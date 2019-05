GOD TONE: P3-programleder Silje Nordnes fikk en god tone med kronprinsparet under bokbanen i Oslo onsdag. Foto: MATTIS SANDBLAD

P3-Silje om å snakke om skjeden og anus med kronprinsparet på første rad: – Litt rart

– Jeg ble litt fnisete, ja, ler P3-programleder Silje Nordnes etter at hun ledet en samtale om kropp, skjede og anus i forbindelse med kronprinsesse Mette-Marits bokbane i Oslo.

Under kronprinsesse Mette-Marits bokbane fra vest til øst i Oslo – var kroppen ett av temaene – og Mette-Marit lot sin «kronprinsesse-vikar» Silje Nordnes fra NRKP3 ta jobben med å snakke med forfatterne av «Gleden med skjeden» og «Manus om anus».

– Silje er jo min kronprinsesse-vikar i dag, og jeg gleder meg veldig til å høre hvordan hun håndterer denne samtalen om disse temaene som det er litt vanskelig å snakke om, sa Mette-Marit før bokbadet med «Gleden med skjeden»-forfatterne Ellen Støkken Dahl og Nina Brochmann og mannen bak «Manus og anus» – Jonas Kinge Bergland på Røa bibliotek.

«Gleden med skjeden» er solgt til hele 36 land, og kronprinsesse Mette-Marit hyllet forfatterne for å ha åpnet opp om kvinnens underliv.

– De er med på å ufarliggjøre tema som er tabubelagt, sa Mette-Marit om boken.

Silje Nordnes sier at det var første gangen hun snakket om skjeden og anus foran kronprinsparet.

– Det var litt rart. Nå har jeg jo ikke snakket om de temaene offentlig uansett, men med de to på første rad, pluss ordføreren i Oslo, det var nytt. Jeg merket at hver gang temaet bakenden kom opp, så ble jeg fnisete, og det ble publikum også.

– Og du kommenterte fra scenen at kronprinsparet begynte å holde hender?

– Hehe, ja, det ligger jo i temaets natur, det er litt flaut og artig. Men de kongelige er også mennesker til syvende og sist. Så det gikk bra, sier Silje – som blant annet fortalte om å få en finger opp bak under en standard undersøkelse på legevakten.

– Jeg hadde vondt i magen, og da var de visst standard prosedyre, gitt. Det var hverken jeg eller turnuslegen forberedt på, så vi rødmet begge to – og det gikk så fort. Skikkelig kamikazeangrep. Vi ble veldig flaue begge to, sa Nordnes.

Hun anbefaler unge som er usikre på egen kropp å gå rett til biblioteket.

– Ja, det burde de. Nå finnes det mye bra litteratur som forklarer det på en morsom og informativ måte. Du blir smartere og får bedre selvtillit av å kjenne din egen kropp litt bedre. Dessuten er det jo kult å komme på jobben eller skolen og slå i bordet med masse bra fakta, sier Silje som synes det er stas å være kronprinsesse-vikar disse to dagene bokbanen går fra Kolsås i vest til Stovner i øst.

– Jeg hadde vel egentlig ikke sett på det som å være kronprinsessevikar før jeg var her, og hun sa det. Jeg tenkte egentlig bare at jeg skulle snakke om litt bøker, men selvfølgelig er det et ærefullt oppdrag, sier Silje Nordnes.

Hun måtte gå til topps på jobb for å få lov til å takke ja til oppdraget.

– Det er klarert, ja, sier hun.

Underveis ble det også tid til small talk med kronprinsparet – og de brukte en del tid på «Game of Thrones».

– Kronprinsens er helt up-to-date, vi hadde en bra prat, sier Nordnes.

Hovedmålet med årets kortreiste bok-bane er å nå ungdom mellom 15 og 25 – og flere klasser fra forskjellige videregående skoler i Oslo og Bærum er invitert med på bibliotekene.

Tema på første stopp var klima, andre stopp var det kropp – og på siste stopp på Majorstua var det oppvekstromanene til Lars Saabye Christensen og Zeshan Shakar som var tema.

Denne siste samtalen var det kronprins Haakon som fikk lov til å innlede.

–Jeg fikk kanskje lov til det, fordi jeg har lest begge bøkene, og det har vel ikke skjedd før på Mettes litteraturtogreiser, sa Haakon.

– Nei, det har det ikke, kom det fra et lattermildt Mette-Marit i publikum.

Haakon fortalte videre at han leste Lars Saabye Christensens «Beatles» da han var i marinen.

– Jeg leste den på en båt da jeg var i marinen – på vei til Liverpool. Jeg lå i bikket, sengen på lugaren, og leste den boken og hørte på musikk. På DiscMan’en min. Det er veldig intenst om bord på en båt, så dette ble min alenetid. Det var en fin opplevelse, sa kronprinsen.

I morgen går turen videre med T-banen til bibliotekene på Tøyen, Furuset og Stovner.

