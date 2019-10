VISTE SEG OFFENTLIG: Forfatter Karl Ove Knausgård og kona Michal Shavi, som er redaktør i det engelske forlaget Jonathan Cape. Paret stoppet ikke opp for å prate med pressen. Foto: Camilla Norli, VG

Knausgård og kona kom sammen på rød løper

FRANKFURT (VG) Karl Ove Knausgård dukket opp på rød løper på bokmessen Frankfurt 2019 med redaktør-kona Michal Shavit. De har hittil holdt lav profil.

Hun er redaktør i det engelske forlaget hans, Jonathan Cape. Sammen har de en sønn på ti måneder. Nylig skrev VG om Knausgårds nye liv i London.

De er nå på Frankfurt 2019 – med Norge som gjesteland – som er den største norske kultursatsingen i utlandet noensinne.

Takket kone og barn

Knausgård takket i vår både kone og sine fem barn på denne måten da han ble tildelt Svenska akademiens nordiske pris:

«Jeg vil også takke min kone, Michal, som foruten å gi mitt liv farge og varme og håp og framtid, og som får meg til å tenke tanker jeg aldri har tenkt før, også er den beste leseren jeg har møtt.

Til sist vil jeg takke mine barn, Vanja, Heidi, John, Anne og Tom, som fordi de er en så viktig del av livet mitt også er en viktig del av litteraturen. For liv og litteratur henger sammen, om enn ikke alltid på de måtene vi tror.»

Knausgård har også omtalt kona som en «enestående leser».

– Blir lagt merke til

Tirsdag kveld er kronprinsparet, statsminister Erna Solberg, kulturminister Trine Skei Grande alle aktive med taler og fremførelser under den store åpningsseremonien i Frankfurt – i tillegg til at forfatterne Knausgård og Erika Fatland skal tale.

Maja Lunde er en av over 100 norske forfattere som deltar på messen, og hun sier dette er et godt vindu for norsk litteratur i utlandet.

– Det å være hovedland betyr at Norge er det landet som får mest fokus på messen og blir lagt merke til av alle de som besøker bokmessen.

Og det er ikke få: På messen er det blant annet akkreditert over 10.000 journalister – og hvert år kommer det totalt rundt 300.000 besøkende fra over 100 land.

100 norske og samiske forfattere

Oppladningen til bokmessen ble rojal i regi av ambassadør for norsk litteratur, kronprinsesse Mette-Marit – som ankom Frankfurt med brask og bram med litteraturtog sammen med 19 norske forfattere. Men på bokmessen kommer over 100 norske og samiske forfattere for å delta på lesninger i den norske gjestelandspaviljongen, paneler og andre arrangement.

Blant annet skal Maja Lunde dele scene med selveste Margaret Atwood og Ken Follett under en stor galla på lørdag. Karl Ove Knausgård skal bli intervjuet av sjefen for hele bokmessen, Juergen Boos, Jo Nesbø skal bokbades i den største salen på messen – og Jon Fosse skal ha stor internasjonal lansering av første bind av de nye romanverket Septologien.

Psst! Det norske slagordet for Frankfurt 2019 er «The dream we carry» og er hentet fra Olav H. Hauges dikt «Det er den draumen». Kronprinsesse Mette-Marit leste dette diktet under åpningsseremonien i kveld – før hun åpnet messen med et hammerslag.

