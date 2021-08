POPULÆR: Eveline Karlsen er en av Norges mest kjente make up-influencere. Hun er også med i årets sesong av «Bloggerne» på TV 2.

Raser mot «perfekt kropp»-utsagn i sykepleiepensum: − Kjenner jeg blir så forbanna

Influencer Eveline Karlsen (29) reagerer på at hun i boken «Grunnleggende sykepleie» blir omtalt som en sentral premissleverandør for hva som er en «vakker og perfekt kropp».

Av Camilla Norli

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Boken står på pensum for landets sykepleiestudenter. Ifølge forlaget Gyldendal er dette et basisverk for sykepleierutdanningen og som kan brukes gjennom hele studiet.

Nå reagerer Eveline Karlsen, som har nær 100.000 følgere på Instagram og 85.000 følgere på YouTube, på hvordan hun omtales i boken.

– Det gjør meg både trist, irritert og overrasket, sier Karlsen til VG.

For i et avsnitt som omhandler kropp og hvordan bilder av vakre og slanke kropper i dag formidles til veldig mange gjennom sosiale medier og Youtube, nevnes Eveline Karlsen sammen med Sophie Elise på denne måten:

«I Norge har influensere som Sophie Elise og Eveline Karlsen vært sentrale premissleverandører for hva som er en vakker og perfekt kropp».

Karlsen reagerte med å legge ut flere innlegg på stories på Instagram der hun skriver at hun i sine seks år på Youtube og sosiale medier nettopp har vært bevisst på å ikke fokusere på kropp.

«Kjenner jeg blir så forbanna og kjenner meg absolutt ikke igjen i dette», skriver hun på Instagram.

RASER MOT EGET FORLAG: Influencer og Youtuber Eveline Elise Stulen Karlsen (f. 1992) ga i 2019 ut boken «Makeupbibelen» på Gyldendal. Nå raser hun mot samme forlag for måten hun er omtalt på i en pensumbok for sykepleiere.

Karlsen krever nå en forklaring av forlaget som for to år siden ga ut hennes egen bok «Makeupbibelen».

– Ja, jeg reagerer veldig og lurer på hvem er det som er kilden her. De kunne fint formulert den setningen der uten å navngi to personer. På denne måten gir de meg et fokus som jeg ikke er opptatt av i det hele tatt, sier hun og forklarer:

– Jeg har aldri noen gang skrevet noe om kropp eller analysert min egen kropp, jeg har tvert imot passet veldig på å ikke ha det fokuset. Jeg har aldri trent på sosiale medier, aldri nevnt en kroppsdel, aldri klaget over noe som har med kropp å gjøre.

BASISVERK: «Grunnleggende sykepleie» er et basisverk for sykepleieutdanningen – og er skrevet av Nina Jahren Kristoffersen, Eli-Anne Skaug, Simen A. Steindal og Gro Hjelmeland Grimsbø.

Hun spør:

– Er det feil bare å gå rundt i sin egen kropp? Er det nok til å kunne omtale meg som en leverandør for en perfekt og vakker kropp? Nei, dette synes jeg er ekstremt urettferdig og krenkende. De putter meg i en bås jeg ikke vil være i, og det er ødeleggende for meg, sier Karlsen.

VG har forsøkt å komme i kontakt med redaktøren for boken, men ikke lykkes. Informasjonssjef Camilla Bruseland i Gyldendal sier i en kort kommentar at de er kjent med saken.

– Gyldendal er kjent med saken og vi ser nærmere på den sammen med forfatter, sier Bruseland.

Sophie Elise er også nevnt i boken, men sier til VG at hun ikke henger seg så veldig opp i å bli omtalt.

REAGERER IKKE: Sophie Elise mener setningen som omtaler henne og Eveline Karlsen virker fordummende, men tror sykepleiestudentene evner å reflektere mer nyansert enn som så.

– Hvis jeg går ut og mener mye om dette, tror jeg bare det fører til negative kommentarer – både hit og dit. Og det tror jeg ingen er tjent med.

– Når det er sagt, så virker det som en rimelig fordummende pensumbok dersom man skal dømme ut fra kun den ene setningen, og jeg tror de fremtidige sykepleierne evner å reflektere mer nyansert enn som så, skriver Sophie Elise i en tekstmelding.

Eveline Karlsen, som også er aktuell i høstens sesong av TV 2-serien «Bloggerne», forteller at hun har fått mye støtte fra følgerne sine etter at hun la ut sine reaksjoner på Instagram.

– Jeg fikk på en måte bekreftet at det ikke bare er jeg som synes det er rart at Gyldendal kan videreformidle dette i en pensumbok. Jeg synes det er misvisende for folk som ikke følger meg og som ikke vet hva jeg står for, sier Karlsen som er usikker på hva hun kan gjøre med saken.

les også Lest? Eveline Karlsen får bygge drømmehuset

– Jeg har jo ikke lyst til at dette skal stå svart på hvitt i en pensumbok. I første omgang har jeg tatt kontakt med forlaget, så får jeg vurdere hva jeg kan gjøre.

– Noen vil kanskje mene at du må tåle å bli omtalt slik – siden du deler mye av deg selv på sosiale medier?

– Jeg er opptatt av å være en positiv livsstilsinfluenser om hverdag og utfordringer i tillegg til tips om make up. Jeg vil absolutt ikke være en influencer som får folk til å føle seg dårlige, slik setningen i pensumboken vil ha det til. Jeg vil at det skal være sunt og trygt å følge meg, sier Karlsen.

– Hvis man skal straffes bare for å ha en kropp, så kan vi jo ikke gjøre noen ting lenger.

VG har vært i kontakt med forlagssjef Liv Blom-Stokstad i Gyldendal Akademisk som er kjent med saken, men sier hun først har anledningen til å svare på Eveline Karlsens kritikk på et senere tidspunkt.