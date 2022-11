DANKER UT ALLE: Erlend Loe og Herman Flesvigs barnebok om Herman selger nå mer enn alle bøker i Norge.

Til topps: Nå selger Herman Flesvig mest i Norge

Herman Flesvigs barnebok om egen oppvekst og ADHD selger mest av alle bøker i Norge uansett sjanger.

Boken «Herman: Historier fra en udiagnostisert oppvekst» er skrevet i samarbeid med Erlend Loe – og har toppet barneboklisten i to uker på rad.

Nå bekrefter Bokhandlerforeningen at den også topper listen over alle bøker som selges i Norge – uansett sjanger.

Det betyr at Herman Flesvig akkurat nå selger mer enn bestselgerforfattere som Jo Nesbø, Jørn Lier Horst, Roy Jacobsen og Nina Lykke.

Sjekk VGs anmeldelse av «Herman» her: Kan være til trøst

Forlaget Bonnier opplyser at førsteopplaget på 17.000 bøker ble revet vekk på en drøy uke.

ÅPNER OPP: Herman Flesvig (30) tar oss med inn i sitt hode i sin nye billedbok for barn, «Herman».

– Etterspørselen i bokhandlene er enorm, så nå har vi trykket 20.0000 nye bøker som er på vei ut i butikkene, sier administrerende direktør Alexander Even Henriksen i Bonnier.

Herman: – Takknemlig

Herman Flesvig synes det er stor stas at boken selger så bra.

– Og så er det utrolig fint at boken når fram til akkurat de jeg hadde i tankene da vi skrev den. Tilbakemeldingene er at voksne leser den sammen med barn, og at skoler kjøper den inn i gave til alle ansatte.

– Det er jeg veldig takknemlig for. Dette har vært et hjerteprosjekt helt fra starten av, sier Flesvig til VG.

Samtidig som barneboken kom ut i slutten av oktober, bekreftet også stjernen fra «Førstegangstjenesten» at han selv er blitt pappa.

Den erfarne forfatteren Erlend Loe gleder seg også over 1.-plassen.

– Jeg har skrevet bøker i snart 30 år og vet at det ikke er veldig ofte man får lov til å ligge øverst på salgslistene. Så det koser jeg meg med, sier Loe.

TO ÅRS JOBB: Herman Flesvig har de siste par årene vært på jevnlige besøk hos forfatter Erlend Loe, og tømt seg for historier fra en oppvekst som han i ettertid har skjønt ikke var helt A4.

Han er spesielt glad over at temaet treffer bredt.

– For meg har det å skrive bok med Herman vært en fin prosess, og det gjør meg glad at hans ærlighet og åpenhet rundt noe som for mange er vanskelig, er noe som folk vil ha, sier Erlend Loe.

Loe har for øvrig også gitt ut en annen bok som selger veldig bra i høst: I oktober måned solgte han og Lisa Aisatos gjenfortelling av Charles Dickens «En julefortelling» mest av alle bøker, ifølge Bokhandlerforeningen.

Psst! Boken som topper den offisielle bestselgerlisten for generell litteratur denne uken er Therese Johaugs «Hele historien», mens Frode Øverlis «Podus: 21 års grense» topper skjønnlitteraturlisten. Men ifølge Bokhandlerforeningen selger altså barneboken om Herman mer enn disse, det kommer bare ikke frem siden barnebøker er skilt ut i en egen liste. Når man slår sammen alle listene, er det «Herman» som topper.