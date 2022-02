SJAKKMATT: «En nasjon i sjakk» av Johan Høst er garantert en av årets aller sterkeste norske krimbøker, skriver VGs krimanmelder Sindre Hovdenakk.

For et sjokk av en sjakkbok! Bokanmeldelse: Johan Høst: «En nasjon i sjakk»

For et sjokk av en sjakkbok! Johan Høst (50) debuterer med en heidundrende vellykket krim der alle brikkene på brettet flyttes rundt med mesterhånd.

Av Sindre Hovdenakk

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det er alltid stor fallhøyde når man skal selge inn enda en norsk krimdebutant. Bedre blir det heller ikke av at sujettet til «En nasjon i sjakk» ved første øyekast virker i overkant søkt. For ikke å si spekulativt.

Men det skal vise seg at dette er en bok som for en gangs skyld er akkurat så bra som forlaget vil ha det til.

Info «En nasjon i sjakk» Forfatter: Johan Høst Sjanger: Krim Forlag: Vigmostad og Bjørke Sider: 426 Pris: 399 kr. Vis mer

Ukjente gjerningspersoner holder Norges statsminister fanget i en container utenfor Stortinget. Regjeringen, stortingspresidenten PST-sjefen og resten av maktapparatet utfordres til århundrets sjakkparti. Kidnapperne spiller med hvitt, og de har 16 sorte brikker de kan ta i tur og orden, om ikke motstanderne svarer med bedre trekk.

Krimelsker? Sjekk også ut denne: Topp politikrim

Det offisielle Norge har 24 timer på seg. Vinner de ikke kampen kan en rekke liv, deriblant statsministerens, være over. Problemet er bare at man ikke vet hvem disse andre brikkene er før etter at de er tatt.

Det handler tilsynelatende om et litt vagt «folket mot makta»-motiv, men det skal snart vise seg at det nok ligger helt andre og langt mer personlige beveggrunner bak det morbide spillet.

Til debutant å være viser Johan Høst en imponerende trygg hånd, både når det gjelder spenningsoppbygging, persontegning og språklig teknikk.

KJENNER DU HAM IGJEN? Johan Høst, eller Høstmælingen som han egentlig heter, driver sitt eget reklamebyrå og er også kjent som programleder for Norsk Tipping på NRK. «En nasjon i sjakk» er hans første bok.

Dialogene flyter som de skal, Høst skriver lett og ledig, økonomiserer akkurat passe med adjektivene og behersker det kanskje viktigste i en vellykket krim: Sans for timing.

Blant personene vi møter er den glatte og sterkt pilleavhengige stortingspresidenten Viktor Fløysland, den karrieristiske PST-sjefen Tord Fure, den overvektige og sære sjakkhjernen Sven Øen, samt den klassiske politiduoen Anton Block og Björk Jónsdottir.

Politiveteranen Block og hans yngre, kvinnelige partner får plenty å henge fingrene i, og opplever til stadighet å komme litt for sent inn i spillets gang etter hvert som de sorte brikkene veltes en etter en. Uten å røpe for mye, kan jeg vel avsløre at ofrene teller både kapitalister og politikere, samt VGs administrerende direktør!

les også Fått med deg? Sjakkserie satte seerrekord på Netflix

Selv en leser som knapt vet opp ned på en sjakkbrikke, eller hva remis egentlig er for noe, blir dratt med i denne smarte intrigen.

«En nasjon i sjakk» presenterer så mange uventede trekk og overraskende rokader at spenningen holdes ved like hele veien.

Når handlingen har nådd et slags foreløpig klimaks, tar forfatteren oss med tilbake i tid for å samle trådene og forklare motivene. Her handler det ganske åpenbart om hevn.

Men forfatteren morer også både seg selv og leseren med å krydre det hele med makt, penger og prestisje. En dæsj «Exit»-dramaturgi har han også funnet plass til.

Det kan virke som om det er mange folk og røvere, springere og bønder å holde styr på, men det er ingen grunn til å la seg skremme. Alle brikker ender til slutt opp der de skal stå, og mon tro om ikke også hevnen er søt.

«En nasjon i sjakk» er garantert en av årets aller sterkeste norske krimbøker.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk