FORNØYD: Maja Lunde er en av forfatterne som oppdaget at forlagene hadde justert ned lønnen for bøker på salg. Nå er hun glad for at de stopper praksisen.

Storforlag snur etter forfatteropprør: Stopper royaltydumping

Royaltykonflikten har skapt stor uro blant Gyldendal- og Aschehoug-forfattere. Nå snur forlagene og stopper midlertidig all nedjustering av royalty på bøker på salg.

Av Camilla Norli

Publisert: Nå nettopp

Helt siden nyttår har debatten rast om royalty, forfatternes lønn per solgte bok.

Det er avdekket at enkelte forlag har redusert royaltysatsen fra 15 og 20 prosent til 7,5 prosent på bøker på salg. Noe som kun skal kunne gjøres ved lagertømming, såkalt realisasjon.

Men nå snur de tre forlagene det har stormet mest rundt: Torsdag sendte både Gyldendal, Aschehoug og Oktober ut brev til forfatterne sine.

Aschehoug skriver at de ikke vil nedjustere royaltyen fremover:

«Dette betyr at Aschehoug, inntil videre, ikke vil benytte avkortet royaltysats for noen former for salg nå.», skriver forlaget i brevet som er signert direktør Åse Ryvarden.

Gyldendal skriver:

«På grunn av uroen som har oppstått rundt denne saken, kommer Gyldendal ikke til å selge bøker på realisasjonsvilkår inntil Forleggerforeningen og forfatterforeningene har blitt enige om hvordan disse punktene i normalkontraktene skal forstås og praktiseres.»

– Dette er en klok avgjørelse fra forlagene, sier forfatter Maja Lunde – som tidligere har bekreftet overfor VG at Aschehoug etterbetalte royalty etter at hun oppdaget feil.

BEKYMRET: Maja Lunde er blitt kontaktet av mange forfattere som har vært bekymret for forlagenes praksis.

I ettertid ble hun kontaktet av flere forfattere som oppdaget feil i sine rapporter. Hun sier at mange har vært bekymret.

– Hele poenget med en normalkontrakt er at alle forfattere, enten de selger mye eller lite, skal ha samme vilkår, og få den samme andelen av bokkrona, uavhengig av hvilket forlag de er på. Slik har det imidlertid ikke vært de siste årene.

– Nå blir det heldigvis ryddet opp i, og det vet jeg at vi er mange forfattere som er veldig glade for, sier Lunde.

Aschehoug-direktør Åse Ryvarden bekrefter at de har sendt ut brev til alle forfatterne for å trygge dem:

– Det har bakgrunn i all forvirringen som har oppstått rundt dette. Det er viktig for oss å trygge forfatterne slik at de vet at forlaget er opptatt av at alle forfattere på alle forlag skal få de samme betingelsene, sier Ryvarden til VG.

SNUR: Tidligere har Aschehoug-direktør Åse Ryvarden uttalt at det er en praksis å sette ned royaltyen helt ned til 7,5 prosent for bøker som selges på Mammut-salget. Nå stopper forlaget all nedjustering midlertidig.

For den siste tidens saker har nettopp vist at forfatternes lønn avhenger av hvilket forlag du er på – og konflikten har spisset seg til.

Forleggerforeningen la nemlig nylig ut en «praksis for royalty og realisasjon» på sine nettsteder som åpner for at forlagene kan nedjustere royalty på salg og kampanjer ved å inngå individuelle avtaler.

Men flere forlag gikk ut på bransjenettstedet Bok365 og sa at de ikke reduserer royaltyen på lavprisbøker – heller ikke på Mammut-salget som Aschehoug rett ut har sagt at det er praksis for å sette ned royaltyen til 7.5 prosent.

– Vi har alltid operert med full royalty, og gjør det også nå, sa forlagsdirektør Tine Kjær i Cappelen Damm til Bok365.no.

– Royaltyprosenten rører vi ikke, heller ikke ved Mammut, sa administrerende direktør i Samlaget, Edmund Austigard, som for øvrig også er styreleder i Forleggerforeningen.

Forfatterforeningen bekrefter overfor VG at det har vært økende misnøye og uro blant forfatterne den siste tiden.

– Ja, dette opptar forfatterne og vi får stadig henvendelser fra forfattere som ber oss se på royaltyavregninger, sier leder Heidi Marie Kriznik i Forfatterforeningen til VG.

GLAD: Leder i forfatterforeningen, Heidi Marie Kriznik.

At Aschehoug, Gyldendal og Oktober nå snur ser hun på som en delseier:

– På vegne av alle forfatterne som er berørt av dette, så er vi glade for at praksisen opphører. Det er uakseptabelt at forlag forhandler seg vekk fra normalavtaleverket, sier Kriznik.

Normalkontrakten og forfatterens andel er høyt på agendaen når Forfatterforeningen møtes til årsmøte i helgen.

Forlagsdirektør Anne Cathrine Knudsen bekrefter e-posten som er gått ut til forlagets skjønnlitterære forfattere.

– Vi mener det er riktig å vente på at foreningene blir enige seg imellom om hvordan bestemmelsene om realisasjonssalg skal forstås. Vi i Gyldendal ønsker oss klare avtaler, som er lette å etterleve og som skaper trygghet for alle parter, skriver hun i en tekstmelding.