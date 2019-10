ENERGISK: I levende live er Petter Stordalen en inspirator av rang - det gjenspeiler ham ikke som forfatter, mener VGs anmelder. Foto: Jarle Grivi Brenna

Bokanmeldelse: Petter A. Stordalen og Ole-Martin Ihle: «Endelig mandag! 10 bud for å elske hverdagen og nå målene du har satt deg». En dårlig deal!

Petter Stordalen vil gjerne ha deg til å kjøpe boken han har skrevet. Det er en dårlig deal. For deg.

Petter A. Stordalen og Ole-Martin Ihle: «Endelig mandag! 10 bud for å elske hverdagen og nå målene du har satt deg»

Sakprosa

Sider: 208

Pris: 339,-

Pilar Forlag

Hotellkongen synes selv han har skjønt noe som ikke så mange andre har skjønt. Derfor tar han steget ned fra takterrassen på The Thief for å by på seg selv.

Det dreier seg altså om 10 bud. Ikke akkurat hogget i stein slik som i originalutgaven. Snarere løst flagrende i vinden. Satt sammen av like doser ledelsesfilosofi, billigpsykologi og trivialiteter fra populærvitenskapens verden.

Historien han vil fortelle deg, i samarbeid med sin skrivemakker Ole-Martin Ihle, handler om å bli like suksessfull som Petter Stordalen. Heldigvis tar man høyde for at ikke alle som kjøper en bok av Petter Stordalen er veldig glad i å lese. Derfor står oppsummeringen allerede på side 9.

Det handler kort fortalt om å stole på seg selv og andre, ikke alltid gjøre som det er forventet av deg, ikke være perfeksjonist, at mangfold lønner seg og at man av og til må ta en pust i bakken. Kort sagt erfaringer som de aller fleste mennesker vil ha gjort seg etter noen år i voksenlivet.

Det mest overraskende med denne boken er at den er så utrolig lite original. Mannen som ellers liker å fremstå som både ukonvensjonell, uredd og uforutsigbar, er totalt blottet for overraskelser som forfatter. Til gjengjeld er han glad i å sitere, men også her er han overraskende uoriginal: Det dreier seg om selve standardrepertoaret: Steven Pinker, Hans Rosling, Steve Jobs og Elon Musk er blant de viktigste referansene. Sannelig har han ikke også funnet plass til Yuval Noah Harari.

Forfatteren gjør et stort nummer ut av hvor glad han er i den sosialdemokratiske norske velferdsstaten, og hvordan trygghet skaper frihet og likhet mellom mennesker. Da blir det desto mer paradoksalt at hans viktigste tips om hvordan man skal bli rik, i korthet går ut på at vi alle bør bli boligspekulanter. Ingen med den minste kjennskap til boligmarkedet i for eksempel Oslo, vil kunne mene at boligspekulanter bidrar til verken trygghet, frihet eller likhet.

Første og siste bud denne mandagen blir derfor: Ikke kjøp denne boken! Det er en dårlig deal. Skal du først investere 339 kroner i litteratur, finnes det til enhver tid langt bedre tilbud på nærmeste bokhandel.

Publisert: 13.10.19 kl. 16:37







