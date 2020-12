JULEGLAD: Gudrun Skretting debuterte i høst med voksenroman etter å ha skrevet flere bøker for barn. Nå er boken solgt til både til flere land og til Nordisk Film som vil lage film eller TV-serie av boken. Foto: Aschehoug

Gudruns juleroman utløste budkrig: Blir nordisk storfilm eller TV-serie

Nordisk film er «helt ville» etter å ha lest norske Gudrun Skrettings juleroman «Tre menn til Vilma». Nå har de sikret seg rettighetene til boken.

Publisert: Nå nettopp

Julie Lærke Løvgren ved Nordisk Films hovedkontor i København sier at selskapet er «ville med Vilma»:

– «Tre menn til Vilma» er den beste norske feel good-boken jeg har lest på årevis. For en sjarmerende, herlig og morsom bok. Gudrun Skretting er skarp både på humor, karakterer og story, sier Løvgren som kan fortelle at det var akkurat noe slik de var på letning etter.

Sjekk VGs anmeldelse av boken her: Uimotståelig!

– Både Skrettings univers og hennes måte å skrive på, er akkurat det vi i Nordisk Film leter etter – og vi tror dette blir en veldig fin film eller TV-serie, sier Løvgren.

Hun sier til VG at det er for tidlig å si om de går for film eller TV.

Og her hjemme sitter forfatter Gudrun Skretting og klyper seg i armen.

– Det er jo bare meg, liksom. At flere filmselskaper skulle vise interesse for noe jeg har skrevet? Det er så nytt og overveldende at jeg ikke at rukket å tenke særlig lenger. Det er helt absurd, sier Gudrun til VG.

Først og fremst er hun glad for anerkjennelsen dette gir.

– Det betyr jo virkelig at de har lest og likt historien. Jeg hadde jo aldri trodd at jeg skrev på en bok som skulle bli film! Jeg er veldig, veldig spent på hvordan dette kommer til å se ut, og på å se karakterene mine komme til liv som mennesker på et lerret.

les også Jo Nesbø om HBO-serie: – En ære

Ifølge Oslo Literary Agency kjempet flere filmselskaper om rettighetene.

– Usedvanlig mange norske og nordiske filmprodusenter har meldt sin interesse for Gudruns bok, og vi hadde flere bud på bordet for filmrettighetene, melder Annette Orre i Oslo Literary Agency.

Romanen er også solgt til Tyskland.

Gudrun Skretting debuterte med romanen «Anton og andre uhell» for barn i 2016. For denne vant hun Kulturdepartementets debutantpris, og for oppfølgeren «Anton og andre flokkdyr», vant hun Arks barnebokpris. Høsten 2018 kom den tredje boken i serien om Anton.

Hun hadde absolutt ikke tenkt å skrive noen juleroman.

les også Norsk juleroman-bonanza: Koselig, uimotståelig og romantisk førjulslesing

– Det var forlaget som spurte meg om jeg kunne tenke meg å skrive noe sånt som en juleroman, men jeg har aldri lest en eneste juleroman, så jeg måtte lage min egen vri. Men jeg likte tanken på å skrive noe varmende, romantisk, humoristisk og kanskje litt rørende. Og så har jeg en forkjærlighet for sånne litt keitete, rare mennesker, sier Skretting.

I romanen møter vi den 35 år gamle pianolæreren Vilma Veierød som plutselig en dag får vite at hennes far er død, en far hun aldri har kjent. Med dødsbudskapet kommer det også en bunke brev – og det er farens ønske at Vilma skal lese et brev om dagen.

Ideen til boken fikk Gudrun Skretting av alle ting av et TV-program som handlet om hvordan flyselskap håndterer folk som dør om bord.

– Noen flyselskap opererer med likskap. Det er helt sant! Uansett, dette programmet trigget noe. Jeg liker egentlig å tøyse litt med døden. En slags livsmestringsstrategi, kanskje. Og så skrev jeg det som er de to første sidene av boken uten noen plan for hvordan det skulle gå videre, forteller Gudrun.