fisk til Luna». Som illustratør har Aisato arbeidet med forfattere som Tor Åge Bringsværd, Gaute Heivoll, Klaus Hagerup og Maja Lunde. Hun har vært nominert til en rekke priser og ble i 2015 kåret til en av landets mest lovende forfattere under 35 år. Aisato er søster til journalist og programleder Haddy Njie. Sammen utga de i 2016 kritiker- og salgssuksessen «Snart sover du». «Livet – illustrert» er allerede solgt til Danmark og Tyskland.

les også Bokanmeldelse Lisa Aisato - «Snokeboka»: Snoking med glimt i øyet

Boken får frem hele spekteret i Aisatos repertoar som tegner, fra det blomstrende og drømmende til det humoristisk og småfrekke. Særlig illustrasjonene som nærmer seg vitsetegninger, skaper tiltrengte avbrekk fra enkelte i overkant sukkersøte og motstandsløse tegninger, som i beste fall fremstiller en pudret og forskjønnet virkelighet.

«Livet – illustrert» er ingen barnebok, selv om mange av bildene opprinnelig er hentet fra barnebøker. Det nærmeste jeg kommer en sjanger, må nesten være gavebok. Den passer til alle aldre, slik bokens røde tråd favner livet fra barndom til alderdom.

Tor Åge Bringsværd har et fint sitat som lyder: «La ikke livet bli som en biltur med min morfar. Vi fant aldri noe sted å stoppe – for det kunne kanskje være noe enda hyggeligere rundt neste sving. Og så var det plutselig slutt på bensinen».

Lisa Aisato lar leseren stoppe opp. Boken fungerer som en katalysator for å gjenerindre egne minner, og åpner for gjenkjennelse og samhørighet. I ord og bilder er dette en elegant illustrert bok som rett og slett speiler noen typiske milepæler på livets forunderlige vei, slik det arter seg for mange. Den viser dessuten frem bredden i et kunstnerskap som i ordets beste forstand må kunne kalles folkelig. Slikt blir man folkekjær av.

Gabriel Michael Vosgraff Moro

Om forfatteren: Lisa Aisato (f. 1981) er illustratør, billedbokforfatter og billedkunster. Siden debuten i 2008 har hun utgitt en rekke populære barnebøker, blant annet «Odd er et egg» og «En fisk til Luna». Som illustratør har Aisato arbeidet med forfattere som Tor Åge Bringsværd, Gaute Heivoll, Klaus Hagerup og Maja Lunde. Hun har vært nominert til en rekke priser og ble i 2015 kåret til en av landets mest lovende forfattere under 35 år. Aisato er søster til journalist og programleder Haddy Njie. Sammen utga de i 2016 kritiker- og salgssuksessen «Snart sover du». «Livet – illustrert» er allerede solgt til Danmark og Tyskland.

les også Maja Lunde følger opp «Snøsøsteren» med tre bøker

«Livet – illustrert» er ingen barnebok, selv om mange av bildene opprinnelig er hentet fra barnebøker. Det nærmeste jeg kommer en sjanger, må nesten være gavebok. Den passer til alle aldre, slik bokens røde tråd favner livet fra barndom til alderdom.

Tor Åge Bringsværd har et fint sitat som lyder: «La ikke livet bli som en biltur med min morfar. Vi fant aldri noe sted å stoppe – for det kunne kanskje være noe enda hyggeligere rundt neste sving. Og så var det plutselig slutt på bensinen».

les også VG kårer: Dette er årets beste bøker 2018

Lisa Aisato lar leseren stoppe opp. Boken fungerer som en katalysator for å gjenerindre egne minner, og åpner for gjenkjennelse og samhørighet. I ord og bilder er dette en elegant illustrert bok som rett og slett speiler noen typiske milepæler på livets forunderlige vei, slik det arter seg for mange. Den viser dessuten frem bredden i et kunstnerskap som i ordets beste forstand må kunne kalles folkelig. Slikt blir man folkekjær av.

Publisert: 11.10.19 kl. 13:14







Om forfatteren: Lisa Aisato (f. 1981) er illustratør, billedbokforfatter og billedkunster. Siden debuten i 2008 har hun utgitt en rekke populære barnebøker, blant annet «Odd er et egg» og «En fisk til Luna». Som illustratør har Aisato arbeidet med forfattere som Tor Åge Bringsværd, Gaute Heivoll, Klaus Hagerup og Maja Lunde. Hun har vært nominert til en rekke priser og ble i 2015 kåret til en av landets mest lovende forfattere under 35 år. Aisato er søster til journalist og programleder Haddy Njie. Sammen utga de i 2016 kritiker- og salgssuksessen «Snart sover du». «Livet – illustrert» er allerede solgt til Danmark og Tyskland.

Mer om