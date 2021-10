«LILLE SPEARS»: Jamie Lynn Spears på BMI Country Awards i Nashville i 2016.

Nekter å ta imot penger fra Jamie Lynn Spears

Britney Spears’ lillesøster lovet å donere bokpenger til This Is My Brave, som jobber for mental helse. Men de vil ikke ha dem.

Jamie Lynn Spears (30) og hennes kommende biografi, «Things I Should Have Said», skaper kontrovers.

Mens Jamie Lynn ser frem til å fortelle sin livshistorie, har verden ikke kunnet unngå å få med seg at Britney Spears er skuffet over lillesøsteren. Også Britneys fans har vært harde mot Jamie Lynn i kommentarfelt i sosiale medier, fordi de mener hun har sviktet og utnyttet søsteren.

Jamie Lynn, tidligere barnestjerne i TV-serien «Zoe», har på sin side har bedyret at hun alltid har støttet sin enda mer berømte søster, og at hun aldri har dratt nytte av Britneys penger.

Jamie Lynn skriver i sin post, der hun viser frem bokomslaget, at hun vil donere deler av bokinntektene til This Is My Brave, som jobber for åpenhet om psykiske problemer.

Problemet er bare at organisasjonen takker nei.

Det er reaksjoner fra nettopp Britneys støttespillere som gjør at Jamie Lynn ikke får donere penger likevel.

«Vi hører dere, og vi tar affære», skriver This Is My Brave i en egen post på Instagram.

De skriver videre at de har besluttet å avstå tilbudet om å få penger fra Jamie Lynns boksalg.

«Vi beklager på det sterkeste overfor alle vi har fornærmet.»

Under strømmer det på med kommentarer fra folk som takker for at «de gjør det rette».

Jamie Lynn har ikke kommentert saken. Fortsatt ligger posten ute, der hun skriver at This Is My Brave skal få penger. Kommentarfeltet under er begrenset.

Få timer etter at organisasjonen delte sin beslutning, la Jamie Lynn ut et bilde fra en bibelvers-dagbok på InstaStory, som går ut på å beholde kontrollen, finne godhet i kaos og takke også for de velsignelsene man ikke ser.

Flere ganger de siste månedene har Britney delt meldinger på Instagram, som tydelig er rettet mot familien – selv om ingen navn er nevnt.

Da Jamie Lynn skrev om bokslippet i forrige uke, delte Britney en ironisk post, der hun meldte at kanskje hun også skal skrive bok. Noen dager senere fulgte Britney opp med en ny melding:

– Nåde være med min familie, dersom jeg noen gang gir et intervju.

SØSTRE: Jamie Lynn og Britney med scenestunt på Teen Choice Awards i Los Angeles i 2002.

Britney Spears har siden i sommer, gjennom flere rettshøringer og meldinger i sosiale medier, snakket om hvordan hun mener hun er blitt utnyttet på det groveste.

Nylig bestemte retten at Britney og Jamie Lynns far, Jamie Spears (68), midlertidig skal fjernes som verge for sin eldste datter – en oppgave han har hatt i nær 14 år.

Det omstridte vergemålet skal opp i retten igjen i november.

