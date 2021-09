ÅPNET OPP: Forrige fredag åpnet Tinashe Williamson (36) opp om sitt møte med hverdagsrasismen som barn – da hun gjestet Lindmo på NRK. Nå er hun ute med en viktig håndbok for barn om antirasisme.

Tinashes antirasistiske metode! Bokanmeldelse: «Håndbok for unge antirasister»

I «Håndbok for unge antirasister» gir Tinashe Williamson (36) barn og unge et språk for å ta fatt på kampen mot rasisme.

Av Oda Faremo Lindholm

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Nylig beveget Tinashe Williamson og Fredrik Solvang hele Norge, da de fortalte om egne erfaringer med rasisme i et sterkt intervju på Lindmo på NRK. Willamson snakket om hvor liten hun kunne føle seg som ung i møte med rasisme.

Nå gir hun ut «Håndbok for unge antirasister».

Det er skuespillerens første bok, og i den forsøker hun å gi barn og unge makt til å være med i kampen mot rasisme, først og fremst rustet med kunnskap og utvidet vokabular.

Boken må mildt sagt kunne sies å være et viktig prosjekt – i en samtid der ordskiftet knyttet til nettopp rasisme synes å være hardere enn på lenge.

FAKTA: «Håndbok for unge antirasister» Forfatter: Tinashe Williamson Aldersgruppe: Fra 9 år Forlag: Cappelen Damm Sjanger: Sakprosa Sidetall: 72 Pris: 299,- Vis mer

– Med denne håndboken har jeg lyst til å gjøre det litt lettere å snakke om rasisme. Både for de som opplever det, og for de som ikke har kjent rasisme på kroppen, skriver hun.

Forlaget oppgir hovedmålgruppen som barn og unge på ni til 12 år, men denne boken bør og kan leses av langt flere enn det. Rasisme er et komplekst emne og rasismedebatten har dessuten utviklet seg mye de siste årene. Det kan være fint å få en innføring i nye begreper for både unge og voksne.

Dessuten er boken åpenbart skrevet for å sette i gang diskusjon, slik at den gjerne bør leses av barn og voksne sammen, eller av for eksempel elever og lærere.

DEBUT: «Håndbok for antirasister» er Tinashe Williamsons debutbok. Hun jobber til daglig som skuespiller, modell og frilanser innen PR.

Williamson har skrevet inn seg selv og åtte fiktive ungdommer med forskjellige røtter og familier. De har alle forskjellig utgangspunkt for å forstå eller klare å sette seg inn i emnene som tas opp, og stiller derfor også spørsmål på vegne av leseren underveis.

Thea Jacobsens illustrasjoner er også effektive i å forklare noen av bokens mest komplekse emner.

Williamson gir en kort, historisk gjennomgang, hun forklarer hvilke holdninger rasistiske teorier baserer seg på og hvordan forskjellige kjente aktivister har tatt kampen før.

– Så hva gjør vi hvis bestemor bruker n-ordet når hun skal beskrive noen, spør Williamson.

SKUESPILLERPAR: Tinashe Williamson er gift med Odd-Magnus Williamson.

Hun gir leserne flere konkrete forslag til reaksjoner dersom om folk rundt en viser rasistiske tendenser eller bruker stigmatiserende ord.

Karakterene byr også på flere gode eksempler på hvordan den kjennes å bli forhåndsdømt og diskriminert.

Særlig god er delen om strukturell rasisme, et begrep som kan være vrient å forstå, men som Williamson forklarer ved å bruke en klatrestativmetafor:

Et klatrestativ kan synes tilgjengelig for alle, men er det bygget av og for veldig høye folk blir det vanskeligere å mestre for de lave. Slik er ofte også strukturene i et samfunn når de laget for og av majoritetsbefolkningen. Og det er urettferdig.

Teksten blir litt tørr noen steder, og det er vrient å komme helt i dybden med en gjennomillustrert bok på 72 sider med mye luft. Men den korte formen har en klar funksjon, for etter hvert nye emne dukker spørsmål og diskusjonsoppgaver opp.

«Håndbok for unge antirasister» er i så måte først og fremst et springbrett som skal sette i gang en større samtale mellom leseren og omverden. Og med det engasjere en ny generasjon antirasistiske aktivister til innsats – men da først og fremst ved hjelp av dialog, heller enn med hard konfrontasjon (selv om hun poengterer at også det kan være nødvendig, i et fint kapittel om hvordan forskjellige typer aktivisme kan se ut).

Å by på egne traumer i håp om å hjelpe andre er å gjøre mer enn noen kan be en om. Men helt uavhengig av det, har Tinashe Williamson laget en forståelig og engasjerende bok som åpenbart har potensial til å starte mange viktige samtaler på tvers av generasjoner.

Anmeldt av: Oda Faremo Lindholm