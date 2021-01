PANG-DEBUT: Jack Meggitt-Phillips (27) er forfatter, manusforfatter og dramatiker. «Beistet og Bettina» er hyllet av kritikerne og skal også bli frilmtrilogi laget av Harry Potter-produsent David Heyman og Warner Bros. Foto: Gyldendal

Prima barnebok! Bokanmeldelse: Jack Meggitt-Phillips: «Beistet og Bettina»

Prima miks av ondskap og godhet i barnebok fra britisk debutant som sammenlignes med Roald Dahl og David Walliams.

Kristine Isaksen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Ebenezer Tweezer var en forferdelig mann som levde et bekymringsløst liv.

«Beistet og Bettina» slår kloa i leseren og underholder til siste setning. Debutromanen til 27-årige Jack Meggitt-Phillips har av britiske anmeldere blitt sammenliknet med de fantastiske universene og humoren til Roald Dahl og David Walliams, og det er fortjent.

«Beistet og Bettina»

Forfatter: Jack Meggitt-Phillips

Illustrert av: Isabelle Follath

Oversatt av: Line Almhjell

Tittel:

8–12 år

Forlag: Gyldendal

Sider: 256

Pris: 249 kr. Vis mer

«Beistet og Bettina» er første bok i en serie, og den er ikke like godt strukturert som barnebokklassikerne. Men det er uansett en fornøyelse å få oppleve så mørk og brutal humor i en barnebok og alle de fantastiske hendelsene som uten omsvøp skjer.

Hør bare på handlingen: Ebenezer er 511 år takket være ungdomseliksirene som et beist gir ham mot mat. Beistet er ikke et bilde på en indre demon eller noe annet, men et ekte beist som bor på loftet. Svært, grått og uformelig gransker det alt og alle med sine tre øyne før det åpner munnen og drar inn byttet med to tunger. Kållukten beistet utstøter fyller de øverste etasjene i det 15 etasjers høye og 12 elefantbredders huset. Stanken kan leseren formelig kjenne utover i boka.

Sjekk hvilke barnebøker VG likte best i fjor!

Ebenezer er vant til å fore beistet uten moralske skrupler, men hva skjer når det forlanger et barn? Det blir vendepunktet i fortellingen. Bettina, som Ebenezer henter på barnehjemmet for å feite opp til beistets høytidsmåltid, skal endre den moralske kursen i huset – og ikke fordi jentungen er så godhjertet og sjarmerende til å begynne med.

Det er lett å tenke på Brødrene Grimm-eventyret «Hans og Grete», der en heks fanger og feiter opp Hans for å ete ham. Hver dag må gutten stikke ut fingeren sin mellom gitteret, så heksa kan kjenne om han er klar. Gutten lurer heksa og stikker ut ei tynn kvist i stedet. Lenge er leseren spent på hvilket kvist-triks Bettina kommer opp med.

Terningkast 6: Fått med deg «Nordlys»-serien?

Illustrasjonene er humoristiske, og består ikke bare av tegninger av viktige ting og personer. Noen sider drypper av sikkelet til beistet og noen av karamellsaus. Flere steder daler det ned fjær til minne om de sjeldne fuglene som beistet har glefset i seg.

«Beistet og Bettina» er et fantastisk univers du kan drømme deg bort i og aldri forutsi handlingen på.

Den minner deg om andre gode bøker og fortellinger du har lest, og er en vellykket miks av eventyr, skrekkroman, absurd drama og fantasy. De voksne kan kjenne seg igjen i Ebenezer som vil ha mer av livet: «Flere ting, flere år å leve, flere dager der jeg ser godt ut – mer av alt!»

Sammen kan barn og voksen fryde seg over makaber humor og rammende portretter av tåpelige voksne. «Bettina og beistet» er en førsteklasses høytlesningsbok barn ikke bør få ha for seg selv.

Anmeldt av: Kristine Isaksen