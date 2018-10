SEKS, SEKS, SEKS: På bokens omslag har Gyldendal trykket en rekke «seksere»: Seks stjerner fra Politiken, seks stjerner fra Ekstra Bladet, seks stjerner fra Berlingske, seks stjerner fra Børsen og seks stjerner fra Jyllands-Posten. Men ingen av disse har i realiteten gitt seks.

Gyldendal trykker falske «seksere» på krimbok

BOK 2018-10-26T12:16:39Z

Gyldendal gir denne uken ut det de mener er høstens store krimsensasjon, og trykker en rekke «seksere» fra store danske aviser på bokomsalget. Men egentlig fikk boken bare fire hos flere av avisene.

Publisert: 26.10.18 14:16 Oppdatert: 26.10.18 14:54

«Kastanjemannen» er krimbokdebuten til skaperen av TV-serien «Forbrytelsen», Søren Sveistrup, og boken er blitt solgt kraftig inn til norske bokhandlere og norske medier med stor begeistring fra forlaget.

Nå er boken i salg, og boken anmeldes til terningkast 5 i VG. Men i markedsføringen av boken har det gått varmt: Seks stjerner eller hjerter fra aviser som Politiken, Ekstra Bladet, Berlingske, Børsen og Jyllands-Posten pryder baksiden og klaffen på omslaget av boken.

MEN: Ingen av disse avisene ga full pott. De fleste ga det som tilsvarer terningkast 4 her i Norge.

– Her har det skjedd en teknisk feil, og vi legger oss helt flate. Dette er ingen bevisst manipulering fra vår side, og det er synd at dette skjer når anmeldelsene samtidig er så strålende, sier sjefredaktør Cathrine Bakke Bolin for oversatt skjønnlitteratur i Gyldendal.

Slik så Gyldendals nettsider ut i går:

Både på baksiden av boken, som er trykket i et førsteopplag på 10.000 bøker, på et forhåndseksemplar sendt ut bredt til norske bokhandlere og på sine hjemmesider skriver Gyldendal at avisen Politiken skrev «En bestselger er født» og ga full pott - som hos dem er seks av seks hjerter. Sitatet er riktig, men antallet hjerter var bare fire av seks.

Gyldendal siterer også seks stjerner fra store aviser som Berlingske, Børsen, Ekstra Bladet og Jyllands-Posten.

Men: Berlingske tidende og Jyllands-Posten anmeldte imidlertid boken til fire av seks mulige stjerner, Børsen og Ekstra Bladet til fem av seks mulige.

Jyllands-Postens anmelder skriver i ingressen at Søren Sveistrups krimdebut ikke viser originalitet . Anmelder Merete Reinholdt i Berlingske ga også bare fire stjerner og hun påpekte blant annet «behøver politifolkene være så dumme?» i sin anmeldelse.

Da VG sjekker nettsidene til Søren Sveistrups danske forlag, Politikens forlag, har de sitert alle de samme avisene som Gyldendal - men gjort det helt riktig:

Så langt har VG bare funnet én riktig «sekser» fra avisene: Fyens Stiftstidende ga seks stjerner .

– Det er et stort, profesjonelt apparat i sving innad i et forlag når bøker skal lanseres og reklamemateriell utarbeides, så det er helt uforståelig at ikke noen har fått med seg dette. Jeg vil kalle det en skandale, sier VGs bokanmelder Elin Brend Bjørhei som oppdaget feilsiteringen da hun skulle anmelde boken i VG .

Sjefredaktør Cathrine Bakke Bolin for oversatt skjønnlitteratur i Gyldendal ble tatt på sengen da VG gjorde henne oppmerksom på feilsiteringen torsdag og ba om å få tid til å sjekke opp med alle involverte.

Skylder på copy paste

Fredag forklarer hun at da Gyldendal begynte arbeidet med boken i sommer, gikk de ganske enkelt inn på nettbokhandleren Saxo.dk - der de kopierte anmeldelser med stjerner, hjerter og sitater fra de danske avisene. Saxo gjengir fire stjerner med fire svarte og to grå stjerner for også å vise hva som er maks score.

– Seks stjerner vises, men om vurderingen er fire, så er bare fire stjerner fylt med svart farge. Så da vi kopierte dette og sendte til oversettelse for å kvalitetssikre korrekt gjengivelse av sitatene, ble alle seks stjernene uheldigvis til grånyanser. Vi har dessverre ikke fanget opp at ikke alle stjernene var fylt ut. Fordi alle omslagstekster hentes fra samme base, er dette en feil som også har oppstått på forhåndseksemplaret vi laget og på våre egne nettsider.

– Så dere bare antok på denne måten at alle de danske avisene ga full pott med seks stjerner og seks hjerter - uten å sjekke opp og lese anmeldelsene?

– Ja, dessverre. Og det er jo så synd når sitatene fra anmeldelsene som gjengis samtidig er knallgode.

– Burde ikke hovedkilden vært de aktuelle anmeldelsene, eller Sveistrups danske forlag, som har gjengitt anmeldelser korrekt?

– Vi har ikke noen etablert standard-rutine for dette, men ser at vi nå bør gjennomgå rutinene våre.

Bakke Bolin opplyser at de har rettet opp på sine nettsider, vil trykke nye omslag og varsle bokhandlere og bokklubben om feilen.

– Men det er viktig for oss å si at både manus og bok var veldig tidlig ute i bokhandel og er forankret i gode lesninger av boken. Og vi ser jo i dag at «Kastanjemannen» har fått svært gode anmeldelser i Norge.

– Men det er vel ikke til å legge skjul på at mange har lagt ekstra merke til boken på grunn av deres videreformidling av seksere over hele linja? Det er jo villedende?

– Vi må bare understreke igjen at det er en teknisk feil, og dette er vi svært lei oss for.

Bakke Bolin var en av dem som gikk hardt ut da VG avslørte at forlagene Panta og Bastion brukte falske terningkast for et par år siden. Hun mente praksisen rammet hele bokbransjen.

– Vi seiler ikke under falsk flagg, sa Bakke Bolin til VG den gangen.

– Nå seiler dere selv under falsk flagg, hva gjør en sånn tabbe med troverdigheten til et seriøst forlag som Gyldendal?

– For oss er det avgjørende å være troverdig, ryddig og etterrettelig. Derfor er denne glippen så ergerlig. Vi sendte samtlige sitater til en kvalifisert oversetter for å sikre riktig utenlandsk sitering. Men vi er bare mennesker vi også, her har det oppstått en feil - og vi legger oss flate.

Forbrukertilsynet: - Kritikkverdig

Forbrukertilsynet sier til VG at uansett feil eller ikke, burde Gyldendal ha kvalitetssikret dette.

– Bruk av falske og uriktige terningkast blir fort villedende og i strid med markedsføringsloven. Gyldendal er et seriøst forlag som forbrukeren stoler på. Hvis det står seksere på en bok, stoler jo leseren på det. Her fremstår det som om de har jekket opp terningkastene på bokomslaget, og det er kritikkverdig. Forlaget burde ha kvalitetssikret dette, sier direktør Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukertilsynet.

Gyldendals videreformidling av seksere til «Kastanjemannen» fikk også Bokklubben krim og spenning til å oversette stjerner og hjerter til terningkast seks. De trykket terningkast 6 fra avisene Politiken, Jyllands-Posten, Ekstra Bladet og Berlingske tidene i både medlemsbladet og på nettsidene sine.

Bokklubben «oversatte» til terningkast 6

– Oisann, her burde vi gjort bedre research. Vi tok det fra forhåndseksemplaret av boken som Gyldendal sendte oss. Det er jo litt rart at Gyldendal ikke hadde riktig informasjon om de riktige stjernene/terningkastene, anmeldelsene er jo uansett gode nok. Vi valgte ut de mest seriøse sitatene, fra aviser som folk har hørt om her hjemme, sier redaktør Hilde Røer Johnsrud for Bokklubben krim og spenning., sier redaktør Hilde Røer Johnsrud for Bokklubben krim og spenning.

– Og dere tok like greit og «oversatte» seks stjerner og hjerter til terningkast?

– Ja, vi hadde en diskusjon på dette. Det er kanskje litt shady, men samtidig så tenkte vi det var greit å bruke det norske lesere er mest vant med, sier Røer Johnsrud, som sier de vil rette opp dette på nettsidene til Bokklubben, men ikke får gjort noe med medlemsbladet som skal selge boken.