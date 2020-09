PROFF KRIM UTEN FIKSFAKSERI: Med «Sak 1569» viser Jørn Lier Horst igjen at han kan både snekre gode plott og få trådene til å henge sammen, skriver VGs anmelder som mener dette kobinert med forfatterens unike faglige tyngde, gjør det lett å forstå at William Wisting selger som hakka møkk. Foto: Terje Bringedal

Unik posisjon i krim-Norge. Bokanmeldelse: Jørn Lier Horst: «Sak 1569»

Den femtende boken om William Wisting er en lettlest, proft skrevet krim som vil bli lest av mange.

Gabriel Michael Vosgraff Moro

Nå nettopp

«Krimfabrikken» Jørn Lier Horst er ustoppelig. Bare i år utgir han hele syv nye titler, fra aktivitetshefter med detektivoppgaver til krimsamarbeidet med Thomas Enger.

Skal vi tro regnestykket fra forlaget, solgte Horst i fjor én bok hvert tjuende sekund i åpningstiden til landets bokhandlere, dagligvareforretninger og andre utsalgssteder.

Høstens bok i serien om William Wisting, «Sak 1569», er den femtende i rekken totalt og fjerde og siste i den såkalte «Cold Case-kvartetten», der Wisting får bryne seg på eldre kriminalsaker.

FAKTA: «Sak 1569» Forfatter: Jørn Lier Horst Sjanger: Krim Forlag: Capitana Sider: 368 Pris: 349 kroner Om forfatteren: Jørn Lier Horst (f. 1970) er en norsk kriminalforfatter bosatt i Larvik. Han er utdannet ved Politihøgskolen i Oslo og arbeidet som etterforskningsleder frem til han ble heltidsforfatter i 2013. Horst debuterte i 2004 og har siden utgitt over femti bøker. Han har vunnet Bokhandlerprisen, Rivertonprisen og Glassnøkkelen. Vis mer

Den folkekjære etterforskeren fra Stavern har rukket å bli sekstito år og nyter sommerferien hjemme, mens kollegene på stasjonen jobber med en mistenkelig lokal forsvinningssak. Samtidig finner Wisting et mystisk brev uten avsender i postkassen, som bare inneholder en tallkombinasjon. Han forstår raskt at tallene henviser til en eldre sak og at noen ønsker hans oppmerksomhet.

En sommerkveld i 1999 ble 17 år gamle Tone Vaterland drept etter å ha tatt seg et bad på vei hjem fra jobb. Saken ble oppklart ved hjelp av et fellende DNA-bevis. Ekskjæresten Danny Momrak hevdet sin uskyld, men ble dømt, sonet i sytten år og er igjen en fri mann.

Flere brev med mulige ledetråder dukker snart opp, blant annet en ny tallkombinasjon som leder til en liknende sak Wisting selv hadde ansvar for. Også den saken ble tilsynelatende oppklart, men finnes det en hittil ukjent sammenheng mellom de to forbrytelsene, og hvem er den ukjente avsenderen av brevene?

Som alltid hos Horst står det politifaglige i sentrum, og autentisiteten tror jeg er en viktig forklaring på hans enorme suksess.

Denne gang er det særlig interessant å lese om nye digitale etterforskningsmetoder, blant annet brukt i den pågående saken mot Tom Hagen i Lørenskog. Skrittellere og digitale strømmålere har gitt politiet helt nye muligheter til å verifisere informasjon og sikre bevis.

Psykologisk dybde og språklig eleganse er ikke Horst sin sterkeste side. Han skriver effektiv normalprosa uten fiksfakserier. De litterære ambisjonene er mer eller mindre fraværende.

Det er kanskje like greit. Slik unngår han de flaueste klisjeene til enkelte andre krimforfattere.

Karakterene er heller ikke stort mer enn marionetter som fyller ulike roller for å drive plottet. Trofaste lesere vil ha et forhold til noen av dem fra før, blant annet Wistings datter Line og Kripos-etterforsker Adrian Stiller. Direkte nervepirrende blir denne boken aldri, den eneste klassiske actionscenen kommer i form av litt god gammeldags bilspaning.

«Sak 1569» er god formel-litteratur som fint kan konkurrere med krim på TV. For det skal han ha, Jørn Lier Horst, han kan både snekre gode plott og få trådene til å henge sammen. Kombinert med forfatterens faglige tyngde, som i norsk sammenheng er unik, er det lett å forstå at William Wisting selger som hakka møkk.

Anmeldt av: Gabriel Michael Vosgraff Moro

Publisert: 25.09.20 kl. 07:23

