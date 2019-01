Carolina fant mannen død i sengen

Carolina Setterwall kysser ikke samboer Aksel, sier knapt godnatt og legger seg i et annet rom sammen med deres åtte måneder gamle sønn fordi han ammer hele tiden. Neste morgen finner hun og sønnen mannen død i sengen.

– Det er ikke egentlig dette øyeblikket da det går opp for meg at Aksel er død som er verst - for det har jeg nesten blokkert. Det er mer tanken på de siste dagene og timene vi hadde sammen. Det hadde krevd så lite for oss å få en avslutning. Hvorfor kysset vi ikke god natt, hvorfor gikk jeg bare og la meg, hvorfor pirket jeg og maste på ham?