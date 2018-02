LOT SEG OVERTALE: Tom Egeland klarte ikke å stå i mot da Petter Stordalen ville ha ham til Jørn Lier Horsts nystartede Capitana forlag - der også Jonas Forsang (midten) er forlegger. Foto: Vågenes, Hallgeir

Tom Egeland går til Petter Stordalen-forlag

Tom Egeland (58) sier takk og farvel til Aschehoug og blir en del av Petter Stordalens nye forlagsfamilie når han nå går til nystartede Capitana forlag.

– Petter Stordalen traff et sårt punkt hos meg og borret i det som en tannlege som ikke bruker bedøvelse, sier Tom Egeland til VG.

Fakta Tom Egeland ’ Født 1959 i Oslo * Har gitt ut totalt 18 bøker og er oversatt til 24 språk. Totalt har han solgt rundt 1 million bøker i Norge og tilsvarende i utlandet. * Har har vunnet litterære priser som Rivertonprisen, ARKs barnebokpris og Mads Wiel Nygaards legat. * Har sittet åtte år i styret i Den norske Forfatterforening og har vært president i Rivertonklubben siden 2015. I tillegg anmelder han bøker her i VG.

Det såre punktet var: 58 år.

– Han sa til meg: «Du er 58 år.» Underforstått din karriere er snart over. Og han sa: «Dette er en bra sjanse.» Underforstått dette er din siste sjanse til gjøre noe nytt og spennende. Jeg var klar over Petter Stordalens evne til å overbevise folk til å ta valg han mener er riktig for dem, og før jeg møtte ham, var jeg fast bestemt på å stå i mot, sier Egeland.

Fakta Fakta Stordalen-forlagene PILAR FORLAG Sakprosa

Forlegger: Jonas Forsang Eies av:

Petter Stordalen 33,3 %

Magnus Rønningen 33 %

Jonas Forsang 33 % CAPITANA FORLAG Skjønnlitteratur

Forleggere: Jonas Forsang og Jørn Lier Horst

Sjefredaktør Anne Fløtaker Eies av:

Pilar Forlag 75 %

Jørn Lier Horst 25% GLORIA FORLAG Almennforlag

Forlegger: Anne Gaathaug

Sjefredaktør: Kristin Brandtsegg Johansen Eies av:

Pilar Forlag 40%

Anne Gaathaug 20

Marit Johansen Storm 20 %

Kristin B. Johansens 20 %

Da det bare for litt over to uker siden ble kjent at Jørn Lier Horst forlot Gyldendal , startet eget forlag og ble en del av en større forlagsfamilie med Petter Stordalen i ryggen, uttalte Egeland til Dagens Næringsliv at det var «et litterært jordskjelv».

Litterært etterskjelv

Lite visste han da at han selv skulle stå for et større etterskjelv.

– Nei, det var ikke i mine tanker. Og da jeg fikk en SMS fra Stordalen om at han ville møte meg, sa jeg ja av ren høflighet. Jeg er trygghetssøkende av natur, og det sitter langt inne for meg å bryte opp og prøve noe nytt.

Men da han gikk ut av møtet med Petter Stordalen var en gnist tent. Det var som da han jobbet i Aftenposten i 1992 og trodde han ville bli der livet ut, men fikk en telefon fra Oddvar Stenstrøm som lurte på om han ville starte i TV 2.

– Og det var litt som da jeg sa opp i TV 2 i 2006 for å vie meg til mitt forfatterskap. Noen ganger står man overfor denne typen livsvalg.

Mandag sa han opp sin kontrakt med Aschehoug forlag som har gitt ut hans bøker siden «Trollspeilet» kom i 1997. Istedet skal han nå gi ut sine bøker på Jørn Lier Horsts forlag.

– Det er jo som å slå opp med en kjæreste. Det er viktig å understreke at jeg ikke går fordi jeg er misfornøyd med noe. Tvert i mot er det veldig trist. Jeg forlater en gjeng som både er kolleger og gode venner, men nå tar jeg muligheten til å være med på et nytt og spennende eventyr.

Beltø-thriller til høsten

Egeland vil gå inn i Capitanas styre, men skal først og fremst være forfatter. Første utgivelse kommer allerede til høsten, og det blir en ny thriller om Bjørn Beltø som får tittelen CODEX (det latinske navnet på en gammel tekstsamling). Her har Beltø kommet over en 2000 år gammel codex som kaster nytt lys over kristendommens tilblivelse. En codex noen mener for all del ikke må bli kjent.

Petter Stordalen og Jonas Forsang i Pilar og Capitana forlag legger ikke skjul på at Egeland sto høyt på ønskelista. De mener Egeland har et spennende forfatterskap bak seg, men et enda mer spennende forfatterskap foran seg.

– Det er klart at det teller med i totalvurderingen at de virkelig tror på at de kan styrke mitt forfatterskap og nå ut til flere lesere både her hjemme og internasjonalt. Litteraturbransjen er vel en av få bransjer der suksess nærmest brukes mot deg, men det er ikke meg i mot å selge flere bøker, sier Egeland som tror de nye forlagene vil stimulere hele bransjen.

– Norsk forlagsbransje er rimelig satt, og Capitana er en utfordrer som kan bidra til å gjøre de andre enda bedre. Tenk bare på hvor mye bedre NRK ble etter at TV 2 kom på banen, sier Egeland.

Stordalen vil utfordre bransjen

Stordalen kalte ikke inn Egeland bare på grunn av forfatterskapet, men som en ressurs.

– Det er viktig for oss med en som sitter inne med så mye kunnskap om bokbransjen. Egeland har et stort nettverk, og han har troverdighet. Det handler mye om å bygge et lag av mennesker. Vi har ikke ambisjoner om å bli så store - og heller ikke å tjene penger veldig fort. Vi ønsker å bli virkelig gode på det vi gjør, sier Stordalen.

– Noen lurer kanskje på om dere nå «shopper» forfattere dere har på ønskelista - på samme måte som en slags fotball-manager?

– Da går de rett i fella, for det handler ikke om det. Vi håper forfatterne velger oss fordi vi er et alternativ til de etablerte. Men det er åpenbart at vi vil bruke mer ressurser på hver enkelt forfatter, fordi vi kanskje vil gi ut 10, og ikke 100 bøker i året. Jeg er helt avslappet på at vi kanskje vil tape penger i 1–2–3 år fremover, sier Stordalen som tror de kan endre bransjen.

– Ja, jeg tror i alle fall vi kan dytte de andre i riktig retning. Netflix og Youtube er jo den virkelig store utfordringen i dag, og hvordan vi skal få mine barn og mine barns venner til å begynne å lese igjen, sier Petter Stordalen - som også er full av gnist i forhold til å bygge noe nytt.

– Jeg kommer rett fra hotellåpning nummer 190 nå, og selv om jeg elsker hotellåpninger, så gir dette nye prosjektet meg enormt med energi.

Aschehoug: - Veldig leit

Forlagssjef for skjønnlitteratur i Aschehoug Trygve Åslund er nylig informert om Egelands avgjørelse og sier til VG at det var en trist nyhet.

– Jeg har jobbet i Aschehoug i over 20 år - og jobbet tett med Egeland i omtrent like mange år. Sammen har vi bygget opp et stort og flott forfatterskap. Jeg synes det er veldig leit å høre at han forlater oss, men vi respekterer også Toms avgjørelse. Sånn er det. Vi skulle gjerne beholdt ham, men vi har forståelse for at han vil prøve noe nytt, sier Åslund som opplyser at Aschehoug vil jobbe videre med backlisten til Egeland.

