En vilje av stål og is! Bokanmeldelse: Aksel Lund Svindal: «Større enn meg»

Alpinisten Aksel Lund Svindal ble senest i fjor kåret til Norges mest populære idrettsutøver. Og han er definitivt en av de mest sympatiske. Selvbiografien hans gjør lite for å rokke ved imaget.

Det handler om skiglede, det handler om det motiverende med konkurranse og det handler om å reise seg igjen etter å ha falt.

I Aksel Lund Svindals tilfelle skal det siste forstås helt bokstavelig. På en måte kan man si at karrieren hans er rammet inn av to fall: Først den skrekkelige ulykken i Beaver Creek i 2007, som truet med å sette en endelig stopp for alpinkjøringen. Deretter Kitzbühel i 2016, da kneet røyk.

«Aksel Lund Svindal: Større enn meg» Forfatter: Aksel Lund Svindal i samarbeid med Torbjørn Ekelund Sjanger: Selvbiografi Forlag: Pilar Sider: 328 Pris: 399,-

Begge ganger kom dette idrettslige unntaksmennesket tilbake, og begge ganger gjorde han det med stil. Da han endelig la opp etter VM i Åre i februar i år, var det som en av våre allerede legendariske skigiganter.

Det er utrolig vanskelig å finne noe negativt å si eller skrive om Aksel Lund Svindal. Han står for kjernesunne verdier, beinhard arbeidsvilje og høvisk opptreden overfor sine konkurrenter.

Boken hans er mest av alt en slags karriereoppsummering, kronologisk skrevet. Språklig sett glatt, men med godt feste, ikke en eneste hekt underveis.

Og uten en eneste «avsløring».

Riktignok får vi her og der innblikk i både nervøsitet, spenninger og fysiske plager. Men overordnet fremstår Aksel Lund Svindal som en mann i fullstendig indre og ytre balanse. De psykologiske teknikkene hans er lette å forstå. Det handler om å sette seg mål, om å fokusere og å kontrollere spennings- og energinivået.

Men mest av alt handler det nok om en vilje av stål og is.

Tapet av moren da han bare var åtte år gammel (og senere den lille broren), er selvfølgelig en tung skygge i livet hans. Men likevel er det de fine og harmoniske barndomsminnene som dominerer. Som sønn av to dyktige alpinister, fant lille Aksel også selv den store skigleden. Først knyttet til besteforeldrenes hytte rett ved skitrekket på Geilo, og senere som stadig mer ivrig konkurransekjører. Resten er som det heter historie.

Medforfatter (eller er det snakk om ghostwriter?) Torbjørn Ekelund ser ut til å ha hatt en grei jobb med å skrive ned denne historien som er holdt i muntlig preget jeg-form. Slik sett føyer boken seg inn i rekken av årets kjendisbiografier, der dyktige journalister fører historien til for eksempel Erlend Elias, Lars Monsen og forså vidt også Petter Stordalen i pennen.

Etter å ha lest disse bøkene så kommer nok Aksel Lund Svindal høyest på lista over hvem av dem jeg helst ville tatt en øl med.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk

Publisert: 31.10.19 kl. 13:18 Oppdatert: 31.10.19 kl. 13:35







