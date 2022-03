VANT PULITZERPRISEN: Elizabeth Strout vant Pulitzerprisen for romanen «Olive Kitteridge». Nå er hun tilbake med en ny bok om Lucy Barton.

Åh, Lucy! Bokanmeldelse: Elizabeth Strout: «Åh, Wiliam!»

En tilsynelatende lettlest bok, men med lag og dybder og atskillig å tenke på: Lucy Barton er tilbake.

Av Guri Hjeltnes

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det er som alltid velskrevet og engasjerende fra den internasjonale stjerneforfatteren Elizabeth Strout – vinner av Pulitzerprisen for romanen «Olive Kitteridge» (på norsk 2015), som også ble en prisbelønt TV-serie.

Hun ble nominert til Booker-prisen for «Jeg heter Lucy Barton» (på norsk 2017), og hun har millioner av lesere verden over. Hennes store leserskare i Norge gledet seg også over «Hva som helst er mulig» (på norsk 2018) og har all grunn til å glede seg over årets utgivelse på norsk, «Åh, William!»

Info «Åh, William!» Forfatter: Oversatt av Hilde Rød-Larsen Sjanger: Roman Forlag: Forlaget Press Sider: 246 Pris: 379 kr. Vis mer

Strout er en raffinert forfatter, som fanger lesere inn i et stort spenn – fra å skildre hverdagslige situasjoner ned til minste detalj og samtidig løfte mennesker og hendelser inn i større og eksistensielle sammenhenger.

I romanen «Åh, William!» handler det om ekteskap og familiehemmeligheter – blant annet.

Romanen finner sted mange år etter den unge Lucy i «Jeg heter Lucy Barton». Lucy er blitt enke og sørger over sin musikermann David. Og dermed sørger hun over sin første ektemann også, William – som ennå lever.

Sorg er så ensomt, sier Lucy: «Det er som å skli ned fasaden på en veldig høy glassbygning mens ingen ser deg.»

Hennes første ektemann William Gerhardt og Lucy virvles sammen igjen, på nytt, platonisk, men tett. For de har to døtre sammen, begge voksne og positive og oppegående. Williams mor var ressurssterk og støttende for usikre Lucy da de giftet seg, det er så mange felles tråder fra års ekteskap.

Les også Fått med deg «Vanne blomster om kvelden»? En deilig bok Her er en deilig bok som er utrolig fin å lese ved årsstart i en pandemi.

Men nå har Williams tredje kone har forlatt ham, med deres felles tenåringsdatter. Og samtidig har William fått i gave et abonnement til et nettsted der man kan finne ut om slekten sin. Han nøster fram at han har en halvsøster. Er det virkelig mulig, at moren har hatt et barn før han selv ble født?

Romanen er glitrende oversatt i et nydelig språk av Hilde Rød-Larsen som har stått for alle oversettelsene av Strout på norsk. Jeg-fortellingen har repetisjoner, pauser og hopp, og mye sagt og usagt som treffer en leser.

Lucy Barton slites mellom sin ytre fasade som fetert og bestselgende forfatter, og indre usikkerhet over å komme fra en kald familie med antydning om misbruk. Lucy kom jo fra ingenting, hun kom «fra pakk».

Geografisk er leseren både i New York City der den vellykkede forfatteren Lucy Barton nå bor, og også William, i Riverside Drive, med døtre i Brooklyn. Men ferden går av sted til Maine, dit Williams far som hadde vært på nazistenes side arbeidet som krigsfange, og hvor han på potetåkeren traff Williams mor, som stakk av fra sin potetbonde. Hva skjedde den gangen på den amerikanske landsbygda?

Boken kan leses selvstendig. Men man får atskillig igjen ved å ha lest Elizabeth Strouts tidligere romaner. «Åh, William!» er på et vis en metabok – med mange pek og tråder hit og dit i forfatterskapet. Egentlig er den kanskje litt kort, vi kunne tålt mer. Men romanen sitter i.

Anmeldt av: Guri Hjeltnes