TUNGT OG TRIST: Søskenparet Michael Stang Treschow (33) og Victoria Marie Treschow Forsberg forteller at det har vært en tung og trist tid etter at moren døde. – Nå føler vi oss klare. Vi vil gjerne hedre mamma ved å utgi denne boken. Det føles godt og sitte her i dag, sier de to til VG Foto: Terje Bringedal

Utgir boken Mille-Marie Treschow døde fra: − Vil gjerne hedre mamma

LARVIK (VG) Fritzøehus er en av landets mest storslåtte eiendommer. Men for barna til avdøde Mille-Marie Treschow var det først og fremst et hjem. Hit inviterte de klassekamerater og venner til grillfest og skoleavslutning.

Nå nettopp

les også Mille-Marie Treschow er død

– Mamma var alltid gjestfri. Vi har så mange gode minner og det setter vi stor pris på, forteller Michael Stang Treschow (33) og Victoria Marie Treschow Forsberg (31), til VG.

Onsdag utgir de boken «Fritzøehus – de fire årstider», to år etter moren Mille-Marie Treschows død.

– Hun gikk bort midt i lanseringen av boken. Brått og uventet. Da hadde vi mer enn nok med å håndtere det, skjønne at hun var borte. Nå er vi veldig stolte over å kunne presentere boken. Det var et langt prosjekt for mamma. Hun planla boken i mange år før hun begynte å jobbe med den, sier Michael Stang Treschow.

les også Siv Jensen om avdøde Mille-Marie Treschow: Et forbilde

Søskenparet legger ikke skjul på at det har vært en personlig og følelsesmessig prosess å komme dit at de nå ville utgi boken.

– Ja, det har vært tungt og trist, men nå føler vi oss klare. Vi vil gjerne hedre mamma ved å utgi denne boken. Det føles godt og sitte her i dag, sier Victoria Marie Treschow Forsberg.

les også Rike – også på kjærlighet

Fritzøehus i Larvik er Norges største privatbolig med en grunnflate på hele 2302 kvadratmeter. Huset ble bygget i 1863. Det er fortsatt i familien Treschows eie. Nå er det syvende generasjon, med Michael Stang Treschow som eier.

– Vi er litt usikre på hvor mange rom det er i huset, sier Michael.

– Men vi har vært i alle sammen, skyter Victoria inn.

Og i ett av dem har de nok tilbrakt mer tid enn i mange av de andre rommene.

– Soverommet til Michael – det var mitt favorittrom da jeg var liten. Jeg lurte meg ofte inn dit. Det var så mange kule leker der. Biler og bilbane. Jeg tror nok jeg sov der noen ganger også, sier Victoria.

Se flere bilder i galleriet:

forrige













fullskjerm neste STORSLÅTT ENTRE: Søskenparet Michael Stang Treschow (33) og Victoria Marie Treschow Forsberg (31) tar imot.

Noe av det storebror husker best fra barndommen knytter seg til den lange perioden da huset ble pusset opp.

– Da var det jo en byggeplass og noe av det morsomste jeg viste var å skate rundt på finerplatene som var lagt ut til å beskytte gulvene. Det var stor stas, sier han.

Gjennom «Fritzøehus – de fire årstider» åpner familien for første gang opp dørene til det storslåtte huset som er bygget i italiensk nyrenessansestil.

les også Mille-Marie vil gravlegges i hagen

– Boken var jo ferdig trykket da mamma døde og den har ligget på lager siden den gang. Det eneste vi har gjort er å lage et nytt omslag og lagt inn en liten tekst til minne om mamma, sier Michael.

Boken koster 989 kroner, trykkes i et opplag på 1100, hvorav 100 er på engelsk. «Fritzøehus – de fire årstider» selges bare via nettsiden til den ideelle stiftelsen som er opprettet for formålet; Mille-Marie Treschows Stiftelse for Kreftforskning.

– Alt overskuddet går til Kreftforeningen, sier Michael.

Mille-Marie Treschow Mille-Marie ble født den 3. april 1954. Hun døde 29. september 2018, 64 år gammel. Mille-Marie Treschow har to barn, Michael Stang Treschow og Victoria Treschow. Hun overtok Fritzøehus fra sin far G.A. Treschow i 1986. Fra 1986 var Mille-Marie Treschow eneeier av Treschow-Fritzøe AS. Ved siden av arbeidet med å omstrukturere Treschow-Fritzøe i en krevende periode, så hun det også som en livsoppgave å restaurere Fritzøehus tilbake til slik det var. Vis mer

KJÆR MOR: Mille-Marie Treschow døde i 2018. Hun ble 64 år gammel. Dette bildet er fra hagen på Fritzøehus. Foto: Esten Borgos

les også Toppsjef Michael Stang Treschow (27) om lese- og skrivevanskene: Fikk ekstremt dårlig oppfølging

Michael Stang Treschow og Victoria Marie Treschow Forsberg er begge to glade for at moren gjorde en så grundig jobb da hun restaurerte hele huset.

– Vi er heldige fordi mamma tok det løftet hun tok og pusset opp huset så omfattende som hun gjorde. Det er så fint her – og huset er i mye bedre stand enn da det ble bygget, sier de to.

I boken vises huset fra loft til kjeller. Et vell av historiske gjenstander, møbler, uniformer og klær er avbildet i tillegg til interiørdetaljer og ikke minst bilder fra hagen og parken.

forrige















fullskjerm neste DAMMEN: Fritzøehus sett fra dammen en sommerdag

Fritzøehus Fritzøehus er Norges største privatbolig med ca. 2302 m² grunnflate. Fritzøehus er tegnet av J.W Nordan i italiensk nyrenessansestil. Huset ble bygget i årene 1860–1863 av Jernverkseier Michael Treschow. Huset ble påbygd slik at Østfløyen sto ferdig med sitt karakteristiske tårn i 1897.

Mille-Marie Treschow overtok huset i 1986. Hun begynte totalrenoveringen av Fritzøehus på 90-tallet. De omfattende arbeidene tok ti år. Flere kongelige har vært på besøk i Fritzøehus, blant annet Kong Gustav Adolf av Sverige, og

Shaen av Persia og hans keiserinne Fara Diba. Vis mer

MOTTAGELSEN: Michael Stang Treschow og Victoria Marie Treschow Forsberg i det rommet som bare kalles Mottagelsen. Foto: Terje Bringedal

Mille-Marie Treschow brukte ti år på å pusse opp og sette det enorme herskapshuset i Bøkeskogen utenfor Larvik tilbake til sin opprinnelige prakt.

Mille-Marie Treschow ville at dette skulle bli en praktbok der det var bildene som skulle fortelle historien. Mille-Marie Treschow jobbet tett sammen med fotograf Esten Borgos om bokprosjektet. Alle bildene i boken er tatt av ham.

– Hun ville vise frem Fritzøehus fra sin beste side, gjennom alle fire årstider. Det omfattet også samspillet mellom huset, hagen og parken, heter det i en pressemelding i forbindelse med lanseringen.

les også Dette er de norske gjestene under Maddes bryllup

Ikke minst fra hagen har Victoria mange gode barndomsminner.

– Jeg husker godt mamma som tok meg med rundt i hagen da jeg var liten. Det er gode minner. Vi plukket blomster, hvitveis, blåklokker, alle mulige nydelige blomster som hun plasserte i vaser rundt omkring i huset.

Likevel – et av de sterkeste og største minnene hun har fra Fritzøehus, er fra en helt spesiell dag i livet hennes. 30 september 2017.

– Bryllupet mitt. Det var en helt fantastisk dag, helt spektakulært. Mamma arrangerte det hele. Hun var wedding planner, sier tobarnsmoren.

Publisert: 11.11.20 kl. 07:01